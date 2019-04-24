Клининг для пернатых: новосибирские депутаты навели порядок в сквере и выбрали лучший дизайн скворечника

Мини-парк расположился прямо за спиной буйной торговли и транспортной суеты площади Калинина - во дворе среди панельных пятиэтажек. Здесь нет забора и шлагбаума: вход абсолютно свободный для всех. В центре зеленой зоны - маленький фонтанчик, детская и спортивная площадки и даже сцена. Горожане безмятежно прогуливаются с детьми. Изредка лишь бегают до ближайшего павильона за горячей лепешкой, чтобы покормить голубей.

Сквер приятно блестит свежевыкрашенными лавочками. Тишину прервал гул мотора, появился зеленый уазик. Участники субботника достали грабли, лопаты и мешки, натянули баннер: «За каждый мешок мусора - шоколадка». И без громких лозунгов разбрелись по скверу наводить чистоту.

- Наша задача - создать коммуникативную среду: порядок - не самоцель, его наведут и общегородские службы, управляющие компании и т. д., - отметил депутат Совета депутатов города Новосибирска Иван Конобеев. - Но будем прямо говорить: с советских времен изменилось отношение друг к другу, люди разобщены. И субботник - это отличный повод познакомиться с соседями: загрузили вместе мешок - вот и пообщались. А призывом «За каждый мешок - шоколадка» мы в первую очередь хотели вывести на улицу ребятишек. Кто-то говорит, что это подкуп, - нет, так дети вовлекаются в процесс, а сама награда вскоре становится неинтересной.

Пятиклассники Илья Демченко и Роман Гибадулин подтверждают слова народного избранника.

Уборка в сквере идет полным ходом.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Мы живем здесь. На субботник выходим уже второй год подряд, сами. Приятно, когда прохожие хвалят, а вкусности нам и родители купят, - признаются ребята и продолжают дальше усердно грести траву граблями, собирая кучи в два раза больше своего роста.

Помимо генеральной уборки сквера, партийцы организовали экологическую акцию «Скворечник»: ребята из школ Заельцовского района - от первоклашек до старших классов - мастерили птичьи домики на уроках труда.

На траве разложили настоящие дизайнерские творения. Вокруг столпились местные жители и организаторы конкурса, шло бурное обсуждение. Кто-то отметил экологичность материалов, некоторые похвалили оригинальный подход мастеров. Размышляли также, какой скворечник для какой птицы подойдет.

Попытка выбрать лучший домик провалилась: к единому мнению импровизированное жюри так и не пришло.

Тем не менее совсем скоро спрос на жилье у пернатых возрастет: птицы возвращаются с южного отдыха. Кто-то получит прописку в Лучистом, а кто решит выбрать другой сквер - не страшно: дизайнерские скворечники заменили невзрачные пластиковые кормушки во многих парках города.