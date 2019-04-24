Депутаты поддержали проекты городского развития

Среди горожан запустили слух о скорой застройке многоэтажками парка имени С. М. Кирова. Судя по всему, это должно было драматизировать ситуацию вокруг

вопроса о перезонировании 216 новосибирских участков, который был вынесен на сессию Совета депутатов города Новосибирска 24 апреля. Перезонирование необходимо,

в первую очередь, чтобы привести территорию в соответствие с актуальным Генпланом города. Если на участке планируется построить поликлинику, нужно выбрать

одну зону, если жилье - другую. Но накануне сессии события повернулись так, что все 216 предложений оказались под угрозой срыва.

ПАРКУ ИМЕНИ С. М. КИРОВА НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ

«КП» уже рассказывала о группе «доброжелателей», объявивших, будто жертвой перезонирования станет парк имени С. М. Кирова. Его якобы отдадут под строительство трех двадцатиэтажек - очередной удар по зеленым легким города.

Люди пришли на пикет в защиту парка, стали оставлять подписи… Однако страшная история о нависшей над парком угрозой оказалась фейком, а пикет - акцией против одного из проектов Группы компаний «Стрижи».

- Состоялся митинг, где людей опрашивали конкретными формулировками: «вы хотите, чтобы парк застраивался домами?», «вы против вырубки зеленых насаждений?». Естественно, люди отвечали на те вопросы, которые им задавали. Более того, опрошенным давали на подпись пустые листы, чтобы было непонятно, за что конкретно горожане подписываются, - объяснил на пресс-конференции председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков.

Застройщик не скрывает своих намерений - рядом с парком имени С. М. Кирова запланировано возведение жилого комплекса Булгаков в стиле сталинского ампира, то есть архитектурное решение будет под стать улице Котовского, на которой ЖК расположится. Два подъезда по восемь этажей и один - тринадцатиэтажный. Плотность застройки - вполовину меньше, чем позволяют нормативы. А вместо того, чтобы уничтожать зелень, строители обещают благоустроить расположенный рядом сквер имени Гагарина, входную группу в парк имени С. М. Кирова и пешеходную часть улицы Котовского - от улицы Ватутина до площади Станиславского.

Однако перезонирование оказалось под вопросом. Причем это касалось не только одного конкретного участка. Закон таков, что принять либо отклонить на сессии могли сразу все 216 пунктов. И тогда с новыми больницами-поликлиниками-школами пришлось бы основательно повременить.

ПРОВОКАЦИЯ ПРОВАЛИЛАСЬ

Накануне сессии комиссии по градостроительству Совета депутатов города Новосибирска пришлось два раза голосовать по вопросу о том, выносить перечень изменений на обсуждение всего депутатского корпуса или нет. Камнем преткновения стала позиция председателя комиссии Дмитрия Дамаева, считающего, что коль скоро участок расположен в зоне под спортивные объекты, то перезонировать его под жилье нельзя.

Между тем, как пояснил на заседании комиссии 23 апреля заместитель мэра Алексей Кондратьев, участок на улице Котовского изначально был в зоне для строительства жилья, и сейчас речь идет лишь о приведении статуса территории в соответствие с Генпланом. Кроме того, на участке уже построен спортивный объект, который станет частью будущего жилого комплекса. У Дамаева нашлись вопросы и к спортивному объекту, а у коллег - к Дамаеву... Дискуссия прошла на повышенных тонах.

Непонятно, почему один из 216 проектов перезонирования оказался поводом для таких споров в Совете депутатов города Новосибирска и странных уличных акций общественников. Но в результате мог пострадать весь комплекс вопросов о перезонировании, в том числе строительство новых поликлиник для горожан.

С точки зрения популизма, Совету депутатов города Новосибирска было проще завернуть список предложений. Организаторы митинга, собиравшие с людей подписи на чистых листах, хлопали бы в ладоши. Но сессия прошла без политики и популизма. Список из 216 участков принят. Жилому комплексу Булгаков - быть, благоустройству парка имени С. М. Кирова - быть, строительству новых социальных объектов в городе - тоже быть. Как и десяткам инвестиционных проектов, которые не только дополнят инфраструктуру Новосибирска, но и сыграют на пользу городской экономике.