Участники пивного рынка Сибири подписали Меморандум об ответственном ведении бизнеса

Форум стал одним из ключевых мероприятий деловой программы выставки «HoReCa Siberia. Пиво Сибири - 2019». Генеральным партнером форума выступила пивоваренная компания «Балтика».

Новосибирский форум «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива» восьмой год подряд помогает выстраивать конструктивный диалог между предпринимателями, контролирующими и исполнительными органами власти. На мероприятии собираются для дискуссии представители пивной отрасли со всех регионов Сибири и Дальнего Востока. В этом году на форум приехали более 100 участников из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев. Участниками панельной дискуссии форума также выступили представители федеральных и региональных органов исполнительной власти и эксперты отраслевых бизнес-объединений Сибирского федерального округа.

В ходе форума предприниматели пришли к общему мнению, что сибирский рынок пивной розницы сегодня стремится к разнообразию форматов торговли. Растет число торговых точек разливного пива, размещающихся на первых этажах многоквартирных жилых домов, что способствует развитию малого и среднего бизнеса.

На форуме подписан Меморандум об ответственном ведении бизнеса в сфере оборота пива.

Максим Останин, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО, отметил актуальность проблематики затронутых на форуме вопросов:

- Считаю важным формирование цивилизованного отношения к своему бизнесу у сибирских предпринимателей, участвующих в обороте пива. Пиво отечественного производства, представленное на потребительском рынке, не уступает зарубежным стандартам качества, что, безусловно, говорит об уже сформированной высокой культуре производства. Вместе с тем еще существуют недоработки в вопросах реализации, особенно в активно развивающемся сегменте магазинов разливного пива. Эти вопросы глубоко затронуты в рамках форума. Уверен, совместные усилия органов власти, отраслевых общественных объединений и самих участников рынка способствуют тому, чтобы цивилизованные форматы торговли в канале разливного пива закреплялись на рынке, а его участники соблюдали принципы добросовестной конкуренции и выполняли требования законодательства.

На форуме было озвучено единое мнение, что на развитие новых форматов торговли могут повлиять обсуждаемые сегодня законодательные инициативы, поэтому решения по изменению регулирования должны приниматься на основе взвешенного подхода, с учетом мнений предпринимательского сообщества и независимых экспертов. А участникам отрасли необходима консолидация в целях защиты права на ведение бизнеса.

Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям ООО «Пивоваренная компания «Балтика», член правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», член общественного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка:

- Для продолжения конструктивного диалога между представителями отрасли и властью сегодня, как никогда, важна и востребована консолидация участников рынка, готовность отстаивать право на создание гармоничных, цивилизованных и предсказуемых условий для ведения бизнеса. В органах государственной власти готовы слышать и воспринимать позицию предпринимательского сообщества. Я уверен, что и в вопросах дальнейшего развития современных форматов торговли в сегменте разливного пива, в том числе регулирования пивной розницы в нежилых помещениях многоквартирных домов, позиция предпринимательского сообщества также будет услышана.

В рамках форума было отмечено, что для повышения ответственности участников рынка требуется распространение знаний о стандартах и принципах организации торговли. Необходимо выработать общие правила и рекомендации, а также исключить недобросовестные практики, которые приводят к дополнительным ограничениям рынка пива, из-за чего страдают ответственные предприниматели, и обеспечить цивилизованное ведение бизнеса. В числе таких правил должно быть соблюдение чистоты на прилегающих к торговой точке территориях и организация раздельного сбора отходов упаковки, в частности ПЭТ-бутылок и ПЭТ-кег, которые имеют 100-процентный потенциал переработки, могут входить в замкнутый цикл и многократно применяться в производстве новых товаров. Переработка ПЭТ в России в аспекте развития новой системы обращения с отходами упаковки является перспективным сектором.

Кроме того, участники форума узнали о лучших практиках организации продаж разливного пива как в России, так и за рубежом, обменялись кейсами повышения эффективности бизнеса в условиях современного государственного регулирования и обсудили необходимые меры для создания благоприятной бизнес-среды.

Алексей Соловьев подписал Меморандум об ответственном ведении бизнеса в сфере оборота пива.

В завершение председатель Новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции (ПИАП) Алексей Соловьев и сопредседатель Новосибирского областного отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Виктор Остахов подписали Меморандум об ответственном ведении бизнеса в сфере оборота пива. В Меморандуме отражено представление участников рынка о пивоваренной продукции, о традициях ведения бизнеса, связанного с производством и оборотом пива. Документ отражает позицию участников рынка пива в сфере социальной ответственности, в том числе экологической, устанавливает принципы взаимоотношений с потребителями, партнерами и коллегами, а также стандарты отношений с органами государственной власти при донесении и отстаивании позиции отрасли. Меморандум декларирует обязательность высокой финансовой дисциплины, а также стремление к неуклонному повышению уровня сервиса для потребителей.

Сергей Соколов, председатель Новосибирского областного отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»:

- Уверен, каждый из сегодняшних участников форума и в дальнейшем многие представители пивной отрасли Сибири последуют примеру и добровольно примут на себя обязательства, отраженные в Меморандуме, тем самым демонстрируя ответственное отношение к обществу, потребителям, партнерам и государству. Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» продолжит информирование сибирской пивной отрасли об этой инициативе.

Резолюция форума «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива» с предложениями предпринимательского сообщества будет направлена в профильные министерства федеральных и региональных органов исполнительной власти, законодательные структуры и контролирующие органы.

Организаторы форума: ООО «Сибирская Выставочная Компания», Новосибирская областная общественная организация продавцов и производителей пива и алкогольной продукции при участии министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и поддержке Союза российских пивоваров. Генеральный партнер: ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Анастасия Малетина, тел. +7-913-373-65-00,

Baltika_company@baltika.com