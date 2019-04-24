Конкурс, который поможет найти работу и место в жизни

Многие уже слышали, а кто-то точно знает, что «Абилимпикс» - это соревнования, на которых участники доказывают не только себе, но и всем окружающим, что ничего невозможного нет. Все участники на 100% знают, к какой цели идут, и победа на конкурсе не всегда является конечной целью. Ребята уверены, что освоить профессию и быть в ней специалистом высокого уровня - это шанс изменить свою жизнь к лучшему. Доказательством являются участники прошлых соревнований.

Конкурс проходил в Новосибирске с 16 по 19 апреля, это крупнейшее в регионе соревнование по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Одна из компетенций, в которой участники показывали свое мастерство, - ногтевой сервис. Фото: предоставлено организаторами.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Количество участников по сравнению с прошлым годом выросло до 207 человек, при этом организаторы расширили категории участников: школьники, студенты и специалисты. В общей сложности в мероприятиях чемпионата приняли участие 64 школьника, 101 студент и 42 специалиста. Работу конкурсантов оценивали 146 экспертов из числа преподавателей образовательных организаций и представителей общественных объединений инвалидов и социальных партнеров - потенциальных работодателей для участников чемпионата.

Победителями и призерами стали 30 школьников, 56 студентов колледжей и вузов, 23 специалиста. 37 победителей из этого числа войдут в состав сборной команды Новосибирской области и в ноябре 2019 года примут участие в национальном чемпионате.

Своими впечатлениями поделилась Галина Степанова из Новосибирского центра профессионального обучения № 2, занявшая первое место в компетенции «Портной»:

- Профессии я училась со школы, моя цель - стать специалистом и найти хорошую работу. Будущим участникам рекомендую не бояться, верить в себя, ставить цель и усердно учиться - тогда все получится!

Сведи швей лучшей мастерицей признали Галуну Степанову. Фото: предоставлено организаторами.

Другая победительница регионального этапа - Елена Зариева из Новосибирского медицинского колледжа - выражает огромную благодарность своим преподавателям и организаторам конкурса. Девушка заняла первое место в компетенции «Медицинский и социальный уход».

- Всем, кто планирует участвовать в конкурсе, советую серьезно подойти к выбору будущей деятельности, главное - понять, чем хочешь заниматься профессионально, не бояться идти учиться - это делать никогда не поздно. Главная мотивация для меня во время обучения - стать профессионалом высокого уровня, высококвалифицированным массажистом и найти хорошую работу с хорошим коллективом и достойной зарплатой, - поделилась Елена.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛЕ КОНКУРСА

Программа «Абилимпикс» включает в себя не только соревновательную часть, но и еще множество полезных мероприятий, в числе которых круглый стол, мастер-класс, дискуссионная площадка и обучающая сессия для педагогических работников общего и профессионального образования.

На круглом столе «Развитие карьерных стратегий и трудоустройство лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: проблемы и пути решения» выступили представители работодателей региона, служб занятости, профессиональных образовательных организаций, общественных организаций инвалидов. Дискуссионная площадка на тему «Организация непрерывного инклюзивного образования для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в Новосибирской области» привлекла самых разных специалистов из специальных (коррекционных) школ, профессиональных образовательных организаций, Института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Рядом с участниками находятся волонтеры, которые поддерживают финалистов. Фото: предоставлено организаторами.

Мероприятия деловой программы посетили 130 руководящих работников, педагогов и специалистов образовательных организаций, общественных организаций инвалидов, центров занятости.

- Региональный чемпионат проходит уже в четвертый раз. Основная задача конкурса - не только сами соревнования, но и трудоустройство людей с ограниченными возможностями, инвалидностью. Для этого разработана специальная анкета. Участники заполняют ее, а мы обрабатываем и создаем базу потенциальных работников. Помощь в трудоустройстве также оказывают и средние профессиональные учреждения. Мониторинг трудоустройства проводится ежеквартально, и никто не остается без внимания. Сами участники тоже проявляют инициативу для развития своих профессиональных способностей. Например, одна из призеров национального чемпионата впоследствии создала свою фирму по пошиву, некоторые участники остаются в колледже мастерами и передают свои знания новым ученикам, - рассказал «Комсомолке» Алексей Михайлович Лейбов, руководитель центра развития «Абилимпикс» Новосибирской области.

КОНЦЕРТ КАК ТЕРАПИЯ

Одним из ярких мероприятий регионального чемпионата стал областной фестиваль профессиональной ориентации, который состоялся 17 апреля в ДК «Прогресс». Организаторами стали Специальная (коррекционная) школа № 209 и Новосибирский профессионально-педагогический колледж.

Подарком для участников конкурса стал праздничный концерт. Фото: Дмитрий КИРШЕВСКИЙ.

Здесь важна эффективная социализация обучающихся коррекционных школ, повышение их адаптационных возможностей и успешная интеграция в общество, содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся и выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. В фестивале приняли участие специальные (коррекционные) общеобразовательные школы Новосибирска и Новосибирской области.

Волонтерский корпус «Наше дело» Новосибирского профессионально-педагогического колледжа осуществлял сопровождение фестиваля и мастер-классов. Вокальная группа «Вдохновение» создали праздничное настроение своими песнями и задором, который подхватили участники фестиваля. Интерактивные игры и мастер-класс с использованием 3D-ручек для учащихся СОШ провели волонтеры колледжа. Завершился фестиваль презентацией проектов «Театр от А до Я», где участники представили профессии в контексте истории театрального искусства.

Волонтеры «Абилимпикс» прошли предварительную подготовку и обучение особенностям сопровождения инвалидов различных нозологий. Обучение прошло на базе колледжа, после чего каждый волонтер получил сертификат об обучении. Волонтеры осуществляли сопровождение работы в компетенциях на площадках, а также деловой и профориентационной программы.

Парни соревновались в мужской компетенции - кирпичная кладка. Фото: предоставлено организаторами.

Продолжилась работа волонтеров и в зале во время награждения участников чемпионата.

Волонтерская деятельность - это широкий круг работы, а развитие инклюзивного волонтерства имеет не только значительный масштаб, но и набирает все новые обороты.