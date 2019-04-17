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ПОВЕСТКА ДНЯ

тридцать четвертой сессии Совета депутатов

города Новосибирска шестого созыва

24 апреля 2019 года

10.00 большой зал мэрии

города Новосибирска

2 этаж

1. О внесении изменений в абзац второй части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (первое чтение)

2. О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 105 (первое чтение)

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (первое чтение)

4. О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 (первое чтение)

5. О внесении изменений в Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска, установленный решением городского Совета Новосибирска от 27.03.2007 № 528 (первое чтение)

6. О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 (первое чтение)

7. О внесении изменений в Положение о департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 745 (первое чтение)

8. О внесении изменений в Положение о департаменте по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 № 440 (первое чтение)

9. О внесении изменений в Положение о помощниках депутатов Совета депутатов города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 498 (первое чтение)

10. О признании утратившим силу решения городского Совета Новосибирска от 20.02.2002 № 109 «О Положении «О порядке осуществления депутатами городского Совета Новосибирска депутатских полномочий на постоянной основе»

11. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2018 № 702 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2019 – 2021 годы»

12. Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2018 году

13. Об изменении границ территории ТОС «Новогодний», ТОС «Палласа»

14. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

15. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2019 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 740

16. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д. В. Асанцев