«Галамарт» открывается в Новосибирске: специальные цены и подарки за покупки

Разгар весны - самое время обновить домашнюю утварь, а «Галамарт» в этом поможет, ведь 27 апреля будут действовать ШОК-цены!

• Светодиодная лампа - 19 рублей,

• швабра - 99 рублей,

• электрический чайник - 199 рублей,

• сушилка для белья - 249 рублей,

• литая сковорода - 299 рублей.

Кроме того, за каждые потраченные 500 рублей посетители получат скидочную карту на 15% - ей можно будет воспользоваться с 29 апреля по 13 мая. А за покупку от 1000 рублей - приятный презент от магазина - гелевый ароматизатор BY под сиденье автомобиля.

Кстати, об ароматизаторах: в этот день при покупке двух автоматических ароматизаторов от New Galaxy вы получаете третий (ваниль или лаванда) бесплатно!

В 19.00 у гостей будет возможность получить подарки для дома. А самым удачливым посетителям достанутся денежные сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей!

«Галамарт» - это более 7000 товаров для дома и кухни, инструменты, техника, игрушки и многое другое.

График работы: с 10.00 до 21.00

Праздничное открытие: 27 апреля с 10.00 до 19.00

www.galamart.ru

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