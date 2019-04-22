Новый дом, чистый сквер, спортцентр: «Стрижи» «прилетят» на улицу Котовского

Жилой комплекс Булгаков - один из самых необычных проектов Группы компаний «Стрижи»: трехподъездный дом, стилизованный под сталинский ампир, должен стать архитектурной изюминкой Ленинского района и расположиться возле парка имени С. М. Кирова. Неожиданно реализация проекта стала политизированным вопросом: против перезонирования участка для строительства выступил председатель комиссии по градостроительству Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Дамаев. Он ссылается на мнения общественников. Но каких? Проект публично обсуждали с организациями ТОС, старшими по подъездам соседних домов, а на общественных слушаниях не прозвучало никаких замечаний, ведь застройщик пообещал благоустроить прилегающую территорию. Два месяца спустя после слушаний проявились некие активисты с плакатами «Спасем парк имени С. М. Кирова», «Нет застройке!»: пикет, прошедший 14 апреля, был богат на провокационные лозунги и громкие заявления. Вся суть их сводилась к тому, что в парке якобы появятся 20-этажные свечки, а все деревья закатают в асфальт. Действительно ли это так, руководство компании-застройщика рассказало на пресс-конференции.

Компания «Стрижи» сделает входную арку в сквер имени С. М. Кирова. Фото: ГК «Стрижи»

Никаких двадцатиэтажек!

Разговор в компании «Стрижи» был прямой, так что и начался он без обиняков.

- К сожалению, мы живем в эпоху фейковых новостей, на основе которых власти могут принять фейковые решения. Те претензии, которые нам предъявляют, не имеют ничего общего с действительностью, - говорит Илья Поляков, председатель совета директоров ГК «Стрижи».

Свой главный аргумент противники проекта обозначили на прошедшем в парке имени С. М. Кирова митинге. Мол, пострадают деревья, а в городе и без того мало зеленых зон.

- У нас будет трехподъездный дом с двумя восьмиэтажными подъездами и одним тринадцатиэтажным, - заявил Поляков. - По закону у нас есть право построить на той территории несколько многоэтажек, но мы бережно относимся к нашему городу и специально решили создать жилой комплекс в стиле самой улицы Котовского - сталинский ампир. Чтобы здание замыкало архитектурный ансамбль, а не было «вставным зубом». При этом плотность застройки в нашем доме в два раза меньше, чем разрешена по городу. Поэтому на общественных слушаниях по этому проекту к нам не было ни одного вопроса. А Дмитрий Дамаев по необъяснимым причинам уже после слушаний высказался против проекта, сославшись на неких общественников, которые вообще непонятно каким образом относятся к району парка имени С. М. Кирова.

По просьбе горожан компания отреставрирует сквер имени Гагарина. Фото: ГК «Стрижи»

Откуда взялась информация о трех двадцатиэтажках - оставим это на совести тех, кто нападает на проект. Как и другой упрек в адрес компании «Стрижи».

- Строительство будет вестись на территории, которая не имеет никакого отношения к парку имени С. М. Кирова. На митинге организаторы спрашивали у новосибирцев: «Вы хотите, чтобы вырубали деревья?» Конечно, ни один нормальный человек этого не хочет, и мы этого не хотим, - утверждает Илья Поляков. - Более того, за полгода до начала реализации проекта мы общались с жителями улицы Котовского, встречались со старшими по домам. И договорились, что благоустроим сквер имени Гагарина, хоть он и находится через дорогу, сделаем входную арку в парк имени С. М. Кирова и благоустроим тротуар до площади Станиславского. И нас поддержала реальная общественность - новосибирцы!

Юридически реализация проекта упирается в вопрос перезонирования земли. Согласно Генплану участок для жилого комплекса Булгаков относится к зоне, где разрешено строительство жилья. Некоторое время назад власти без уведомления арендатора перевели его в другую зону. Застройщик просит власти вернуть земле изначальный статус, предусмотренный Генпланом, и общественность поддержала это предложение на слушаниях. Но кто-то сейчас пытается затормозить проект, используя политические рычаги для давления.

Илья Поляков, председатель совета директоров ГК «Стрижи», благодарен общественникам, которые разрабатывали проект вместе с компанией. Фото: ГК «Стрижи»

Площадка для собачников, спортцентр и подземная парковка

Жилой комплекс появится не на территории парка, а рядом с ним. При этом дом сделают максимально удобным для людей.

- Наш дом можно назвать семейным - он ориентирован на родителей с детьми, так что студий здесь крайне мало, в основном это двух-, трехкомнатные квартиры, - рассказывает Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи». - Есть и совершенно уникальные апартаменты с роскошным видом.

Памятуя о том, какие проблемы возникают из-за нехватки мест на уличной парковке, ГК «Стрижи» позаботилась, чтобы у жильцов их не было: в доме предусмотрена подземная автостоянка.

Важная тема для мам и пап - занятия спортом для малышей. На участке ЖК Булгаков изначально было построено здание под спортцентр. Оно станет частью жилого комплекса, но использоваться будет по назначению. Оператор будущего спортцентра уже известен. Это компания «Строй», которая открыла первый многопрофильный спортцентр в нынешнем году на улице Кубовой в микрорайоне Стрижи. Такой же спорткомплекс компания откроет в ЖК Булгаков.

Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи», уверен, что новый дом будет удобным для горожан. Фото: ГК «Стрижи»

- В Стрижах очень любят спорт, у нас даже есть собственная дворовая команда по хоккею. Как и в Стрижах, в нашем жилом комплексе смогут заниматься и дошколята, и люди старшего возраста, - перечисляет Илья Поляков. - Кроме того, в благоустроенном сквере имени Гагарина оборудуют спортивную площадку, где можно будет позаниматься на тренажерах.

Одна из главных проблем многих дворов - это выгул животных. Зачастую хозяевам просто некуда пойти, чтобы погулять со своими собаками. Другие жильцы потом возмущаются, что владельцы псов даже не убирают за ними. В ЖК Булгаков подумали и об этом.

- Мы учли просьбу жильцов и организуем в сквере имени Гагарина специальную площадку для выгула собак, - пообещал Игорь Белокобыльский. - Причем благоустройство мы начнем не после того, как построим жилой комплекс, а параллельно вместе со строительством дома.

«Надеемся, разум возобладает!»

Проект ГК «Стрижи» поддерживает и Вячеслав Илюхин, депутат Совета депутатов города Новосибирска.

- Я работал в ГК «Стрижи» на стадии ее становления: и тогда, и сейчас у этого застройщика нет ни одного проекта, который был бы выполнен безобразно. Все проекты носят социальную направленность, - уверен Илюхин. - И когда говорят, что ГК «Стрижи» хочет устроить какой-то хаос, я отвечаю: «Приведите хоть один пример, когда компания хоть что-то сделала не так!» Я думаю, примеры благоустройства, которое проводит ГК «Стрижи», можно считать одними из лучших в городе.

Вячеслав Илюхин, депутат Совета депутатов города Новосибирска, поддерживает проект ГК «Стрижи». Фото: ГК «Стрижи»

Высказался депутат и по поводу позиции председателя комиссии по градостроительству Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Дамаева.

- Председатель - это еще не вся комиссия: депутаты поддерживают проект ГК «Стрижи», - считает Вячеслав Илюхин.

Теперь остается дождаться, какое решение примут городские власти и поддержат ли проект.

- Мы надеемся, что разум все-таки возобладает в этой ситуации, - говорит Илья Поляков. - Да, по закону участок принадлежит нам, и любой суд встанет на нашу сторону. Но это затормозит строительство на год, а мы хотели бы начать его раньше.

Хотят этого и сами жильцы улицы Котовского.

- Во время митинга с людей собирали подписи против проекта, но, как оказалось, они расписывались на чистых листах, даже не понимая, для чего это нужно. А потом сами звонили нам и спрашивали, как эти подписи отозвать, - описывает реакцию горожан Игорь Белокобыльский.