Ни колеи, ни крошки: депутаты берут дороги под контроль

ДОРОГИ РОВНЕЕ, МЕНЬШЕ ДТП

Одним из важных вопросов, рассмотренных на комиссии, стала реализация в Новосибирске федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», а также ремонт дорог по муниципальной программе. О планах на 2019 и 2020 годы рассказал начальник МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства» Юрий Демин.

В целом на ремонт дорог в этом году будет потрачено около 1,18 миллиарда рублей. По программе БКД планируется отремонтировать 10 объектов и устранить 7 мест концентрации ДТП.

Что касается знаковых и наболевших объектов: на капитальный ремонт улицы Большевистской потратят больше 171 миллиона рублей, улицы Фабричной - более 124 миллионов рублей. Устранение колейности на Бердском шоссе, на протяжении 7 километров, обойдется в 140 миллионов рублей.

Многие горожане с нетерпением ждут реализацию еще одного направления - ремонта выездов из города. По программе БКД отремонтируют улицы Жуковскую, Станционную и Гусинобродское шоссе. Депутаты попросили докладчика уточнить: выезд через Жуковку осложнен сегодня узким железнодорожным переездом, дорогу сделают, но исправят ли проблему так называемого бутылочного горлышка на этом направлении? Ответ дан утвердительный: все изменения и ремонты уже согласованы, переезд обретет новый облик.

Весенний ямочный ремонт уже стартовал, всего в городе отремонтируют 12 800 квадратных метров. Что касается частного сектора, здесь на ремонт дорог запланировано 100 миллионов рублей. 50 миллионов будет потрачено на ремонт тротуаров. После доклада участники комиссии задали спикеру уточняющие вопросы, в частности: будут ли в рамках ремонта установлены новые остановки на улице Большевистской и есть ли планы по полному устранению колейности на «тещином языке». Что касается остановок - вопрос пока открыт, но колеи на указанном участке обещают убрать уже в этом году.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин поблагодарил выступающего за доклад и пообещал вернуться к теме в конце летнего сезона, чтобы проконтролировать ход работ, соблюдение сроков и качество.

СЕРЫЙ СЛОЙ НА ТРОТУАРАХ

На комиссии также был поднят вопрос об уборке с тротуаров и дорог города каменной крошки. В частности, депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус спросила, как планируют избавляться от крошки: жители обеспокоены проблемой.

На данное замечание ответил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Роман Дронов:

- На сегодняшний день крошку собираем с помощью техники. Если раньше мы собирали ежедневно 350 тонн, то сегодня - по 700 - 800 тонн. Крошка собирается гораздо легче, работы механизированы, осуществляются при помощи пылесосов.

При этом каменную крошку в первую очередь убирают с проезжей части и только потом с тротуаров и газонов. При этом как убирать крошку из парковых зон, пока непонятно - возможно, придется обходиться обычными граблями.

После обсуждения основных вопросов повестки депутаты приняли решение об объединении двух рабочих групп схожего направления. Многие знают о существующей группе «Антипыль», благодаря которой активно начал решаться вопрос о применении зимой некачественного, илистого песка. Также в Совете депутатов города Новосибирска чуть позже была создана рабочая группа по мониторингу состояния окружающей среды во время перехода одной из ТЭЦ на бурый уголь. В настоящее время эти две группы решено объединить в одну - новой структурой будет руководить депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин. Заменено и название рабочей группы на более общее - по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности в Новосибирске.