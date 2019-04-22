Навострили лыжи в ЗАГС: чемпион мира Сергей Устюгов сделал предложение сибирской лыжнице

27-летней красавице–лыжнице Елене Соболевой в этот апрель везет – как в карьере, так и в личной жизни. Чуть больше недели назад новосибирская спортсменка получила золотую медаль, как чемпионка России, победив в лыжном марафоне на 50 километров в городе Апатиты. А совсем скоро золото появится уже на ее безыменном пальце: девушку позвали замуж. И жених в спортивных кругах – завидный - двукратный чемпион мира – лыжник Сергей Устюгов. Важное событие Лена не стала скрывать от болельщиков, сама выложила видео в «Инстаграм». В кадре – Устюгов стоит на колене и протягивает кольцо.

- Я хочу признаться тебе в любви. Вечной любви, - позвал коллегу в ЗАГС лыжник. Правда, пока пара не уточнила точную дату торжества.

Сергей встал на колени и протянул Елене кольцо. Фото: соцсети.

Корреспондентам «Комсомольской правды» удалось дозвониться до тренера Елены - Владимира Никифоровича Корчака. Спрашиваем: про служебный роман-то знали?

- Конечно! И о предложении знал! - рассмеялся Виктор Никифорович. – Они ведь с Сергеем уже два года вместе: стали встречаться, как только Елена в сборную попала. Уже год они вместе живут в квартире Сергея в Екатеринбурге. Поддерживают друг друга на соревнованиях. Лена всегда ждет Сергея на финише, очень переживает. Лене моральная поддержка Сергея тоже помогает: она стала увереннее, и это сказалось на результатах!

Совсем скоро Елена приедет в Сибирь, в гости к своей маме: живет женщина в селе Аллак Алтайского края.

Друзья Елены и Сергея апостят счастливые фото пары в «Инстаграме». Фото: соцсети.

- Знаете, как Лена мне говорит: «Если бы вы меня не вытащили оттуда, я бы доила коров», - вспоминает Владимир Никифорович. - Это ведь правда: я забрал ее из Аллака в Сузун (райцентр в Новосибирской области – Ред.), там открывался спортивный класс, куда Лена и попала, она тогда училась в седьмом классе. Через четыре года она стала показывать хорошие результаты.

Тренер говорит, что точно знает, чем Устюгова покорила его воспитанница.

- Вы бы знали, какая она добрая девчонка, как она за всех переживает, как такую не полюбить! - говорит Корчак. Свадебного приглашения пока он не видел, но надеется, что будет в числе тех, кто крикнет молодоженам: «Горько!».