Команда молодости нашей

Новость забойная и, прямо скажем, заставляет немедленно заняться спортом тех, кто этого еще не сделал. По итогам проведения соревнований в четырех видах спорта - волейболе, настольном теннисе, лыжных гонках и боулинге - сборная ЭПМ-НовЭЗ находится на первом общекомандном месте.

Спартакиада предприятий и трудовых коллективов Советского района города Новосибирска, стартовавшая 27 марта 2019 года, включает девять видов спорта. Сборная Новосибирского электродного завода участвует в мероприятии впервые.

Спортсмены ЭПМ-Новосибирский электродный завод. Боулинг.

В волейбольном турнире спортсмены ЭПМ-НовЭЗ показали достойную игру, заняв второе место из пяти.

- Наша волейбольная команда успешно дебютировала на соревнованиях столь высокого уровня, - говорит капитан сборной ЭПМ-НовЭЗ Александр Ковалев. - Ребята не растерялись и показали отличную игру.

Соревнования по лыжным гонкам проходили в формате смешанной эстафеты 4х2,5 км. Наши лыжники заняли в эстафетной гонке четвертое место из шести.

- Уровень команд, занявших первое и второе место в лыжной эстафете, оказался очень высоким, - отметил Александр Ковалев. - В борьбе за бронзу мы показали очень достойные результаты и в целом довольны выступлением.

В рамках спартакиады дебютировала команда ЭПМ-НовЭЗ по боулингу. Заводчане впервые приняли участие в соревнованиях по этому виду спорта. Дебют оказался успешным. Почетное третье место среди восьми команд завоевали спортсмены предприятия: Александр Ковалев, Владимир Кузнецов, Евгений Кеслер, Андрей Ольховский и Евгений Эргарт.