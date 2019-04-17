2019-04-18T07:30:02+03:00
Экономика

Журнал «УРАЛСИБ» - лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа - 2019»

Банк УРАЛСИБ стал лауреатом Ежегодного всероссийского конкурса в области корпоративных медиа
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Лучшее корпоративное медиа 2019 года.Лучшее корпоративное медиа 2019 года.
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В номинации «Клиентские медиа: журнал» награду получил журнал «УРАЛСИБ». Торжественная церемония награждения и вручение дипломов состоялось в среду, 10 апреля.

Организатор конкурса - некоммерческая отраслевая Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Журнал для клиентов и партнеров «УРАЛСИБ» - издание, призванное профессионально и объективно информировать аудиторию о достижениях и перспективах развития Банка, рыночных трендах и процессах, происходящих как в банковской сфере, так и в экономике в целом.

На сегодняшний день вышло 13 номеров журнала «УРАЛСИБ». В каждом номере публикуются в среднем 20 информационных материалов, 90 фотоиллюстраций, 12 оригинальных инфографических материалов, 15 экспертных мнений.

В 2018 году была запущена электронная версия журнала УРАЛСИБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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