«Я сказал от злости: «Да, душил»: дети признались, что оговорили директора школы, которого теперь судят

Под Новосибирском идет необычный процесс. Следствие утверждает, что школьный директор издевался над детьми. Но ученики, которые проходят потерпевшими, уверяют, что педагог их не трогал.

«СЖИМАЛ РУКОЙ В ОБЛАСТИ ШЕИ, НАНОСИЛ УДАРЫ»

— В ходе проведения воспитательных работ с учениками школы, применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы. По уголовному делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет, — так о Курицком рассказывает Следственный комитет.

Итак, трое потерпевших. Они, действительно, давали показания. Но сейчас утверждают, что Дмитрий Матвеевич не виновен. Школьник, с которого все началось, описал ситуацию в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»:

— Шел урок ОБЖ. Девочка отобрала учебник. Я отобрал у нее, кинул на первую парту и не рассчитал. Зашел Дмитрий Матвеевич, и я чуть не попал ему по лицу. Он сказал: «пошли со мной». Потом в кабинете стал говорить: «так не делается, это порча имущества, если повторится — за такое деньги платят». Я очень обиделся. Подошла мой классный руководитель Завела в кабинет и стала расспрашивать, что случилось. Спросила: «он душил тебя?» Я сказал от злости: «да, душил». И побоялся потом сказать, что это — не правда.

Дмитрий Курицкий служил в ГУФСИН, потом возглавил школу в Колыванском районе.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Школьник говорит, что директор, когда отчитывал, положил ему руку на плечо. На шее остались красные пятна. Глядя на них, учительница и предположила, что Курицкий устроил ребенку пытку.

Может, конечно, школьник пожалел своего истязателя и теперь выгораживает. Чтобы те же пятна появились, надо не просто руку положить, а положить прям хорошенько. Но мама школьника тоже уверяет, что Курицкий не душил. Мол, провела сыну допрос с пристрастием и уверена в невиновности экс-директора.

— Я еще раньше сына переспрашивала: «Это все правда?» Сомневалась. В конце концов он мне рассказал, что не было никакого насилия. Сказал, что директор его душил — из-за обиды. Я не хочу, чтобы человек зря сел, — говорит мама школьника.

ДЫРКА В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ

По материалам следствия проходят свидетели — пацаны, которые подглядывали в дырку от замка. И, судя по обвинению, видели, как директор душил сверстника.

— Дмитрий Матвеевич ко мне спиной стоял, а Максима мне не видно было, — признался один такой свидетель Радио «Комсомольская правда». Про удушение узнал уже от самого мальчика, а потом эта версия понеслась по школе.

По словам свидетелей, люди в погонах сами расковыряли дырку в двери, чтобы подтвердить слова детей-лгунишек.

Этот же паренек поведал, как приходили люди в форме и делали в двери дырку покрупнее. Видимо для того, чтобы оправдать слишком большое количество свидетелей, умудрившихся заглянуть в кабинет.

— Они сначала не могли найти инструмент. Потом нашли и сняли замок. Спросили: вы в эту дырку смотрели? Мы солгали, что да, — признается школьник.

А вот — другой потерпевший. Тоже «пострадавший» от директора-истязателя. Говорит, объяснял следователю одно, а тот писал другое. А дело было, когда подросток не пошел на занятие. Его, отлынивающего, встретил Курицкий и подтолкнул в класс.

— Это был такой побудительный толчок в область затылка. Он сказал: «Иди на мероприятие». Боли я вообще совершенно не почувствовал, — признается парень. — Это не был удар. А следователь, насколько я понимаю, записал: «Курицкий Дмитрий Матвеевич нанес потерпевшему удар в область жизненно важного органа — головы».

Третий потерпевший тоже отказывается от обвинений. Родители отрекаются. Свидетели говорят, что Курицкий никого не бил и не душил.

Мама одного из «потерпевших» написала суду о позиции сына.

Разве такие показания и заявления — не повод провести проверку? Пусть Следственный комитет, или прокуратура, заявят: «нет, это все наговоры, все врут, а следователь кристально честен». Не заявляют. А судья невозмутимо продолжает процесс.

А «Комсомолка» продолжает следить за ним.