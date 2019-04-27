2019-04-27T23:07:54+03:00
Общество

К 9 Мая замглавы города поместил на билборды фото своих дедов

В Бердске появились необычные частные плакаты с фотографиями фронтовиков, «Комсомолка» нашла заказчика их установки
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
На щите не реклама - благодарность дедам-фронтовикам. Фото: Иван КВАСНИЦКИЙ.На щите не реклама - благодарность дедам-фронтовикам. Фото: Иван КВАСНИЦКИЙ.
Изменить размер текста:

В городе Бердске на одной из главных улиц не так давно появился частный плакат, на нем фронтовики, внизу подпись: «Спасибо! Дети, внуки, правнуки».

Как выяснила «Комсомолка», разместил плакат на рекламном щите замглавы администрации Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он не раз принимал участие в Бессмертном полку и рассказал нам о своих предках.

Серафим Петрович Захаров - дед по отцовской линии, директор школы, имевший бронь, но все же ушедший на фронт в 1942 году. В 1943-м не вернулся с задания и числится пропавшим без вести. Супруга одна воспитала четверых детей.

Дмитрий Пахомович Князев - дед по материнской линии, из крестьянской семьи, офицер, окончивший военное училище. В 1941 году был призван, прошел всю войну. Прожил долгую жизнь, умер в 88 лет. Внуку Владимиру рассказывал, что самая дорогая для него награда - медаль за взятие Кенигсберга.

Владимир Захаров четвертый год вывешивает баннер с дедами.

Владимир Захаров четвертый год вывешивает баннер с дедами.

Владимир Захаров подробно описывает жизнь своих предков, говорит, даже в архивах искал информацию о том, где и как они воевали. А в ответ на вопрос о билбордах пожимает плечами - ничего необычного, плакаты с портретами дедов он вывешивает в Бердске уже четвертый год.

- Я не думаю, что это какой-то особенный поступок. На мой взгляд, это дело чести - вспомнить и почтить память тех, кто отдавал жизни за нас, рисковал, - говорит сибиряк.

- Но это же, наверное, дорого. Не каждый может себе такое позволить, - возражаем заму главы администрации.

- Мне помогают знакомые из сферы рекламы, но в этом году мы вместе с главой города придумали акцию. Такие же плакаты могут разместить другие горожане. Мы бесплатно предоставим места на щитах в рамках социальной рекламы, все работы по установке и съему произведем бесплатно, только распечатать плакат нужно будет за свой счет. Сразу скажу, это недорого - всего 3500 рублей. Наш народ на майских праздниках на дачные шашлыки больше тратит. К тому же, сами знаете, на щитах частенько можно увидеть баннер с признаниями любви девушке. Почему бы на дедов не потратиться?

Может, кто-то и потратится, тогда появятся в Бердске еще плакаты с фотографиями чьих-то дедов. Правда, много все равно не получится - власти могут отдать под подобную социальную рекламу около 10 щитов в городе. Но, может, и этого окажется слишком много…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Первомайский перфоманс: пара станцевала бачату под песню ДДТ
Жители Академгородка перестали кормить белок
В гроб к силиконовому Ленину положили голую девушку
Грибы, скорпионы, змейки: новосибирские ученые предполагают, что увидели жизнь на Венере
«Очень сильно хотели победить»: сибирякам стало плохо во время эстафеты
«Кто будет яичками биться»: новосибирские автомобилисты недовольны спортивной эстафетой
«Уморительная мордочка»: видео, как белочка Соня щелкает орешки, заставит вас улыбнуться
Бритая и на каблуках: фитнес-тренер в олимпийке показала нескромный танец
А как же ребенок: новосибирские полицейские отговорили женщину от суицида
Опять зима: под Новосибирском выпал снег
Погода на майские праздники в 2019 году в Новосибирске: дожди сменятся теплом
«Природа безупречна»: новосибирцы заполонили «Инстаграм» фотографиями невероятного заката
«Единая Россия» подтвердила отказ от участия в выборах новосибирского мэра
График работы отделов ЗАГС на майские праздники 2019 в Новосибирске: доступны только Центральный и Калининский
За две недели до Дня Победы: умер герой СССР Дмитрий Бакуров
Охота на «Лексусы»: в Новосибирске вновь угнали дорогую иномарку
График работы Почты России на майские праздники 2019 в Новосибирске: выходные дни 1 и 9 мая
Отрава в лаваше: продавцы заразной шаурмы работали по поддельным санитарным книжкам
Демонстрация 1 мая 2019 года в Новосибирске: как принять участие, где пройдет
Работа метро на 9 мая 2019 года в Новосибирске: вход в подземку на площади Ленина перекроют