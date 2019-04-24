Незаконное потребление электроэнергии может привести к возбуждению уголовного дела

Сегодня встречаются даже модифицированные приборы учета, в которые встроены дополнительные микросхемы, позволяющие осуществлять вмешательство в нормальную работу счетного механизма и искажать показания электросчетчиков в меньшую сторону. Такие ухищрения охотно используют «предприимчивые» потребители, которые пытаются снизить сумму платежа за электрическую энергию путем мошенничества и воровства.

Но даже такие изощренные способы незаконного потребления электроэнергии довольно легко определяются при помощи современного диагностического оборудования, используемого сотрудниками АО «РЭС».

Очередного недобросовестного потребителя удалось выявить в феврале 2019 года сотрудникам филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети». При проведении проверки прибора учета в здании магазина автозапчастей и кафе в райцентре Мошково Новосибирской области с использованием средств фотовидеофиксации и специализированного диагностического оборудования было выявлено, что фактическая нагрузка у потребителя больше, чем та, которую учитывает прибор учета. Измерительный комплекс учета работал со значительной погрешностью - до 76%, то есть три четверти объема электроэнергии не учитывались счетчиком, а значит и не оплачивались потребителем. Было принято решение провести в лаборатории дополнительную экспертизу со снятием прибора учета. При исследовании данного счетчика эксперты обнаружили скрытое внутри прибора встроенное устройство, влияющее на работу счетного механизма и позволяющее искажать его показания в меньшую сторону.

Незаконное потребление электроэнергии довольно легко определяются при помощи современного диагностического оборудования, используемого сотрудниками АО «РЭС».

По факту безучетного потребления электрической энергии в отношении предпринимателя составлен акт о неучтенном потреблении общим объемом около 300 000 кВт•ч на сумму более 1,3 миллиона рублей.

В действиях данного недобросовестного потребителя усматривались все признаки состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В связи с этим АО «РЭС» обратилось в отдел МВД России по Мошковскому району с заявлением о привлечении нарушителя к уголовной ответственности по данной статье.

Сейчас заявление находится в стадии проверки, в случае признания вины потребителя он может быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

АО «РЭС» обращается к потребителям с призывом не допускать противоправных деяний, не вмешиваться в работу приборов учета! Подобные процедуры по выявлению незаконного потребления электроэнергии будут и далее проводиться по всем группам и объектам потребителей, будь то производственное помещение у юридического лица или жилой дом у физического лица. А это значит, что ни один нарушитель не уйдет от ответственности!

При этом немаловажной остается поступающая от сознательных граждан информация по фактам несанкционированного воздействия на приборы учета, самовольного подключения к электрическим сетям и других нарушениях.

Сообщить о них в АО «РЭС» можно любым удобным способом:

• позвонив по телефону доверия (383) 289-41-00;

• заполнив форму с приложением медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp и Viber.