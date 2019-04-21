Кто крайний: новосибирцы застряли в очереди на вывоз мусора по новым правилам

Игорь Марченко обратился в редакцию «КП» - Новосибирск». Мужчина недоволен организацией работы единого регоператора по вывозу мусора. Суть жалобы вкратце: он, как житель частного сектора, хотел заключить договор с ООО «Экология-Новосибирск», но, увидев жуткую очередь из бабушек в беретках, решил это дело отложить на потом.

- Понял в тот же миг: либо сгину в этой очереди, либо состарюсь, - говорит сибиряк. - И что самое интересное, только так можно этот договор заключить, как будто бы у нас в стране интернет закончился.

Так ли это на самом деле, или это слух из очереди, пущенный бабушкой, не видавшей ни разу «интернеты», мы попытались разобраться.

1. Всем ли надо заключать договор на вывоз мусора?

По закону договор должен быть заключен обязательно, только вот делать для этого что-то специфическое всем подряд не нужно. В большинстве случаев договор с жителями многоквартирных домов будет заключен автоматически. Человек сидит дома сложа ручки, а договор заключается сам по себе. Это возможно благодаря тому, что жители многоквартирных домов и ранее пользовались услугой по вывозу мусора. Вся документация, данные по числу жильцов в каждой квартире имеются, и типовой договор на основе предыдущего заключается автоматически.

А вот в частном секторе ситуация немного другая. Далеко не все жители одноэтажного Новосибирска ранее пользовались услугой по вывозу мусора. Многие сжигали сор в огороде, скидывали мешки в контейнеры возле многоэтажек. Но теперь эта лавочка прикрыта: по новому закону должны платить все. А так как данных по частному сектору раньше не было, то и договор собственникам придется заключать самостоятельно, с нуля.

2. Что же теперь, жители всех частных микрорайонов должны простоять в длиннющей очереди?

Нет. Те, кто умеет пользоваться интернетом, могут подать заявление на заключение договора дистанционно. Форма договора для физических лиц размещена здесь: направить ее можно по обычной почте: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5, БЦ «Кронос», оф. В-701, или по электронной: tko@ro-nso.ru. Также можно подать заявку на заключение договора лично, посетив фронт-офис. Их в Новосибирске два, по адресам: ул. Советская, 5, оф. В-112 (пн. - чт. с 8.30 до 17.00, пт. с 8.30 до 16.00), и ул. Маяковского, 4, оф. 408 (вт., ср., пт. с 10.00 до 17.00).

3. «Мне сказали, что услугу надо обязательно оплачивать с января. Странно это, ведь контейнерных площадок возле моего частного дома по-прежнему нет», - недоумевает Игорь. За что платить-то?

Все зависит от адреса конкретного дома в частном секторе. В одних случаях контейнеры на улице устанавливаются, в других - нет, так как действует система кольцевого вывоза. Кольцевой вывоз действует так: люди выставляют мешки с мусором на улицу в определенный день недели, и машина их забирает. За эту услугу надо платить. Если же вывоз мусора в частном секторе на конкретных участках действительно не проводился, то и платить не нужно. У кого какая система действует - можно посмотреть на сайте регоператора.

4. Другая ситуация: договор заключен, а в квитке указаны странные цифры. В квартире человек живет один, а платит почему-то за двоих. Чтобы исправить ситуацию, надо в той же очереди стоять?

Нет. Обо всех изменениях, в том числе уточнить информацию о проживающих, можно в управляющей компании. По закону УК не может отказать собственникам и нанимателям в этой просьбе. Обязанность управляющей компании ежемесячно предоставлять информацию региональному оператору закреплена в Жилищном кодексе.

5. Квартира в собственности, но в ней никто не живет. Счет все равно приходит. Что делать?

Региональный оператор обязан выставлять счет по каждой квартире. Если прописанных в ней нет, счет выставляется на собственника. Если собственник живет в другом месте, а эта жилплощадь пустует, можно сделать перерасчет. Надо написать заявление, передать его регоператору и подтвердить информацию с помощью показаний счетчиков по другим ресурсам - воде и/или электричеству.

Подозреваем, что это не все вопросы, которые могут возникнуть у новосибирцев по поводу новой системы обращения с отходами. Любую дополнительную информацию можно узнать по телефонам:

- (383) 304-70-31 - для физических лиц

- (383) 304-70-71 - для юридических лиц

- (383) 304-90-58 - общий телефон

- (383) 304-90-31 - диспетчерская (прием заявок на вывоз крупногабаритного мусора)