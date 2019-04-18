Компания АВВ приглашает принять участие в Форуме электромонтажников в Новосибирске

АВВ сотрудничает с крупнейшими компаниями в электротехнической отрасли, а также уделяет большое внимание обучению электромонтажников навыкам работы с оборудованием компании. Ежегодно АВВ проводит форумы для электромонтажников, которые стали площадкой для обмена мнениями среди профессионалов. На Форуме вы сможете обсудить наиболее острые для вас вопросы в электротехнической отрасли, также Форум предоставляет слушателям отличную возможность повысить свой профессиональный уровень, получив всю необходимую информацию о технических характеристиках оборудования и возможностях их применения от высококвалифицированных специалистов АВВ.

Будут проводиться конкурсы с вручением ценных призов, всем участникам предоставят информационные материалы и сертификаты от компании АВВ.

На Форуме электромонтажников вы сможете узнать еще больше об истории развития компании, получить рекомендации от ведущих инженеров компании, а также задать интересующие вас вопросы. Участники в теории и на практике познакомятся с техническими решениями и новинками продукции АВВ. Будут проводиться конкурсы с вручением ценных призов, всем участникам предоставят информационные материалы и сертификаты от компании АВВ.

Программа мероприятия

10.00 - 10.30 Регистрация участников форума. Приветственный кофе

10.30 - 10.45 Вступительное слово

10.45 - 12.45 Мастер-класс № 1 «Распределение электроэнергии в жилых зданиях до 125 А. Новое среднеценовое предложение АВВ: Basic M/E, однофазный счетчик. Монтажные аксессуары»

12.45 - 13.05 Кофе-брейк

13.05 - 15.05 Мастер-класс № 2 «Электроустановочные изделия АВВ: обзор, принципы комплектования, особенности монтажа»

15.05 - 15.15 Кофе-брейк

15.15 - 15.45 Подведение итогов. Награждение победителей конкурса

Участники форума электромонтажников компании АВВ 2018 года.

На мастер-классе № 1 «Распределение электроэнергии в жилых зданиях до 125 А. Новое среднеценовое предложение АВВ: Basic M/E, однофазный счетчик. Монтажные аксессуары» мы представим свои новинки: серию оболочек UK600, предназначенную для применения в квартирах, домах, отелях, торговых центрах и прочих объектах жилой недвижимости, новый однофазный счетчик E31 412-200 для измерения и учета потребленной электроэнергии в однофазных сетях с номинальным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Также вы узнаете больше о выключателях серии Basic M, которые обеспечивают комплексное решение для использования в жилых и коммерческих зданиях, и о боксах ABB Basic E, разработанных для применения в квартирах, коттеджах и административных зданиях. Щиты производятся в Европе, а их безопасность подтверждена испытаниями в лабораториях Италии и России.

На мастер-классе № 2 «Электроустановочные изделия АВВ: обзор, принципы комплектования, особенности монтажа» АВВ представит серии электроустановочных изделий среднеценевого и премиум-класса, такие как Zenit, SKY, Skymoon, Династия, Carat, Future.

С АВВ вы будете в курсе последних технологий, новинок и тенденций электротехнического рынка. Форум электромонтажников даст вам уникальную возможность повысить квалификацию и остаться лучшим профессионалом на рынке электротехники.

Участие в мероприятии БЕСПЛАТНОЕ.

Спешите зарегистрироваться, чтобы принять участие:

abb-events-2019.timepad.ru/event/952551/

Видео мастер-классов с предыдущего Форума электромонтажников АВВ в Санкт-Петербурге вы можете посмотреть на нашем YouTube канале