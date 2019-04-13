«Таскают неподъемные мешки»: дети, которые помогают маме-дворнику, вызвали споры в соцсетях

— Ни о каком семейном субботнике даже речи быть не может. Используется детский труд и точка, — этот пост в Фейсбуке новосибирца Олега Шурпика вызвал жаркие споры. Мужчина прикрепил видео, как во дворе дома по улице Мичурина школьники — мальчик и девочка — убирают территорию. — Собирают листву, таскают неподъемные мешки... И это не единичный случай, зимой эти ребятишки убирали снег и долбили лед на крылечках!

Олег считает, что взрослые, а особенно председатель ТСН «Тихий центр», заслужили наказания по полной, детей используют, как рабов.

— Сегодня пойду в полицию, напишу заявление. Я давно это наблюдаю, а сейчас просто терпение лопнуло, детишки совсем маленькие, начальная школа, а труд — тяжелый, — рассказал КП-Новосибирск Олег Шурпик. — Помогают, скорее всего, матери: она у нас дворником работает. Но что же это такое, в тариф закладываются деньги на уборку территории, а убирают ее маленькие дети, они делают большую часть работы за нее. Вот вчера, например, весь день провозились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/702971" frameborder="0"></iframe> Дети помогают маме-дворнику. Это преступление?.

Многие комментаторы Олега не понимают. Кто-то с ностальгией вздыхает по советским субботникам, вспоминая свое детство.

— А что плохого? Дети к труду приобщаются, сорить меньше будут. И кто здесь какие деньги зарабатывает? Молодец, председатель, сумела организовать, — пишут люди.

Председатель ТСН Анна Якимова тоже считает, что никакого криминала в этой истории нет, наоборот дети показывают свою любовь к маме.

— У нас работает дворником их мама — Рахат. Дети у нее — золотые, помогают ей на работе, да, могут мусор собрать в мешок, но разве это плохо? То, что они делают за нее работу, это неправда, ну потащил ее сын этот мешочек, его была инициатива, в чем тут криминал? — не понимает Анна Якимова. — Мне кажется, вся эта шумиха из-за того, что Олег Шурпик — был нашим управляющим, мы сейчас с ним судимся, видимо, есть обида на нас, вот и собирает всякие такие вещи.

Рахат, которая приехала в Россию из Киргизии, рассказала «Комсомолке», что ребятишки часто играют под ее присмотром, пока она убирает двор.

— Сыну 11 лет, дочке 8. Девочка маленькая, она скорее балуется, копается в земле просто, — говорит Рахат. — А мальчик любит помогать мне. «Мама, а давай я тебе помогу», — постоянно говорит. Никто его не заставляет. Муж мой дальнобойщик, он сейчас в рейсе, дома никого, вот дети и были рядом со мной. Играли, дышали свежим воздухом. А оказывается их без спроса сфотографировали... А это не нарушение закона?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Маме ничего не будет, а вот работодателя могут наказать»

Константин Зиновьев, юрист:

— Детский труд у нас запрещен. Но все мы понимаем, что дети трудятся и выполняют какие-то обязанности по просьбе как родителей, так и других взрослых. Детский труд запрещен, если речь идет о принуждении, неком насилии. Если в ходе проведения проверки окажется, что ребятишки сами по доброй воле помогали маме, то тут никакого преступления нет. Но может прилететь ее работодателю, который отвечает за охрану труда. Если что-то произойдет на рабочем месте - ребенок травмируется, надорвется - нести ответственность именно работодателю. Строго по закону при исполнении своих обязанностей дворник не может допускать на свое рабочее место детей, знакомых и так далее. Я понимаю, что у нас у всех - советское прошлое и многие сейчас не понимают, как так? Ведь всегда же взрослым помогали. Но сейчас времена другие. И, к сожалению, право — это не всегда справедливость, право — это просто правила о том, как себя нужно вести.