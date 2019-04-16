«Раздетая девочка символизирует беспомощность»: Лена Ленина объяснила, зачем фотографировалась с полуголым ребенком

Что ни неделя, то писательница Лена Ленина умудряется стать героиней не только светской хроники, но и очередного скандала. Недавно ее ругали в соцсетях за веселое фото с передачи о смерти Юлии Началовой, и вот - новый пост, вызвавший массу критики. Вроде бы посыл был правильный: Елене категорически не нравятся конкурсы красоты. И когда выбрали очередную мисс Россия, светская львица решила протестовать.

- Девушки на конкурсах оцениваются исключительно по экстерьерным признакам, как собаки, мне это показалось оскорбительным для российских женщин, чья красота - это гораздо более широкое понятие, чем длина мизинца или ширина уха. Красота включает в себя и доброту, и щедрость, и великодушие, и умение прощать, и мудрость, и эрудицию, и образованность, и характер, и силу воли и многие другие качества, - заявила Ленина в интервью «Комсомольской правде» - Новосибирск».

Вот только фото для иллюстрации поста писательница выбрала достаточно противоречивое: на нем Елена, одетая в платье, стоит рядом с полуголой девочкой, которая прикрывается красным пакетом. Пользователей соцсетей этот снимок разозлил.

- Лена, ребенок голый, педофилы прилипли к экранами. Перебор! - пытались объяснить писательнице свои претензии одни.

- Не считаю нормальным выставлять голого ребенка! Куда вы катитесь?! - откровенно негодовали другие.

Сама Елена сейчас находится за границей, но все же в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» - Новосибирск» она ответила на претензии пользователей соцсетей.

- Шокирующую фотографию я выбрала потому, что раздетая девочка символизирует беспомощность, стыд, беззащитность и должна встряхнуть любителей поглазеть на полуобнаженных молоденьких девчонок и заставить увидеть в таких конкурсах нечто постыдное, с сексуальным подтекстом, - заявила светская львица. - Ведь спонсорами подобных конкурсов женской красоты всегда являются немолодые мужчины, руководствующиеся принципами потребительства и вседозволенности.

Писательница уверяет: ребенок на фотосессии был не полностью обнаженным.

- Девочка была в трусиках и прикрывалась красным пакетом. А на фотографии, опубликованной в «Инстаграме», мы еще и «отфотошопили» ей то, что когда-нибудь будет именоваться грудью, - объясняет Елена свой поступок. И немного рассказывает о самом ребенке: - Девочка - профессиональная модель из детского модельного агентства, и ее родители, разумеется, присутствовали на съемках и, более того, даже подписали официальный договор о праве передачи изображения девочки для этой фотосессии. Публикация снимка - протест против конкурсов красоты во время, когда наши женщины уже очевидно равны мужчинам по правам и возможностям. И представители сильного пола не должны относиться к женщине как к предмету экстерьера. Почему-то с мужчинами таких конкурсов красоты никто не проводит…