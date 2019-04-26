День Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть
День Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске - один из главных праздников, который собирает на площади Ленина тысячи сибиряков. Самая полная программа мероприятий, расписание салютов и все самое интересное, что ждет горожан в праздник, читайте в нашем материале.
ТЫСЯЧИ СВЕЧЕЙ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
Накануне праздника, 8 мая, на мемориальном комплексе «Монумент Славы» пройдет трогательная акция «Свеча памяти». В 21.50 все желающие смогут почтить память воинов, погибших в Великой Отечественной войне.
- Свечи всем участникам акции организаторы предоставят абсолютно бесплатно, - рассказали в мэрии Новосибирска.
Начнется акция с минуты молчания, а затем участники отнесут свечи к Вечному огню.
«Свеча памяти» - одна из самых трогательных акций.Фото: Влад КОМЯКОВ
ПАРАД, «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» И ПОЛЕВАЯ КУХНЯ
Площадь Свердлова
9.15 Церемония возложения цветов к бюсту маршала авиации, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина
Площадь Ленина
10.00 Парад войск Сибирского гарнизона
10.45 Шествие Бессмертного полка: Октябрьская маг-ль, 78 - ул. М. Горького - Красный пр-т (в сторону Дома офицеров)
18.00 Праздничная программа «Чтобы помнили»
Дом офицеров
С 11.30 до 13.30 Праздничная программа, выставка военной техники, а также для горожан развернут полевые кухни
Первомайский сквер
С 12.00 до 20.00 Праздничная интерактивная программа
Бессмертный полк ежегодно собирает больше 250 тысяч сибиряков.Фото: Влад КОМЯКОВ
Монумент Славы
12.30 Торжественный митинг и возложение цветов к Вечному огню
Красный проспект (от ул. Депутатской до ул. Сибревкома)
С 13.30 до 17.30 73-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации Александра Покрышкина
СЕМЬ САЛЮТОВ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
Главный праздничный салют в 21.30 начнется на пляже «Наутилус»: сибиряки увидят, как небо над Обью осветят 600 фейерверков.
- Использовать мы будем снаряды «Вега» и «Ассоль», которые создают в небе узор, похожий на гвоздики, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Всего военные произведут 30 залпов из гаубиц Д-30 и 180 холостых выстрелов.
Кроме того, в 21.50 традиционно состоится салют на площади Ленина.
В это же время прогремят салюты еще на нескольких праздничных площадках:
- в Парке культуры и отдыха «Первомайский» (ул. Маяковского, 5а);
- у мемориального комплекса «Монумент Славы»;
- у ДК «Академия» (ул. Ильича, 4);
- у Детской музыкальной школы № 9 (ул. Молодости, 13);
- у ТРК «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4).
Во время салюта военные произведут 30 залпов из гаубиц Д-30 и 180 холостых выстрелов.Фото: Влад КОМЯКОВ
В «ПОБЕДЕ» ПОКАЖУТ «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
К 9 Мая в кинотеатре «Победа» приготовили для зрителей замечательный подарок: показ фильма «Летят журавли».
Эта картина снята по одноименной пьесе Виктора Розова «Вечно живые» и рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. В центре киноповести - трагическая история двух влюбленных, Вероники и Бориса, которых война разлучила навсегда.
Фильм «Летят журавли» (12+).
Кинотеатр «Победа», ст. м. «Площадь Ленина», ул. Ленина, 7, тел. (383) 362-02-11.
9 мая, начало в 13.00.
Цена билетов: 100 руб.
СПОЕМ «ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
Все мы помним военные песни, слушая которые невозможно оставаться равнодушным: «День Победы», «Катюша», «Бьется в тесной печурке огонь». Эти и многие другие памятные вещи для новосибирцев в праздник исполнит фольклорный ансамбль «Рождество».
Концерт «Песни Великой Победы» (12+).
Государственный концертный зал имени А. М. Каца, ост. «Площадь Свердлова», Красный пр-т, 18/1, тел.: (383) 223-41-41, 223-43-02.
9 мая, начало в 15.00.
Цена билетов: 200 руб.
Новосибирцы посмотрят в кинотеатре любимый многим фильм. Фото: «Победа».
…И ВСПОМНИМ БУЛАТА ОКУДЖАВУ
На 9 Мая приходится и еще один памятный момент: день рождения Булата Окуджавы. Знаменитый бард не только родился в День Победы, но и был участником Великой Отечественной войны. И в этом году ему исполнилось бы 95 лет. В память об этом в столице Сибири пройдет концерт.
Концерт «Булат Окуджава - 95» (5+).
Дворец культуры железнодорожников, ст. м. «Площадь Гарина-Михайловского», ул. Челюскинцев, 11, тел. (383) 229-25-49.
9 мая, начало в 15.00.
Цена билетов: от 400 до 600 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU