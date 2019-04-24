Депутаты возьмут под контроль выбросы ртутных паров

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

О состоянии окружающей среды горожанам будут рассказывать каждый месяц: в Совете депутатов города Новосибирска создана рабочая группа по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории города Новосибирска. Рабочую группу возглавил председатель постоянной комиссии Совета депутатов город Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин.

- Наша задача - незамедлительно реагировать на любые отклонения от нормы в атмосфере. Мы должны подсвечивать каждую проблему, которая замалчивается: четко и ежесекундно понимать, какова экологическая ситуация в городе, - обозначил важность работы руководитель рабочей группы Игорь Кудин.

Игорь Валерьевич напомнил, что еще весной прошлого года от жителей поступило много обращений по поводу перехода ТЭЦ-5 на бурый уголь: люди были в неведении и на грани паники. Чтобы прояснить ситуацию, была собрана группа по мониторингу состояния окружающей среды в столице Сибири, куда вошли и представители общественности. Тогда исследование показало, что повода для страха нет. Однако эксперты пришли к выводу: подобную работу необходимо проводить регулярно.

Игорь Кудин.

На первом заседании рабочей группы с докладом выступил руководитель Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Григорьев. По его словам, показатели атмосферы в Новосибирске в пределах нормы, хотя иногда и бывают превышения. Главным источником загрязнения Григорьев назвал автомобили, самые опасные месяцы - февраль и август. Связано это с пробками и погодными условиями. Самые грязные районы города - Первомайский, Заельцовский (в районе мясокомбината) и Дзержинский, а самый чистый - Советский.

Валерий Григорьев посетовал на нехватку оборудования для мониторинга атмосферы. В Октябрьском районе пункт мониторинга не работает вовсе, а там проживают около 14% новосибирцев. Рабочая группа решает эту проблему. Более того, с управлением заключен договор на создание еще семи передвижных постов.

Участники заседания отметили, что необходимо установить источник загрязнения, будь то предприятия топливно-энергетического комплекса, котельные, дымовые трубы печей частного сектора, промышленные предприятия или что-то еще. В каждом случае необходимо снизить негативное воздействие.

НУЖНЫ СРОЧНЫЕ МЕРЫ

С докладом на совещании выступил доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Владимир Рапута. По его словам, ученые провели масштабное исследование наличия ртути в атмосфере. Концентрация ядовитого металла была обнаружена в северо-восточной части города, в частности в Калининском районе. Это доказали лабораторные опыты на листьях тополя. Эксперты установили, что источником ртути в Новосибирске является завод химконцентратов.

По итогам заседания рабочая группа приняла решение пригласить на следующее совещание представителей НЗХК, а также Роспотребнадзора, МЧС и специалистов регионального минприроды.