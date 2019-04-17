2019-04-18T14:00:02+03:00
Общество

АО «РЭС» предупреждает: соблюдайте меры предосторожности во время неблагоприятных метеорологических явлений

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 18 апреля 2019 года в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, местами гололедные явления, отложение мокрого снега. Усиление ветра до 17 - 22 м/с, местами порывы до 25 м/с
Поделиться:
Из-за неблагоприятных метеорологических явлений возможны случаи аварийных отключений электроснабжения, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередач, выходом из строя оборудования на трансформаторных подстанциях, перебоев в работе электроустановок.Из-за неблагоприятных метеорологических явлений возможны случаи аварийных отключений электроснабжения, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередач, выходом из строя оборудования на трансформаторных подстанциях, перебоев в работе электроустановок.
Изменить размер текста:

АО «РЭС» напоминает, что во время неблагоприятных метеорологических явлений прежде всего необходимо выключить все электроприборы и электронное оборудование, чтобы предотвратить последующие замыкания и неполадки, связанные с возможными перепадами напряжения. Будьте внимательны во время пребывания на улице - нахождение в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства таит в себе смертельную опасность.

Во время прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений возможны случаи аварийных отключений электроснабжения, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередач, выходом из строя оборудования на трансформаторных подстанциях, перебоев в работе электроустановок.

Как правило, незначительные аварийные отключения электрической энергии устраняются сразу - срабатывает автоматика, и электроснабжение потребителей восстанавливается. Многие абоненты даже не замечают кратковременных перебоев. Однако в энергоснабжении возможны и более длительные перерывы, обусловленные устранением масштабных повреждений ЛЭП и оборудования вследствие падения на них посторонних предметов (деревья, кровли и т. п.).

Аварийные бригады АО «РЭС» находятся в круглосуточном режиме готовности к оперативному устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающих потребителей электрической энергией. В каждом конкретном случае специалистами сетевой компании предпринимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения. Аварийной бригаде требуется некоторое время для обнаружения конкретного места повреждения и выполнения работ.

Памятка «Что делать при отключении электроэнергии?»

Оперативную информацию по аварийным отключениям электрической энергии можно уточнить:

• в аварийной службе управляющей компании или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах);

• единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru, а также в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области;

• сельской или районной администрации;

• сетевой компании (диспетчерской службе соответствующего района НСО).

Во время аварийных отключений телефонные линии могут быть заняты, так как звонки поступают из всех обесточенных районов и домов. В подобных ситуациях АО «РЭС» призывает потребителей проявить терпение, ведь диспетчер осуществляет управление действиями аварийных бригад и во время проведения оперативных переговоров не имеет возможности ответить на поступающие звонки.

Помните, что самостоятельные попытки восстановить электроснабжение при аварийных отключениях недопустимы! Электричество опасно для жизни! Обнаружив оборванные или касающиеся элементов опор провода, открытые или поврежденные двери трансформаторных подстанций и другие неполадки в электрических сетях, немедленно сообщите о них по телефону, указанному на ближайшей к месту повреждения подстанции, либо по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За год в Новосибирской области из аварийного жилья расселят 700 человек
Шерсть летит во все стороны: рыжая звезда «Инстаграма» меняет шубку, веселя поклонников
Головой об кулер: в Новосибирске прошел чемпионат по офисным видам спорта
Дело на 5 миллионов рублей: стало известно, за что задержали бердского чиновника
Новосибирцам разъяснят, зачем нужен энергоэффективный капремонт
Дух захватывает: сибиряк сделал фантастические фото туманностей под Новосибирском
Сильно спешил: новосибирец не заметил стеклянную дверь кафе и разбил ее
Запуганные Армагеддоном: в Новосибирске задержали больше полусотни «свидетелей Иеговы»
Больно и обидно: агрессивная торговка на барабинском вокзале отхлестала полицейского копченой рыбой
«Шкода» в столб: водитель такси погиб в ДТП с погрузчиком на Бердском шоссе
Силовики пришли с обысками в мэрию Бердска
Поиски закончены: пропавший на Первомайке 15-летний школьник найден
Двоих зажало в салоне: «Мазда» на Димитровском мосту влетела на скорости под грузовик коммунальщиков
В очках и с длинной челкой: в Первомайском районе пропал худощавый подросток
Погода на день в Новосибирске: 23 апреля будет жарко