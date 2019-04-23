2019-04-23T12:29:10+03:00
Общество

Многочисленные правонарушения пресечены в магазинах и баре

Сыр, презервативы, фальшивые деньги и гильзы у правонарушителей обнаружили сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» в минувшие выходные в Новосибирске
Поделиться:
Сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» на страже порядка.Сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» на страже порядка.
Изменить размер текста:

В торговом центре «Мегас» на площади К. Маркса молодой человек похитил пачку презервативов. Администрация магазина оценила ущерб в 1112 рублей. Прибывшие на вызов бойцы группы быстрого реагирования задержали парня и передали его сотрудникам полиции Ленинского района.

В этом же торговом учреждении другой мужчина попытался рассчитаться за покупку сувенирной денежной купюрой номиналом 5000 рублей. Подделку обнаружила кассир магазина. Она нажала тревожную кнопку и вызвала экипаж ГБР. «Гвардейцы» тут же задержали мошенника и передали его участковому инспектору полиции.

В магазине «Пятерочка», расположенном на ул. Планетной, группа быстрого реагирования «Гвардии» задержала мужчину, который пытался украсть кусок сыра. Ввиду того, что похититель был изрядно пьян и вряд ли отдавал отчет своим действиям, а сумма ущерба была незначительной, охранники полицию вызывать не стали, сыр забрали, нарушителя отпустили.

А вот клиента бара People’s бойцы ГБР не только задержали, но и применили к нему специальные средства - наручники. Охранник бара сообщил, что буйный мужчина ведет себя агрессивно, мешает персоналу работать, кидается на сотрудников. Когда «гвардейцы» производили задержание, у мужчины из карманов посыпались гильзы. Бойцы надели на нарушителя спокойствия наручники, вызвали полицию. Сотрудники органов внутренних дел должны будут выяснить происхождение деталей боеприпасов у задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За год в Новосибирской области из аварийного жилья расселят 700 человек
Шерсть летит во все стороны: рыжая звезда «Инстаграма» меняет шубку, веселя поклонников
Головой об кулер: в Новосибирске прошел чемпионат по офисным видам спорта
Дело на 5 миллионов рублей: стало известно, за что задержали бердского чиновника
Новосибирцам разъяснят, зачем нужен энергоэффективный капремонт
Дух захватывает: сибиряк сделал фантастические фото туманностей под Новосибирском
Сильно спешил: новосибирец не заметил стеклянную дверь кафе и разбил ее
Запуганные Армагеддоном: в Новосибирске задержали больше полусотни «свидетелей Иеговы»
Больно и обидно: агрессивная торговка на барабинском вокзале отхлестала полицейского копченой рыбой
«Шкода» в столб: водитель такси погиб в ДТП с погрузчиком на Бердском шоссе
Силовики пришли с обысками в мэрию Бердска
Поиски закончены: пропавший на Первомайке 15-летний школьник найден
Двоих зажало в салоне: «Мазда» на Димитровском мосту влетела на скорости под грузовик коммунальщиков
В очках и с длинной челкой: в Первомайском районе пропал худощавый подросток
Погода на день в Новосибирске: 23 апреля будет жарко