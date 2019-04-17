Профессора взялись за цементный фальсификат

На дворе апрель, строительный сектор активизировался, а вместе с ним и производители фальсифицированного цемента. Покупатели продукции на задворках и «в гаражах» явно рискуют - из-за некачественных составляющих может и трещина пойти, и дом просесть, а там и до трагедии недалеко.

Для нашего региона проблема фальсификата особенно актуальна - есть известное крупное предприятие «Искитимцемент», именно под его продукцию мелкие дельцы маскируют свою, раскрашивая пакеты в примелькавшуюся желто-черную гамму. Схема работы мошенников давно известна: покупают сырье самой простой марки, разбавляют золой, фасуют в схожую упаковку и продают доверчивым гражданам. Маржу кладут в карман, а в случае чего ни за что не отвечают: на мешке ни контактных данных, ни названия производителя или фасовщика.

Участники пресс-тура по вопросам распространения фальсифицированного цемента в НСО.Фото: Даба ДАБАЕВ

В этом году к борьбе с некачественным товаром подключились сотрудники Новосибирского архитектурно-строительного университета. Завкафедрой строительных материалов, стандартизации и сертификации Ольга Смирнова рассказала, чем грозит использование фальсификата:

- В подобных случаях завышается класс прочности, а такой цемент ведет себя непредсказуемо. Напомню, в январе произошла трагедия - обрушение дома в Перми, одной из причин называют использование некачественных строительных материалов.

Также сотрудники вуза утверждают: кустарно произведенный цемент может обладать повышенной радиационной активностью, ведь добавки, которые примешивают к основной массе, не проходят никакого контроля. Радиация постоянно наносит здоровью человека вред, который заметен не сразу.

Площадка по тарированию и продажи цемента неустановленного качества на левом берегу теперь закрыта.Фото: Даба ДАБАЕВ

Вместе с сотрудниками «Искитимцемента» декан факультета инженерных и информационных технологий Сибстрина Лилия Ильина и завкафедрой строительных материалов Ольга Смирнова провели рейд по торговым точкам.

Первый пункт поездки - заводик в частном секторе, на улице Большой, мощностью 15 тысяч тонн «цемента» в год. Именно сюда год назад уже заглядывали журналисты. Сейчас территория под замком, цемент здесь явно больше не фасуют. Отметим, что до визита прессы вопрос с кустарным производством цемента и его продажей никак не решался. Изготовителям выписывали штрафы, выносили предупреждения - и все. Дело сдвинулось с мертвой точки только после публикаций в СМИ, сейчас ведутся следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ.

Другая точка - на улице Прокопьевской, тоже частный сектор, тоже непрезентабельный вид. Продавец держит товар в гараже, не дает никаких документов на цемент, откуда привезены мешки, не знает. Экземпляры куплены на месте, далее они отправляются в лабораторию «Искитимцемента», где будет проведен полный анализ содержимого.

На улице Прокопьевской ведется торговля цементом неустановленного качества, без сертификата соответствия и выдачи кассового чека.Фото: Даба ДАБАЕВ

Мешок взвешивается - недовес составляет около 4 килограммов, при этом мешок полон, пустот нет. Это косвенно говорит о том, что цемент насыщен золой - легкой, но объемной добавкой. В соответствии с ГОСТом добавлять ее в состав цемента можно, но в определенном количестве и с указанием этого факта на упаковке. В данном случае такой информации нет, а тест на просеивание и затворение водой обнаруживает в продукции признаки наличия золы.

Последний долгосрочный этап проверки - набор прочности. Цемент замешивают по специальной технологии с песком и укладывают в специальные ячейки. Затем формы ставят в шкаф, за определенное время смесь должна затвердеть, прочность позже проверят на точных приборах.

- Слишком жидкий, водянистый… Боюсь, эта смесь вряд ли наберет заявленную прочность, - подмечает лаборант, проделывающий несколько таких процедур в день.

Точный состав купленной в гараже под видом цемента смеси будет известен позже, но уже сейчас можно сказать, что заявленные качества не соответствуют реальности.

Ликбез по покупке цемента: на фирменных мешках АО «Искитимцемент» надписи расположены горизонтально.Фото: Даба ДАБАЕВ

Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун рассказывает, что борьба с нечистыми на руку продавцами и производителями идет не первый год:

- В 2016 году по каждому нарушению мы направляли обращения в Роспотребнадзор, Росстандарт - всего было 19 таких заявлений, в 2017-м - 13, в 2018-м - 10, в отношении одного из продавцов возбуждено дело.

Владимир Петрович отмечает, что бороться с нарушителями сложно. Таковы законы: внезапно нагрянуть проверяющие органы не могут - сначала покупатель должен попытаться уладить вопрос с продавцом самостоятельно. Этот диалог является предупреждением для предпринимателя, и он благополучно сворачивает точку до выяснения отношений с государством.

Директор по связям с общественностью холдинга «Сибирский цемент» Дарья Мартынкина напоминает о существующем указе президента о дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Возможно, проблему удастся решить благодаря этому документу:

- Во исполнение указа созданы государственная комиссия и аналогичные комиссии под председательством губернаторов в регионах. Но работают эти комиссии по-разному, не везде результативно. Эксперты сходятся во мнении: необходимо провести общее совещание представителей таких комиссий на уровне СФО для того, чтобы обменяться опытом и выработать общие подходы, продумать эффективные механизмы по противодействию фальсификату в отрасли строительных материалов. Уже есть обращение к полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло с просьбой провести подобное совещание под его председательством.

Остается надеяться, что проблема с некачественным цементом будет решена благодаря вмешательству высокопоставленных лиц. Пока же ведем себя бдительно. Обезопасить себя от покупки некачественного товара просто: внимательно изучите упаковку. Продукция АО «Искитимцемент» сегодня фасуется в фирменную упаковку с надписями вдоль длинной стороны мешка. Кроме того, на таре вы увидите знак обязательной сертификации и все контактные данные предприятия. Вес мешка должен соответствовать заявленным 50 килограммам, отклонение - до 500 граммов. Обязательно спрашивайте у продавца сертификат соответствия, если его нет - от покупки лучше воздержаться.