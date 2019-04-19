2019-04-20T10:00:01+03:00
Общество

Выпускникам СГУПСа помогают найти работу

В вузе действует забытая многими университетами обязательная процедура трудоустройства
Елизавета СОНИНА
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Заседание комиссии по распределению выпускников. Фото: Лидия БУДАРИНА/ЦСО СГУПСаЗаседание комиссии по распределению выпускников. Фото: Лидия БУДАРИНА/ЦСО СГУПСа
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Каждую весну вузы по всей стране выпускают целую армию молодых специалистов. При этом найти работу по профессии для многих - испытание посложнее, чем написать диплом. Выпускникам Сибирского государственного университета путей сообщения повезло - в этом вузе традиционно каждую весну проводят обязательную процедуру трудоустройства. В этом году к апрелю заявки на выпускников подали 25 предприятий, это структуры РЖД, строительные компании, проектные институты, транспортные организации, представители банковской сферы и министерства труда Новосибирской области, а также другие работодатели. В заседании комиссии по распределению выпускников приняли участие начальник управления учебных заведений правового обеспечения Федерального агентства железнодорожного транспорта Г. В. Меркулов, руководитель Сибирского территориального управления Росжелдора А. М. Будьздоровенко, а также заместитель службы управления персоналом ЗСЖД Ю. В. Ноздрякова.

Процесс распределения волнителен: выпускники по одному заходят в аудиторию, где их ждут рекрутеры. Объявляют факультет, специальность, средний балл, другие заслуги студента, после этого молодому человеку или девушке сразу же поступает несколько предложений.

Понимаем, что вот так за пять минут принять предложение страшно. А не страшно ли сотрудникам предприятий брать молодежь?

- Мы уже много лет сотрудничаем с вузом, за молодые кадры не боимся. Знания здесь дают качественные, а тому, чего выпускники не знают, научим на месте, - рассказывает замначальника Татарской дистанции пути по кадрам и социальным вопросам Виктор Пузанов. - Сегодня мне надо принять двоих парней на нашу дистанцию пути на должности бригадира, инженера технического отдела. Ребята из СГУПСа у нас, как правило, надолго не задерживаются - поработают год-два и растут, уходят вверх по карьерной лестнице.

Перед аудиторией стоит тревожный гул - ребята не могут молчать, делятся друг с другом, кто куда отправится в ближайшее время на работу. География трудоустройства широка - могут направить и в Красноярск, и в Томск, и в Заринск. Часто случается, что за пять лет учебы на факультетах образуются пары и даже семьи, работодатель входит в положение - принимая одного, находят место для второго.

Олеся Шевелева и Руслан Латыпов с факультета «Бизнес-информатика» как раз в подобной ситуации. Олеся училась по целевому направлению, ей надо будет отправиться в родные края, в город Кемерово. И Руслан готов ехать работать туда, где будет Олеся. Да и преподаватели советуют ребятам не бояться начинать с небольших городов - именно с таких мест, откуда легче строить свою карьеру.

К апрелю уже трудоустроено 660 выпускников СГУПСа 2019 года (более 50%). Второй этап трудоустройства состоится в мае, окончательно процесс завершится в июне.

Только цифры

К апрелю уже трудоустроено 660 выпускников СГУПСа 2019 года (более 50%):

• с факультета «Мосты и тоннели» - 100%,

• с факультета «Строительство железных дорог» - 96%,

• с факультета «Управление транспортно-технологическими комплексами» - 77%,

• с факультета «Управление процессами перевозок» - 71%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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