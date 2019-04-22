2019-04-23T11:02:03+03:00
Общество

Веселей, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче - БАМ

Группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь» построят один из самых протяженных отелей в России длиной 18 км
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Как ожидается, непосредственно возведение «Северомуйского тоннеля - 2» начнется в течение года и займет 5 лет.Как ожидается, непосредственно возведение «Северомуйского тоннеля - 2» начнется в течение года и займет 5 лет.
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Группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь» приступили к работам по подготовке строительства второй очереди Северомуйского тоннеля - Северомуйский тоннель - 2

Распоряжением генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова была создана совместная рабочая группа по реализации проекта строительства тоннеля, в которую вошли руководители профильных департаментов и управлений РЖД и топ-менеджеры «Сибантрацита» и «ВостокУгля». Первое заседание совместной рабочей группы состоялось 11 апреля. На нем были намечены направления работы по реализации проекта. Заседания данной рабочей группы будут проводиться на регулярной основе.

Проект строительства Северомуйского тоннеля - 2 будет разработан самостоятельно, его готовит УК «ВостокУголь». В данный момент уже ведутся предпроектные работы. Как ожидается, непосредственно возведение «Северомуйского тоннеля - 2» начнется в течение года и займет 5 лет.

Справка «КП»

Северомуйский тоннель - 2 - один из самых протяженных в России, его длина составит около 18 километров. Он позволит увеличить пропускную способность на этом участке БАМа с 16 миллионов до 100 миллионов тонн грузов в год.

Ввод в строй Северомуйского тоннеля - 2 приведет к созданию в ближайшие 2 - 3 года около 3000 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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