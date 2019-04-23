Чтобы праздники не обернулись бедой: что нужно сделать перед тем, как поехать отдыхать на майские

Мы любим май не только за хорошую погоду. Долгие выходные – отличная возможность выбраться на природу, навестить родственников в другом городе или начать работы на даче.

В это время без присмотра остаются тысячи квартир и сотни коттеджей – отличная возможность поживиться для домушников. Микроволновки, телевизоры, кухонные плиты и даже холодильники – преступники берут все, что можно вынести и «толкнуть» торгашам.

Кража – это всегда неприятно, ведь придется заново покупать все, что было «нажито непосильным трудом». Но расстаться с любимыми вещами – это еще полбеды.

Пожар, затопление соседями, утечка газа и другие экстренные ситуации могут стать не только причиной потери имущества, но и угрозой жизни.

Как уехать отдыхать со спокойным сердцем и не переживать насчет сохранности жилья? Самое время подумать о комплексной защите своей квартиры или загородного дома.

Как это сделать? Расскажем о пяти действенных способах, которые корреспондент «Комсомольской правды» попробовал на своем примере.

Совет 1. Выбирать охранную компанию, которая оказывает весь спектр услуг

Столкнувшись на личном опыте с выбором охранного предприятия, корреспондент «Комсомольской правды » понял, что не все компании готовы предложить услуги, защищающие сразу от всех чрезвычайных ситуаций. Но ведь покидая дом на майские праздники нам важно быть спокойными не только в том, что в наше жилье не проникнет преступник, но и в том, что не прорвет трубу или не случится пожара по какой-либо причине.

То же самое касается и загородной дачи. В преддверии садово-огородных работ многие горожане привозят туда дорогостоящую технику, инструменты и стройматериалы. Все это тоже рискует стать легкой добычей преступников.

Чтобы обеспечить собственное спокойствие, как говорится, по всем фронтам, нужно выбирать крупное федеральное охранное предприятие, которое может защитить от чрезвычайных ситуаций сразу все объекты.

Перед установкой оборудования также не лишним будет узнать, использует ли компания систему «Умный дом», а также поинтересоваться стоимостью услуг.

Например, в «Дельте» базовый комплект такой сигнализации стоит всего один рубль. Причем, ее всегда можно дополнить датчиками дыма и протечки воды, а также видеокамерами. Управлять всем оборудованием легко: с помощью своего мобильного телефона через специальное защищенное приложение.

Еще при подключении комплекта бесплатно предоставляется услуга мобильной тревожной кнопки: с ее помощью можно даже на удаленном расстоянии со своего смартфона вызвать группу немедленного реагирования.

Совет 2. Узнать скорость реагирования экипажа.

При выборе охранной сигнализации очень важным фактором является скорость прибытия экипажа на объект после вызова. Она зависит от наличия собственной оснащенной станции мониторинга. В федеральных охранных предприятиях, таких как «Дельта» скорость реагирования экипажей в среднем занимает пять-семь минут. При этом пульт автоматизирован, а потому человеческий фактор сведен к минимуму.

Совет 3. Спросить о категории у специалистов по безопасности.

При заключении договора с охранной компанией важно знать, какие сотрудники будут выезжать на тревожные вызовы. Например, охранник 4-го разряда навряд ли сможет справиться с группой вооруженных грабителей. Этот пункт всегда учитывают крупные ЧОПы при подборе персонала. Группы быстрого реагирования «Дельта» составляют вооруженные охранники 6-й категории, а это наивысшая степень подготовки.

Совет 4. Учесть простоту пользования системой безопасности для всех членов семьи.

Выбирая способы защиты, важно учесть простоту их использования. Согласитесь: вы не будете давать электрошокер для самозащиты ребенку или пожилому человеку. Так и при выборе охранной системы важно, чтобы ею легко могли воспользоваться все члены семьи вне зависимости от возраста.

В компании «Дельта» специалисты приедут уже на следующий день после оставления заявки, они установят и настроят охранную систему, а также на совершенно доступном и понятном языке обучат всех членов семьи, как пользоваться сигнализацией.

Хорошая новость: монтаж системы безопасности в «Дельте» бесплатный, а еще они дарят два бесплатных месяца охраны и тревожную кнопку.

Совет 5. Воспользуйтесь выгодными спецпредложениями.

Как и некоторые горожане, наш корреспондент думал, что современная комплексная охранная система стоит дорого. Оказалось, чтобы быть под защитой, не нужно переплачивать. Главное, не упустить выгодный шанс.

Только с 23 по 30 апреля* в компании «Дельта» можно воспользоваться сразу несколькими акциями и оборудовать надежной охранной системой коттедж, квартиру или бизнес-объект максимально выгодно:

— «Безопасный дом»: монтаж системы безопасности для дома, дачи или коттеджа бесплатно, а также 50 гарантированных подарков для 50 новых клиентов по акции;

— «1 рубль»: стандартный комплект охранной сигнализации для квартиры или малого бизнеса всего за один рубль плюс специальный бонус в размере одного из трёх гарантированных подарков.

Подчеркиваем, акции «1 рубль» и «Безопасный дом» действуют только до конца апреля при наличии свободных комплектов оборудования.

А если вы уже являетесь клиентом другого ЧОПа в квартире, доме или малом бизнесе, но хотите перейти на более выгодное предложение, обращайтесь в «Дельту». При переключении вам предоставят бесплатную проверку и модернизацию сигнализации. Вы сами убедитесь, что она соответствует федеральному уровню охранных систем по сервису и надежности.

Чтобы забронировать свой комплект прямо сейчас или оставить заявку на подключение, необходимо:

— позвонить по телефону (351) 222–11–11 и оставить информацию для бронирования, кодовое слово — «Рубль» или «Безопасный дом»;

— воспользоваться мгновенным круглосуточным сервисом онлайн-заявки на охрану квартир или коттеджей;

— подключить оборудование с помощью популярных мессенджеров Viber, WhatsApp. Для этого добавьте в контакты номер: +7 (988) 980–77–77.

«Дельта — системы безопасности»

https://delta.ru

Телефон «Дельта системы безопасности»:

Москва: + 7 (495) 777-41-47

Санкт-Петербург: + 7 (812) 323-22-22

Н.Новгород: + 7 (831) 217-17-88

Самара: +7 (846) 250-08-00

Екатеринбург: + 7 (343) 226-00-00

Новосибирск: + 7 (383) 285-000-5

Челябинск: + 7 (351) 222-11-11

Ярославль: +7 (4852) 584-584

Казань: + 7 (843) 211-77-33

Пермь: +7 (342) 207-11-11

Курган: + 7 (3522) 65-55-55

Волгоград: + 7 (8442) 25-14-61

Омск: +7 (3812) 30-92-00

Тула: +7 (4872) 24-92-92

Воронеж: + 7 (473) 202-02-88

Ростов-на-Дону: + 7 (863) 296 32 07

Новокузнецк: + 7 (3843) 200-384

Тюмень: + 7 (3452) 21-55-55

Сочи: + 7 (862) 298-90-90

Магнитогорск: + 7 (3519) 49-67-50

Краснодар: + 7 (861) 212-55-66

Липецк: + 7 (4742) 55-11-11

Смоленск: +7 (4812) 200-800

Курск: + 7 (4712) 540-777

Тольятти: +7 (8482) 77-88-55

Саратов: + 7 (8452) 33-87-77

Уфа: + 7 (347) 222-03-10

Набережные Челны: + 7 (8552) 92-35-02

Калуга: + 7 (4842) 27-72-00

Тамбов: +7 (4752) 77-00-11

* Цены не являются окончательными. Изображение и внешний вид товара может отличаться и зависит от ограниченного количества оборудования на складе. Срок акции: с момента выхода публикации до 30 апреля 2019 года. Количество оборудования и подарков ограничено. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте компании. С уммирование скидок по каждой из акций с другими скидками не производится. Возрастное ограничение для мобильного приложения — 18+.

На правах рекламы.