Многочисленные правонарушения пресечены в магазинах и баре

В торговом центре «Мегас» на площади К. Маркса молодой человек похитил пачку презервативов. Администрация магазина оценила ущерб в 1112 рублей. Прибывшие на вызов бойцы группы быстрого реагирования задержали парня и передали его сотрудникам полиции Ленинского района.

В этом же торговом учреждении другой мужчина попытался рассчитаться за покупку сувенирной денежной купюрой номиналом 5000 рублей. Подделку обнаружила кассир магазина. Она нажала тревожную кнопку и вызвала экипаж ГБР. «Гвардейцы» тут же задержали мошенника и передали его участковому инспектору полиции.

В магазине «Пятерочка», расположенном на ул. Планетной, группа быстрого реагирования «Гвардии» задержала мужчину, который пытался украсть кусок сыра. Ввиду того, что похититель был изрядно пьян и вряд ли отдавал отчет своим действиям, а сумма ущерба была незначительной, охранники полицию вызывать не стали, сыр забрали, нарушителя отпустили.

А вот клиента бара People’s бойцы ГБР не только задержали, но и применили к нему специальные средства - наручники. Охранник бара сообщил, что буйный мужчина ведет себя агрессивно, мешает персоналу работать, кидается на сотрудников. Когда «гвардейцы» производили задержание, у мужчины из карманов посыпались гильзы. Бойцы надели на нарушителя спокойствия наручники, вызвали полицию. Сотрудники органов внутренних дел должны будут выяснить происхождение деталей боеприпасов у задержанного.