«Люди собирают ей деньги, а она покупает роллы»: маму больного ребенка уличили в роскоши

История произошла в городе Бердске. Женщина воспитывает двух сыновей. Зарабатывает мытьем окон. В соцсетях появился пост.

«Сейчас мне, как маме, надо очень сильно постараться. У меня болеет ребеночек старшенький, нужно проходить анализы. Все платно (не нужно писать только, что анализы бесплатно берут, нет). Помогите мне, вам - чистота, а для меня сейчас - каждой копейке буду рада. Я не прошу перечислять. Этого и не надо. Я просто прошу: может кому-то нужно вымыть окна, квартиру? Как говориться, я вам помогу - вы мне поможете. Спасибо».

Цена за окно - 250-350 рублей. Убрать помещение - 400-1500.

В интернете – полно благодарных клиентов:

- Люба, спасибо вам за чистые и сияющие окна. Я очень довольна!

- Обращалась к Любе за помощью. Теперь у меня окна чистенькие. Я довольна. Спасибо тебе, Люба, за твою работу!

- Люба, спасибо вам огромное! Окна сияют чистотой, сама бы я так не отмыла!

В соцсетях мойщице окон собирают помощь. Многие откликаются, кто-то помогает деньгами, кто-то подарками детям.

Некоторые сочли, что можно и не нагружать женщину работой, а просто поддержать деньгами. Есть в сети, например, такой комментарий.

- Мне кажется, нужно не грязные окна предлагать Любови, а помочь с лечением ребеночка!

Также безвозмездно помочь решила и Анастасия Хаустова – тоже молодая мама. Позвонила Любе, узнала адрес. Шла, чтобы дать денег. И оказалась в одном лифте с курьером. Тот вез роллы. Как раз той женщине, что просила денег на лекарства.

«Мне стало искренне жаль отдавать свои честно заработанные деньги, чтобы она могла на них поесть роллы, - написала Анастасия в сети. - Мы тоже любим роллы, я знаю, сколько они стоят. Но тут не та ситуация, как мне кажется. Люди собирают деньги, помогают. А она на эти деньги... роллы».

Чтобы разобраться подробней, мы позвонили участницам истории.

- Случайно увидела, что женщина обратилась за помощью для ребенка, который болеет, увидела реквизиты. Но по карте не удобно переводить, снимается комиссия. Поехала, чтобы свою помощь предложить. Думала, деньги передам и посмотрю, какие размеры по одежде у детей. Но увидела курьера и поняла, что помощь не требуется, - пояснила «Комсомольской правде»-Новосибирск» Анастасия. - Я считаю, для человека, который нуждается в помощи, ролы – излишняя роскошь.

Девушка говорит, специально подождала курьера, чтобы задать ему вопросы.

Когда маму уличили в том, что она покупает на заработанные деньги роллы, отношение людей к Любе изменилось.

- Спросила, как часто заказывают роллы. Сказал, что периодически заказывают. Ну, удачи! Пусть покупают. Я развернулась и пошла, - разочаровалась Анастасия.

Любовь Орозова, которая зарабатывает мытьем окон, тоже переживает. Говорит, двое детей. Младшему - три, старшему десять. Он болеет. У самой – инвалидность, третья группа. Получает по 15 тысяч алиментов, из которых 11 отдает за аренду квартиры. Живет на то, что остается, на деньги по инвалидности, да на свой заработок от окон.

- Мне нужны были деньги на лекарства. Я их купила, у меня осталось. Попросил ребенок эти роллы, я купила за 499 рублей. Я же не взяла у кого-то деньги, чтобы пойти прогулять. Потратила так, как считала нужным: купила лекарства, на оставшиеся - роллы, - объясняется Любовь. - И я же не прошу денег просто так. Просила, но только с условием, что отработаю.