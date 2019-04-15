Моцарт и Савелия: участники Тотального диктанта наделали абсурдных ошибок

Тотальный диктант окончен. Эксперты проверяют работы и, вероятно, от души смеются. Или рыдают. Участники акции, а это почти сплошь – взрослые люди с аттестатами и дипломами, наделали абсурдных ошибок.

Филологи обычно снисходительны ко всем, кто писал, и призывают не огорчаться из-за двоек. Но, наверняка, у них нет-нет, да и выскочит нефилологическое слово при виде такого…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703049" frameborder="0"></iframe> Тотальный диктант 2019 в Новосибирске.Даба ДАБАЕВ

- В первом фрагменте, который написан по трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Моцарт и Сальери», участники показали свое незнание имен собственных, превратив название произведения в «Моцарт и Савелия», - поделилась наблюдением председатель Экспертного совета Тотального диктанта Наталья Кошкарева.

Ах, сколько нам открытий чудных могут принести последующие диктанты. Глядишь, копилка русской классики пополнится такими шедеврами, как «Анна Карелина», «Каменный гвоздь» или «Молодцы и дети».

Моцарта с Савелием познакомили участники акции, которые писали на Дальнем Востоке. Жителям Сибири достался фрагмент про «Мертвые души» (не «уши», не «суши» и не «в душе»). Участникам диктовали слова: «колодец, у которого обшит корабельным дубом», а кое-кто написал «облит карамельным дубом».

Еще многие не знают, когда слитно, а когда раздельно пишется «так же». Сложным оказалось и такое безобидное слово, как «обаяние».

«Они же не любят русских» - новосибирцы спорят о необычном выборе «тотальных диктаторов». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Проверены далеко не все работы, так что экспертов ожидает еще много смеха и боли за великий и могучий.

- В России в акции приняли участие 186 150 человек из 889 городов. Больше всего участников собралось в Москве, куда пришли 19 307 человек, чтобы написать диктант Павла Басинского и оценить свою грамотность. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург и Новосибирск — 11 500 и 7 295 человек соответственно, — назвала цифры руководитель проекта Ольга Ребковец.

На Макаревича, Познера и Быкова в Новосибирске – аншлаг: организатор «Тотального диктанта» объясняет, как выбирали чтецов. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

А в чем ошибались участники акции в прежние годы? В 2018-м многие участники неправильно написали «не спеша», сделав из двух слов одно. Еще запнулись об наречие «чересчур» и наделали ошибок со сдвоенной «н» в прилагательных. Тяжело дались слова «коленца» и «струганый». А в 2017-м году любителям русского тяжело дались слова «расхристанный» и «наперсник». А вы знали, что «наперсник» - это слова «перси», то есть грудь? И нет – это не приспособление для шитья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тотальный диктант 2019: Владимир Познер постоянно запинался, а Быков флиртовал с подругой

На родине Тотального диктанта — в Новосибирске — текст читали самые яркие либералы страны (подробнее).