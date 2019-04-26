День Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

День Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске - один из главных праздников, который собирает на площади Ленина тысячи сибиряков. Самая полная программа мероприятий, расписание салютов и все самое интересное, что ждет горожан в праздник, читайте в нашем материале.

ТЫСЯЧИ СВЕЧЕЙ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ

Накануне праздника, 8 мая, на мемориальном комплексе «Монумент Славы» пройдет трогательная акция «Свеча памяти». В 21.50 все желающие смогут почтить память воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

- Свечи всем участникам акции организаторы предоставят абсолютно бесплатно, - рассказали в мэрии Новосибирска.

Начнется акция с минуты молчания, а затем участники отнесут свечи к Вечному огню.

«Свеча памяти» - одна из самых трогательных акций.Фото: Влад КОМЯКОВ

ПАРАД, «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» И ПОЛЕВАЯ КУХНЯ

Площадь Свердлова

9.15 Церемония возложения цветов к бюсту маршала авиации, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина

Площадь Ленина

10.00 Парад войск Сибирского гарнизона

10.45 Шествие Бессмертного полка: Октябрьская маг-ль, 78 - ул. М. Горького - Красный пр-т (в сторону Дома офицеров)

18.00 Праздничная программа «Чтобы помнили»

Дом офицеров

С 11.30 до 13.30 Праздничная программа, выставка военной техники, а также для горожан развернут полевые кухни

Первомайский сквер

С 12.00 до 20.00 Праздничная интерактивная программа

Бессмертный полк ежегодно собирает больше 250 тысяч сибиряков.Фото: Влад КОМЯКОВ

Монумент Славы

12.30 Торжественный митинг и возложение цветов к Вечному огню

Красный проспект (от ул. Депутатской до ул. Сибревкома)

С 13.30 до 17.30 73-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации Александра Покрышкина

СЕМЬ САЛЮТОВ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

Главный праздничный салют в 21.30 начнется на пляже «Наутилус»: сибиряки увидят, как небо над Обью осветят 600 фейерверков.

- Использовать мы будем снаряды «Вега» и «Ассоль», которые создают в небе узор, похожий на гвоздики, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Всего военные произведут 30 залпов из гаубиц Д-30 и 180 холостых выстрелов.

Кроме того, в 21.50 традиционно состоится салют на площади Ленина.

В это же время прогремят салюты еще на нескольких праздничных площадках:

- в Парке культуры и отдыха «Первомайский» (ул. Маяковского, 5а);

- у мемориального комплекса «Монумент Славы»;

- у ДК «Академия» (ул. Ильича, 4);

- у Детской музыкальной школы № 9 (ул. Молодости, 13);

- у ТРК «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4).

Во время салюта военные произведут 30 залпов из гаубиц Д-30 и 180 холостых выстрелов.Фото: Влад КОМЯКОВ

В «ПОБЕДЕ» ПОКАЖУТ «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

К 9 Мая в кинотеатре «Победа» приготовили для зрителей замечательный подарок: показ фильма «Летят журавли».

Эта картина снята по одноименной пьесе Виктора Розова «Вечно живые» и рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. В центре киноповести - трагическая история двух влюбленных, Вероники и Бориса, которых война разлучила навсегда.

Фильм «Летят журавли» (12+).

Кинотеатр «Победа», ст. м. «Площадь Ленина», ул. Ленина, 7, тел. (383) 362-02-11.

9 мая, начало в 13.00.

Цена билетов: 100 руб.

СПОЕМ «ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

Все мы помним военные песни, слушая которые невозможно оставаться равнодушным: «День Победы», «Катюша», «Бьется в тесной печурке огонь». Эти и многие другие памятные вещи для новосибирцев в праздник исполнит фольклорный ансамбль «Рождество».

Концерт «Песни Великой Победы» (12+).

Государственный концертный зал имени А. М. Каца, ост. «Площадь Свердлова», Красный пр-т, 18/1, тел.: (383) 223-41-41, 223-43-02.

9 мая, начало в 15.00.

Цена билетов: 200 руб.

Новосибирцы посмотрят в кинотеатре любимый многим фильм. Фото: «Победа».

…И ВСПОМНИМ БУЛАТА ОКУДЖАВУ

На 9 Мая приходится и еще один памятный момент: день рождения Булата Окуджавы. Знаменитый бард не только родился в День Победы, но и был участником Великой Отечественной войны. И в этом году ему исполнилось бы 95 лет. В память об этом в столице Сибири пройдет концерт.

Концерт «Булат Окуджава - 95» (5+).

Дворец культуры железнодорожников, ст. м. «Площадь Гарина-Михайловского», ул. Челюскинцев, 11, тел. (383) 229-25-49.

9 мая, начало в 15.00.

Цена билетов: от 400 до 600 руб.