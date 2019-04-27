К 9 Мая замглавы города поместил на билборды фото своих дедов

В городе Бердске на одной из главных улиц не так давно появился частный плакат, на нем фронтовики, внизу подпись: «Спасибо! Дети, внуки, правнуки».

Как выяснила «Комсомолка», разместил плакат на рекламном щите замглавы администрации Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он не раз принимал участие в Бессмертном полку и рассказал нам о своих предках.

Серафим Петрович Захаров - дед по отцовской линии, директор школы, имевший бронь, но все же ушедший на фронт в 1942 году. В 1943-м не вернулся с задания и числится пропавшим без вести. Супруга одна воспитала четверых детей.

Дмитрий Пахомович Князев - дед по материнской линии, из крестьянской семьи, офицер, окончивший военное училище. В 1941 году был призван, прошел всю войну. Прожил долгую жизнь, умер в 88 лет. Внуку Владимиру рассказывал, что самая дорогая для него награда - медаль за взятие Кенигсберга.

Владимир Захаров четвертый год вывешивает баннер с дедами.

Владимир Захаров подробно описывает жизнь своих предков, говорит, даже в архивах искал информацию о том, где и как они воевали. А в ответ на вопрос о билбордах пожимает плечами - ничего необычного, плакаты с портретами дедов он вывешивает в Бердске уже четвертый год.

- Я не думаю, что это какой-то особенный поступок. На мой взгляд, это дело чести - вспомнить и почтить память тех, кто отдавал жизни за нас, рисковал, - говорит сибиряк.

- Но это же, наверное, дорого. Не каждый может себе такое позволить, - возражаем заму главы администрации.

- Мне помогают знакомые из сферы рекламы, но в этом году мы вместе с главой города придумали акцию. Такие же плакаты могут разместить другие горожане. Мы бесплатно предоставим места на щитах в рамках социальной рекламы, все работы по установке и съему произведем бесплатно, только распечатать плакат нужно будет за свой счет. Сразу скажу, это недорого - всего 3500 рублей. Наш народ на майских праздниках на дачные шашлыки больше тратит. К тому же, сами знаете, на щитах частенько можно увидеть баннер с признаниями любви девушке. Почему бы на дедов не потратиться?

Может, кто-то и потратится, тогда появятся в Бердске еще плакаты с фотографиями чьих-то дедов. Правда, много все равно не получится - власти могут отдать под подобную социальную рекламу около 10 щитов в городе. Но, может, и этого окажется слишком много…