2019-04-16T09:00:01+03:00
Общество

Новосибирцы могут подключить дополнительные пакеты каналов Спутникового ТВ МТС, оплатив их бонусами

МТС запустил акцию «Вернем 3990!»
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

МТС запустил акцию «Вернем 3990!» - новые пользователи Спутникового телевидения МТС получат пакет каналов за бонусы. Воспользоваться предложением можно до конца сентября 2019 года.

При покупке полного комплекта оборудования за 3990 рублей новый абонент Спутникового ТВ МТС получает 3990 бонусов, которые он сможет в течение года использовать для получения скидки 50% на любой контент. Например, с помощью бонусов можно оплачивать половину ежемесячной платы за пользование Спутниковым ТВ или подключать дополнительные пакеты телеканалов со скидкой 50%.

После установки оборудования новый абонент получает бесплатный доступ к 199 телевизионным каналам в течение месяца в рамках пакета «Расширенный». Далее абонентская плата с учетом скидки 50% составит всего 125 рублей в месяц.

Приобрести комплект Спутникового ТВ можно в розничной сети МТС, у агентов-распространителей, а также на сайте МТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За год в Новосибирской области из аварийного жилья расселят 700 человек
Шерсть летит во все стороны: рыжая звезда «Инстаграма» меняет шубку, веселя поклонников
Головой об кулер: в Новосибирске прошел чемпионат по офисным видам спорта
Дело на 5 миллионов рублей: стало известно, за что задержали бердского чиновника
Новосибирцам разъяснят, зачем нужен энергоэффективный капремонт
Дух захватывает: сибиряк сделал фантастические фото туманностей под Новосибирском
Сильно спешил: новосибирец не заметил стеклянную дверь кафе и разбил ее
Запуганные Армагеддоном: в Новосибирске задержали больше полусотни «свидетелей Иеговы»
Больно и обидно: агрессивная торговка на барабинском вокзале отхлестала полицейского копченой рыбой
«Шкода» в столб: водитель такси погиб в ДТП с погрузчиком на Бердском шоссе
Силовики пришли с обысками в мэрию Бердска
Поиски закончены: пропавший на Первомайке 15-летний школьник найден
Двоих зажало в салоне: «Мазда» на Димитровском мосту влетела на скорости под грузовик коммунальщиков
В очках и с длинной челкой: в Первомайском районе пропал худощавый подросток
Погода на день в Новосибирске: 23 апреля будет жарко