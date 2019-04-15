2019-04-15T13:16:35+03:00
Общество

После перевода Новосибирской ТЭЦ-5 на бурый уголь выбросы основных загрязняющих веществ существенно снизились

В абсолютном значении выбросы станции в 2018 году, когда она перешла на новое топливо, по сравнению с 2017 годом уменьшились на 25%, или 9,44 тысячи тонн
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После перевода Новосибирской ТЭЦ-5 с каменного на бурый уголь удельные выбросы основных загрязняющих веществ на единицу выработанной электроэнергии и отпущенной тепловой энергии сократились на 17 - 33,3%.После перевода Новосибирской ТЭЦ-5 с каменного на бурый уголь удельные выбросы основных загрязняющих веществ на единицу выработанной электроэнергии и отпущенной тепловой энергии сократились на 17 - 33,3%.
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Удельные выбросы твердых веществ (золы) Новосибирской ТЭЦ-5 при производстве 1 Гкал и 1 кВт•ч в 2018 году сократились по сравнению с 2017 годом на 33,3%. По теплу этот показатель снизился с 0,36 до 0,24 кг/Гкал, а по электроэнергии - с 0,66 до 0,44 г/кВт•ч.

Удельные выбросы диоксида серы (SO2) на единицу тепловой энергии сократились после перехода ТЭЦ-5 на бурый уголь на 18,7% (в 2018 году - 0,78 кг/Гкал, в 2017-м - 0,96 кг/Гкал). Снижение выбросов диоксида серы в дымовых газах при выработке единицы электрической энергии составило 17,5% (в 2018 году - 1,46 г/кВт•ч, в 2017-м - 1,77 г/кВт•ч).

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Удельные выбросы оксидов азота (NOX) при производстве 1 Гкал снизились на 18,4% в 2018 году по сравнению с 2017-м и составили соответственно 0,87 кг/Гкал при работе ТЭЦ-5 на каменном угле и 0,71 кг/Гкал при работе на буром. Выбросы оксидов азота при выработке 1 кВт•ч снизились на 17% и составили 1,33 г/кВт•ч в 2018 году и 1,60 г/кВт•ч - в 2017-м.

- Столь ощутимого снижения выбросов на ТЭЦ-5 удалось добиться за счет свойств бурого угля. Он обладает более низкой зольностью по сравнению с каменным, а также в нем ниже содержание серы. Таким образом, даже при увеличении расхода топлива итоговые объемы выбросов все равно оказываются существенно ниже, - пояснил заместитель технического директора СГК по охране окружающей среды Константин Кушнир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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