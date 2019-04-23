2019-04-23T18:19:24+03:00
Общество

«Я сказал от злости: «Да, душил»: дети признались, что оговорили директора школы, которого теперь судят

В Новосибирске глава школы лишился должности и попал под суд. Но потерпевшие поменяли показания, а следствие стоит на своем
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Школьник уверяет, что директор невиновен. Фото: предоставлено героями публикации.Школьник уверяет, что директор невиновен. Фото: предоставлено героями публикации.
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Под Новосибирском идет необычный процесс. Следствие утверждает, что школьный директор издевался над детьми. Но ученики, которые проходят потерпевшими, уверяют, что педагог их не трогал.

«СЖИМАЛ РУКОЙ В ОБЛАСТИ ШЕИ, НАНОСИЛ УДАРЫ»

— В ходе проведения воспитательных работ с учениками школы, применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы. По уголовному делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет, — так о Курицком рассказывает Следственный комитет.

Итак, трое потерпевших. Они, действительно, давали показания. Но сейчас утверждают, что Дмитрий Матвеевич не виновен. Школьник, с которого все началось, описал ситуацию в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»:

— Шел урок ОБЖ. Девочка отобрала учебник. Я отобрал у нее, кинул на первую парту и не рассчитал. Зашел Дмитрий Матвеевич, и я чуть не попал ему по лицу. Он сказал: «пошли со мной». Потом в кабинете стал говорить: «так не делается, это порча имущества, если повторится — за такое деньги платят». Я очень обиделся. Подошла мой классный руководитель Завела в кабинет и стала расспрашивать, что случилось. Спросила: «он душил тебя?» Я сказал от злости: «да, душил». И побоялся потом сказать, что это — не правда.

Дмитрий Курицкий служил в ГУФСИН, потом возглавил школу в Колыванском районе. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Дмитрий Курицкий служил в ГУФСИН, потом возглавил школу в Колыванском районе.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Школьник говорит, что директор, когда отчитывал, положил ему руку на плечо. На шее остались красные пятна. Глядя на них, учительница и предположила, что Курицкий устроил ребенку пытку.

Может, конечно, школьник пожалел своего истязателя и теперь выгораживает. Чтобы те же пятна появились, надо не просто руку положить, а положить прям хорошенько. Но мама школьника тоже уверяет, что Курицкий не душил. Мол, провела сыну допрос с пристрастием и уверена в невиновности экс-директора.

— Я еще раньше сына переспрашивала: «Это все правда?» Сомневалась. В конце концов он мне рассказал, что не было никакого насилия. Сказал, что директор его душил — из-за обиды. Я не хочу, чтобы человек зря сел, — говорит мама школьника.

ДЫРКА В ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ

По материалам следствия проходят свидетели — пацаны, которые подглядывали в дырку от замка. И, судя по обвинению, видели, как директор душил сверстника.

— Дмитрий Матвеевич ко мне спиной стоял, а Максима мне не видно было, — признался один такой свидетель Радио «Комсомольская правда». Про удушение узнал уже от самого мальчика, а потом эта версия понеслась по школе.

По словам свидетелей, люди в погонах сами расковыряли дырку в двери, чтобы подтвердить слова детей-лгунишек.

По словам свидетелей, люди в погонах сами расковыряли дырку в двери, чтобы подтвердить слова детей-лгунишек.

Этот же паренек поведал, как приходили люди в форме и делали в двери дырку покрупнее. Видимо для того, чтобы оправдать слишком большое количество свидетелей, умудрившихся заглянуть в кабинет.

— Они сначала не могли найти инструмент. Потом нашли и сняли замок. Спросили: вы в эту дырку смотрели? Мы солгали, что да, — признается школьник.

А вот — другой потерпевший. Тоже «пострадавший» от директора-истязателя. Говорит, объяснял следователю одно, а тот писал другое. А дело было, когда подросток не пошел на занятие. Его, отлынивающего, встретил Курицкий и подтолкнул в класс.

— Это был такой побудительный толчок в область затылка. Он сказал: «Иди на мероприятие». Боли я вообще совершенно не почувствовал, — признается парень. — Это не был удар. А следователь, насколько я понимаю, записал: «Курицкий Дмитрий Матвеевич нанес потерпевшему удар в область жизненно важного органа — головы».

Третий потерпевший тоже отказывается от обвинений. Родители отрекаются. Свидетели говорят, что Курицкий никого не бил и не душил.

Мама одного из «потерпевших» написала суду о позиции сына.

Мама одного из «потерпевших» написала суду о позиции сына.

Разве такие показания и заявления — не повод провести проверку? Пусть Следственный комитет, или прокуратура, заявят: «нет, это все наговоры, все врут, а следователь кристально честен». Не заявляют. А судья невозмутимо продолжает процесс.

А «Комсомолка» продолжает следить за ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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