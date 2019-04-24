«Благоустройство сознания»: как в Новосибирске вслед за дворами меняются люди

«ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» СТОИМОСТЬЮ 80 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Масштабный проект носит название «Территория детства». Его инициаторы - депутаты-единороссы в Совете депутатов города Новосибирска и Законодательном собрании региона. Идею проекта поддержал спикер Заксобрания области Андрей Шимкив, высказав мнение о том, что детские городки и спортивные площадки должны быть установлены на всех округах в Новосибирске, независимо от партийной принадлежности территориальных депутатов. Потому что в первую очередь проект реализуется для наших детей и подростков. Координатор проекта - председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Идея родилась в связи с большой востребованностью среди новосибирцев детских и подростковых зон спорта и отдыха. По роду деятельности народные избранники постоянно общаются с жителями на округах. К депутатам часто обращаются с просьбами установить детские площадки во дворах многоквартирных домов. Много наказов, данных депутатам, также связаны с местами отдыха детей и подростков. Безусловно, охватить все новосибирские дворы за такой короткий срок невозможно. Поэтому акцент сделан на муниципальных территориях, это скверы, парки, места, где люди могут с комфортом провести время, погулять с детьми, получить удовольствие от занятий спортом. Установка площадок в местах так называемого общего пользования снимает еще ряд вопросов, один из которых: «А почему не у нас?», если речь идет о конкретном дворе.

Из областного бюджета на реализацию проекта за два года будет выделено 80 миллионов рублей. Если представить эту сумму образно, то, учитывая среднюю стоимость нового автомобиля «Лада» - 500 тысяч рублей, получается, что дети и подростки за время действия программы получат 160 новых автомобилей в пересчете на места для отдыха и занятий спортом.

- На мой взгляд, даже 80 миллионов рублей не решат полностью тех задач, которые мы перед собой ставим. Но в любом случае такие проекты очень нужны и востребованы, это будет отличная прибавка к уже существующим площадкам, - прокомментировал куратор проекта Дмитрий Асанцев.

В СВЯЗКЕ С ЖИТЕЛЯМИ

Любая инициатива власти рискует остаться невостребованной без поддержки жителей. Чтобы проект стал по-настоящему близким каждому, депутаты провели большую разъяснительную работу на своих округах. На встречах с жителями подробно говорили об этом проекте. Осенью 2018 года были изготовлены буклеты, в которых рассказывалось о том, что будут предлагаться к обсуждению площадки размером 200, 400 и 600 квадратных метров. Депутаты ждали от людей обратной связи, хотели услышать предложения. И таких предложений поступило более 200. В настоящий момент согласовано 63 территории: 30 площадок - 200 квадратных метров, 9 площадок - 400 квадратных метров и 24 площадки - 600 квадратных метров. Наполнение будет разнообразным - это тоже предложили люди. Дмитрий Асанцев озвучил пожелания горожан:

Дмитрий Асанцев координирует проект «Территория детства».

- Есть предложения по площадкам для воркаута, мини-футбола, баскетбола, стритбола и детским городкам. Словом, для всех возрастных категорий, в том числе и для тех, у кого нет возможности посещать спортзал и кто готов тренироваться на улице. Это, например, турник, брусья и некоторые другие элементы, которые дают возможность физически развиваться. В общем, всем будет чем заняться.

«ГЕРОИ ДВОРА» ПРИВЛЕКАЮТ К СПОРТУ

В какой-то степени проект «Территория детства» становится логичным продолжением партийной программы «Герои с нашего двора», которая была начата три года назад.

Помните большие баннеры с изображением детей-спортсменов? Юные победители первенств России, чемпионатов Европы и мира, ребята, которые уже добились высших результатов в олимпийских и неолимпийских видах спорта. Конечно, это гордость и родителей, и соседей, и знакомых, а самого ребенка это мотивирует на дальнейшие успехи и достижения.

Особое внимание было уделено тем детям-спортсменам, чьи возможности принято считать «ограниченными». На самом деле эти ребята доказали всем, что своим упорством, силой духа и стремлением к победе, в первую очередь над собой, можно добиться самых невероятных результатов. В рамках проекта выпустили целую серию баннеров «Герои с неограниченными возможностями».

Есть у проекта и еще одно направление. Это тренеры чемпионов, которые, когда чествуют победителей, как правило, оказываются забытыми. «Герои с нашего двора» - великолепный проект, который способствует популяризации спорта, здорового образа жизни, поднимает престиж победителей, мотивирует на то, чтобы быть похожими на таких же ребят из твоего двора. Если ты видишь, что твой сосед, друг или даже незнакомый тебе человек добился таких результатов, начинаешь верить в себя и понимаешь, что способен на большее.

- Приятно, что родившийся в нашем городе проект уже стал федеральным: 12 регионов, помимо Новосибирской области, подхватили эту эстафету. В этом году планируют присоединиться еще 6. Среди них и наши соседи - Томск, Алтайский край и Иркутская область, - отметил Дмитрий Асанцев.

Перечисляя проекты, которые реализуются в Новосибирске, нельзя не упомянуть «Комфортную городскую среду». Программа работает уже несколько лет и тоже была инициирована партией «Единая Россия» в Государственной думе. В рамках проекта в 2017 - 2018 годах в нашем городе было реализовано два этапа реконструкции Михайловской набережной. В рамках этого же проекта благоустраивались дворовые территории: обустраивались детские городки, пешеходные дорожки, клумбы, парковочные карманы. И в этот раз активное участие принимали сами горожане. Они предлагали различные идеи благоустройства, многие из которых были реализованы. Это очень важно, потому что людям на местах виднее, как должен выглядеть их двор. Кроме того, как показывает практика, внутридворовое благоустройство меняет менталитет, отношение к своей территории. Люди меньше мусорят, высаживают деревья, разбивают газоны, просят, чтобы у них во дворах появлялись асфальтированные дорожки вместо тропинок. Жители начинают заботиться о своем дворе и беречь его. Наверное, это как раз тот случай, когда бытие определяет сознание.

Это на самом деле важно и здорово - именно такой подход дает правильные плоды. Люди, которые поучаствовали в совместной работе, потом совершенно по-другому относятся к своим дворам и по-настоящему их берегут, ведь если ты приложил к этому руку - ты приложил к этому душу.