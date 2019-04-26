Места для шашлыков в Новосибирске - 2019: где можно пожарить мясо на углях

Впереди длинные майские праздники, а это значит, что наконец-то можно немного отдохнуть и выбрать места для шашлыков в Новосибирске в 2019 году. И если вы еще не решили, куда отправиться вместе с мангалом, в помощь вам - наш материал!

ПАРКОВАЯ ЗОНА «АТЛАНТ»

Где находится: ул. Стартовая, 1, к. 1, тел. 8-953-888-12-18

Время работы: с 10.00 до 22.00

Сколько стоит: аренда беседки 400 руб./ч, 3000 руб./день

В беседке имеются мангал и розетка, они входят в стоимость аренды.

Въезд на территорию парка бесплатный.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»

Где находится: ул. Планетная, 53, тел.: (383) 279-40-47, 279-03-96

Время работы: с 11.00 до 21.00

Сколько стоит:

- аренда маленькой беседки (до 6 чел.) - 500 руб./ч

- аренда большой беседки - 1000 руб./ч., 5000 руб./праздничный день

! Минимальный срок аренды - 3 ч

В беседке имеются мангал и розетка, они входят в стоимость аренды.

Можно бесплатно припарковаться возле парка. Но если мест нет, то можно воспользоваться платной парковкой (50 руб./3 ч).

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «БУГРИНСКАЯ РОЩА»

Где находится: ул. С. Кожевникова, 39, тел. (383) 213-86-52

Время работы: с 10.00 до 23.00

Сколько стоит:

- аренда маленькой беседки (до 10 чел.) - 2000 руб./праздничный день

- аренда средней беседки (до 20 чел.) - 2600 руб./день

- аренда большой беседки (более 20 чел.) 4000 руб./день

Бесплатные мангалы есть во всех беседках, розетки - только в двух. Бесплатно припарковать машину можно только возле парка.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «У МОРЯ ОБСКОГО»

Где находится: ул. Софийская, 15, тел.: (383) 209-10-87, 209-06-76

Время работы: круглосуточно

Сколько стоит:

- аренда беседки (их в парке три) - 250 руб./ч

- есть одна бесплатная беседка, ее занимает тот, кто приехал первым, забронировать ее нельзя

Мангал нужно взять с собой: в беседке его нет.

Свое авто вам придется оставить на стоянке рядом с парком.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ»

Где находится: ул. Парковая, 88, тел. (383) 284-89-88, аренда беседок - тел. (383) 263-65-60

Время работы: с 10.00 до 24.00

Сколько стоит:

- аренда маленькой беседки - 300 руб./ч

- аренда большой беседки - 350 руб./ч

! Минимальный срок аренды:

- пн. - пт. - от 2 ч

- сб., вс., праздничные дни - 4 ч

Свет есть мов некоторых беседках, а вот розеток нет ни в одной.

Бесплатная парковка - на территории парка (примерно в 200 м от беседок).

ПАРК ОТДЫХА «ЗВЕЗДА»

Где находится: Бердский тупик, 10, тел.: (383) 263-36-22, 310-00-33

Время работы: круглосуточно

Сколько стоит:

- аренда маленькой беседки с бесплатным мангалом (до 5 чел.) - от 200 руб./ч

- аренда большой беседки (до 25 чел.) - 600 руб./ч

! Минимальный срок аренды - 3 ч

В беседках имеются розетки.

Въезд на территорию - 150 руб., парковать машину можно до 9 часов утра следующего дня. И даже если вам придется на час уехать, не беда: главное, не потеряйте чек и предъявите его на въезде.

ПЛЯЖНО-ПАРКОВАЯ ЗОНА «ОЗЕРО МЕДВЕЖЬЕ»

Где находится: ул. Станционная, 84/2, тел. 8-953-803-19-99

Время работы: круглосуточно, но зона, где размещены наземные беседки, - до 23.00

Сколько стоит:

- аренда наземной беседки - 400 руб./ч

- аренда беседки на плаву (на 20 - 25 чел.) - 600 руб./ч

! Минимальный срок аренды - 4 ч

В беседках есть электричество, бесплатный мангал.

Машину на время отдыха можно оставить на бесплатной парковке возле парка.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «БУМЕРАНГ»

Где находится: ул. Софийская, 15, к. 2, тел.: (383) 292-92-88, 8-913-985-01-11

Сколько стоит:

- место для пикника под навесом, с мангалом, без электричества (8 - 10 чел.) - 1500 руб./6 ч

- гриль (домик с электричеством и камином, до 8 чел.) - 3000 руб./6 ч

Въезд на территорию и парковка бесплатные.