Антибиотики на иммунитет не влияют: Одиннадцатиклассница проверила это на гусеницах

Школьная секция Международной научной студенческой конференции уже больше полувека собирает талантливых учеников со всей страны и ближнего зарубежья в Сибири. Призеры получают возможность провести три недели в Летней школе при СУНЦ НГУ (сейчас именно так называется знаменитая ФМШ, основанная академиком Лаврентьевым) и получить дополнительные баллы при поступлении на профильные факультеты в НГУ. Плюс к этому призерам по математике пообещали еще и единовременную стипендию 25 тысяч рублей при поступлении на механико-математический факультет НГУ. Так что школьникам было за что побороться.

Николай Яворский уверен, что конференция помогает школьникам раскрываться.Фото: Даба ДАБАЕВ

- В этом году в конференции участвовали 248 учеников из России и Казахстана, - рассказывает Николай Яворский, директор СУНЦ НГУ. - Наша главная задача - помочь каждому участнику раскрыться, сделать свое маленькое открытие в выбранном им направлении. Ведь именно это стремление к новизне поможет школьнику потом стать успешным в университете.

Потому и требования к докладам были очень жесткие: никакой банальности, переписанных и зазубренных мыслей из чужих исследований.

- Я сразу детям объяснил, что на секции биологии не хочу слышать привычные школьные доклады. И никаких листов с прописанным заранее текстом выступления в руках тоже быть не должно. Школьнику нужно самостоятельно рассказать о своем исследовании, объяснить, чем оно интересно, - говорит Павел Бородин, профессор кафедры цитологии и генетики НГУ.

Анна Артемченко поразила жюри своим докладом о влиянии антибиотиков.Фото: Даба ДАБАЕВ

Одну из самых актуальных проблем на секции биологии подняла Анна Артемченко, одиннадцатиклассница из новосибирского лицея № 200. Она изучала влияние антибиотиков на организм.

- В случае необходимости я, конечно, принимаю антибиотики. Об их пользе и вреде много говорят, поэтому я и решила разобраться в этой теме, - объясняет Анна. - Исследования я проводила на нескольких поколениях гусениц Galleria Mellonella (это большая восковая моль). В корм добавляла антибиотик широкого спектра, и оказалось, что он никак не влияет на иммунитет. А вот на работу кишечника - да, он ускоряет метаболизм. Так что рассказы о вреде антибиотиков преувеличены.

В своей секции Анна стала третьей, поэтому дополнительные баллы при поступлении ей обеспечены. Как и девятикласснице Маргарите Архиповой, приехавшей из Улан-Удэ. Девочка учится в гимназии № 33 и разбиралась во влиянии бензопирена на окружающую среду. За что и получила второе место.

- Я живу в Улан-Удэ, поэтому анализировала содержание бензопирена в атмосфере моего города. Количество вещества увеличивается из-за автомобильных выбросов, работы крупных предприятий, что вызывает проблемы со здоровьем, - затрагивает взрослую тему Маргарита.

Равиль Бильданов завоевал на конференции сразу два призовых места.Фото: Даба ДАБАЕВ

СУНЦ НГУ в секции математики представляли сразу несколько учеников, среди которых - десятиклассники Равиль Бильданов (он стал одним из призеров по математике и занял второе место по инженерному конструированию) и Ксения Антохина.

- Мой папа - преподаватель математики в аграрном университете, так что это увлечение у нас семейное, - смеется Равиль. - Но у меня есть еще один интерес - история (парень стал лучшим в этой дисциплине среди десятиклассников на региональном этапе всероссийской олимпиады. - Прим. ред.), поэтому на конференции были представлены сразу пять докладов, в подготовке которых я участвовал.

У Ксении Антохиной увлечение другое - геология. Девочка пыталась составить математическую модель, которая смогла бы предсказать, каких разрушений ждать от вулканов. А еще Ксению официально признали самой красивой ученицей CУНЦ НГУ - недавно она завоевала титул «Мисс ФМШ».

- Я хочу попробовать себя во многих сферах, чтобы понять, чем действительно хочу заниматься, - рассуждает Ксения. - И спасибо ФМШ, что такая возможность у меня есть!

И пусть в этом году Ксения заняла второе место с докладом про вулканы на секции по физике, она, как и многие другие участники, обязательно представит свои доклады уже в следующем году и поборется за победу.

Десятиклассница Ксения Антохина - не только умница, но и самая красивая ученица в СУНЦ НГУ.Фото: Даба ДАБАЕВ

Конкретно

Кто победил?

Химия

• Егор Матвеев, МБОУ «Лицей при ТПУ» (Томск)

• Андрей Трубачев и Евдокия Гаранина, МБОУ «Лицей при ТПУ» (Томск)

Биология

• Тамара Орлова, МБОУ «Лицей № 12» (Новосибирск)

• Алена Годунова, МОУ «Лицей № 130» (Новосибирск)

• Арина Капустина, МОУ «Лицей № 130» (Новосибирск)

Математика

В секции математики первое место не определено, а призовые места заняли:

• Иван Пыльцин, СУНЦ НГУ

• Екатерина Волкова, СУНЦ НГУ

• Маргарита Майер, СУНЦ НГУ

• Матвей Ивлев, Биотехнологический лицей № 21 (Кольцово)

• Георгий Филимонов, Специализированная школа-лицей № 1 для одаренных детей (Экибастуз, Казахстан)

• Дарья Королева, Биотехнологический лицей № 21 (Кольцово)

• Александр Худяков, МБОУ «Лицей» города Абакана

• Равиль Бильданов, СУНЦ НГУ

• Вадим Горяченко, СУНЦ НГУ

• Данил Бартенев, Инженерный лицей НГТУ

• Аврора Боронина, СУНЦ НГУ

• Михаил Звонов, Инженерный лицей НГТУ

• Егор Ким, СУНЦ НГУ

• Дмитрий Курцев, МАОУ «Лицей № 13» (Краснообск)

• Яна Тихонова, Инженерный лицей НГТУ

Гуманитарные науки

• Федор Ивлиев, Вторая новосибирская гимназия

• Антонина Власова, Ольга Кирьянова, МБОУ «Гимназия № 16 «Французская», (Новосибирск)

• Алексей Березин, Арсений Румянцев, школа № 173 (Новосибирск)

Физика

• Владимир Белов, МБОУ «Лицей № 12» (Новосибирск)

• Екатерина Замараева, СУНЦ НГУ

• Ирина Бунтина, МБОУ СОШ № 17 (Новосибирск)

Инженерное конструирование

• Данил Богомягков, МБОУ «Гимназия № 3» в Академгородке

• Илья Бондаренко, СУНЦ НГУ

• Максим Ковалев, СУНЦ НГУ

• Артем Кузнецов, СУНЦ НГУ

• Николай Леонов, МБОУ «Гимназия № 3» в Академгородке

• Валерий Синюков, МБОУ «Гимназия № 3» в Академгородке

• Роман Титов, СУНЦ НГУ