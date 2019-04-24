2019-04-24T07:53:12+03:00
Общество

Незаконное потребление электроэнергии может привести к возбуждению уголовного дела

К сожалению, в настоящее время на просторах интернета можно найти не только информацию об энергосбережении и законных методах экономии, но и о различных способах незаконного потребления электроэнергии
Поделиться:
При исследовании данного счетчика эксперты обнаружили скрытое внутри прибора встроенное устройство, влияющее на работу счетного механизма и позволяющее искажать его показания в меньшую сторону.При исследовании данного счетчика эксперты обнаружили скрытое внутри прибора встроенное устройство, влияющее на работу счетного механизма и позволяющее искажать его показания в меньшую сторону.
Изменить размер текста:

Сегодня встречаются даже модифицированные приборы учета, в которые встроены дополнительные микросхемы, позволяющие осуществлять вмешательство в нормальную работу счетного механизма и искажать показания электросчетчиков в меньшую сторону. Такие ухищрения охотно используют «предприимчивые» потребители, которые пытаются снизить сумму платежа за электрическую энергию путем мошенничества и воровства.

Но даже такие изощренные способы незаконного потребления электроэнергии довольно легко определяются при помощи современного диагностического оборудования, используемого сотрудниками АО «РЭС».

Очередного недобросовестного потребителя удалось выявить в феврале 2019 года сотрудникам филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети». При проведении проверки прибора учета в здании магазина автозапчастей и кафе в райцентре Мошково Новосибирской области с использованием средств фотовидеофиксации и специализированного диагностического оборудования было выявлено, что фактическая нагрузка у потребителя больше, чем та, которую учитывает прибор учета. Измерительный комплекс учета работал со значительной погрешностью - до 76%, то есть три четверти объема электроэнергии не учитывались счетчиком, а значит и не оплачивались потребителем. Было принято решение провести в лаборатории дополнительную экспертизу со снятием прибора учета. При исследовании данного счетчика эксперты обнаружили скрытое внутри прибора встроенное устройство, влияющее на работу счетного механизма и позволяющее искажать его показания в меньшую сторону.

Незаконное потребление электроэнергии довольно легко определяются при помощи современного диагностического оборудования, используемого сотрудниками АО «РЭС».

Незаконное потребление электроэнергии довольно легко определяются при помощи современного диагностического оборудования, используемого сотрудниками АО «РЭС».

По факту безучетного потребления электрической энергии в отношении предпринимателя составлен акт о неучтенном потреблении общим объемом около 300 000 кВтч на сумму более 1,3 миллиона рублей.

В действиях данного недобросовестного потребителя усматривались все признаки состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В связи с этим АО «РЭС» обратилось в отдел МВД России по Мошковскому району с заявлением о привлечении нарушителя к уголовной ответственности по данной статье.

Сейчас заявление находится в стадии проверки, в случае признания вины потребителя он может быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

АО «РЭС» обращается к потребителям с призывом не допускать противоправных деяний, не вмешиваться в работу приборов учета! Подобные процедуры по выявлению незаконного потребления электроэнергии будут и далее проводиться по всем группам и объектам потребителей, будь то производственное помещение у юридического лица или жилой дом у физического лица. А это значит, что ни один нарушитель не уйдет от ответственности!

При этом немаловажной остается поступающая от сознательных граждан информация по фактам несанкционированного воздействия на приборы учета, самовольного подключения к электрическим сетям и других нарушениях.

Сообщить о них в АО «РЭС» можно любым удобным способом:

• позвонив по телефону доверия (383) 289-41-00;

• заполнив форму с приложением медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp и Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был
Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?
"Операционная долго снилась мне в кошмарах": откровения призывника об альтернативной службе санитаром
"Альтернативщик" из Самарской области Никита Колбанев падал в обморок от вида крови, но полтора года был санитаром в операционной и поведал, сколько платят за альтернативную службу и как к этому относятся в военкоматах
Дневник полицейского: "Сами уговариваем женщин, избитых мужьями, писать на них заявления"
Сотрудник МВД из Прикамья, который 20 лет работает в органах, рассказал, за что их все ненавидят, почему декриминализация побоев - это плохо, и какие преступления задевают даже самых циничных оперов
Новости 24
Шведы, что же вы наделали: палец маленькой сибирячки застрял в игрушке из IKEA
Демонстрация намерений: строителей новосибирских дорог ждет жесткий контроль
А вдруг пожар: в Краснообске закрыли работавшую с нарушениями «Марию-Ра»
Три семьи остались на улице: следователи разбираются в причинах крупного пожара под Новосибирском
Теперь шантажируют тренера: в Федерации художественной гимнастики прокомментировали скандал с плохими школьными туалетами
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев, завершившийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с МСФО
Батарея не согреет: в Новосибирске назвали дату отключения тепла
Машина из прошлого: в центре Новосибирска заметили «Ягуар» с советскими номерами
Ошибочка вышла: суд отменил приговор новосибирцу, который отсидел два года за убийство брата
Мама, закрой окно: следователи сняли душераздирающий ролик о погибших детях
От психушки до колонии: в Новосибирске приговорили лидеров «Артподгтовки», которые хотели захватить местное телевидение
Проскочить не получится: приставы вышли на дороги Новосибирска в поисках должников
«Прямо фильм ужасов»: грузовик «вспорол» вагон 13-му трамваю в Октябрьском районе
В Ленинском районе запланированы работы по шумозащитному остеклению
Один кусок мяса на всех: сибиряки переживают, что маму белых медвежат плохо кормят
Каша с «мясом»: покупатели нашли в перловке из магазина жирного червя
Трупы животных, унитазы и строительный мусор: новосибирцы возмутились груде хлама на дороге в Октябрьском районе
Погода на день в Новосибирске: 24 апреля будет жарко до плюс 15 градусов
«Ребенок успел попробовать»: сибирячке продали в магазине салат с тараканом
Это все кошачьи гены: толстый манул попытался залезть в маленькую коробку
Тушили с вертолета: в Новосибирской области загорелся частный дом
Ололоша и Гензель: белых медвежат предлагают назвать странными именами
Более 500 000 человек установили мобильное приложение от «БКС Брокер»
Пожар с дороги дошел до людей: из-за сгоревших домов могут оштрафовать чиновников
«Это символ Украины!»: православный активист осудил маки на плакате к 9 мая в новосибирском метро