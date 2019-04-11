Объем инвестиций АО «РЭС» в 2018 году составил более 1,2 миллиарда рублей
Акционерное общество «Региональные электрические сети» является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области. Основной задачей Общества является бесперебойная передача электрической энергии по всей территории региона, а также качественное обслуживание потребителей электрической энергии и формирование доступной электросетевой инфраструктуры.
Реконструкция ЛЭП 10 кВ Кудряши.
Для обеспечения требуемых параметров в АО «РЭС» реализуется масштабная инвестиционная программа на 2016 - 2020 годы, основными направлениями которой являются:
• реконструкция электрических сетей 0,4 - 110 кВ на территории города Новосибирска и Новосибирской области с целью обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей, создания возможности технологического присоединения потребителей;
• выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии.
В 2018 году общий объем инвестиций АО «РЭС» превысил 1,2 миллиарда рублей, в том числе более 0,28 миллиарда рублей для целей технологического присоединения потребителей. Были введены в эксплуатацию более 281 километра линий электропередачи 0,4 - 110 кВ, трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ установленной мощностью более 43 МВА, подстанции 110 кВ - 80 МВА.
Реконструкция ЛЭП 10 кВ Кудряши.
За прошедший год АО «РЭС» удалось завершить несколько крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость:
• реконструкция электрической подстанции (ПС) 110 кВ Вертковская;
• строительство ЛЭП 110 кВ ПС Восточная - ПС Мостовая с отпайкой на ПС Камышинская;
• ввод в действие системы компенсации емкостного тока на ПС 110 кВ Ерестная и ПС 110 кВ Красногорская;
• реконструкция сетей 10 - 0,4 кВ в Кировском районе города Новосибирска (Бронные переулки, 9 - 11, 15 - 17);
• реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в городе Новосибирске (улицы Тульская, Изыскателей, Проектная, Западная, Тракторная, Учительская);
• строительство кабельных линий 6 кВ от ПС Театральная и ПС Центральная;
• реконструкция электрических сетей 10 - 0,4 кВ в селе Березовка Новосибирского района Новосибирской области;
• реконструкция (с выносом из зоны жилой застройки) линии электропередачи 10 кВ в поселке Кудряши Новосибирского района Новосибирской области;
• строительство электрических сетей 10 кВ для перевода нагрузки с ПС 110 кВ Светлая на ПС 110 кВ Вымпел для обеспечения электроснабжения улицы Толбухина, Гусинобродского шоссе, улиц Доватора и Лазурной в городе Новосибирске.
Завершение указанных инвестиционных проектов в 2018 году позволило существенно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей за счет создания более надежных схем присоединения подстанций и замены оборудования на новое, соответствующее современным требованиям.
Реконструкция ЛЭП 10 кВ Кудряши.
Отдельно стоит отметить реконструкцию ПС 110 кВ Вертковская. Для создания возможности обеспечения технологического присоединения заявителей и перспективных площадок в западной части левобережья города Новосибирска был выполнен достаточно внушительный объем работ, в том числе строительство нового здания подстанции закрытого типа и замена двух силовых трансформаторов на большую мощность (40 МВА вместо 25 МВА). Примечательно, что реконструкция ПС 110 кВ «Вертковская» осуществлена с применением современного, высокотехнологичного оборудования и устройств, цифровых технологий, автоматизированных систем управления, что, в свою очередь, существенно повышает оперативность управления и надежность электроснабжения потребителей. Помимо реконструкции самой подстанции, в ходе работ существующие воздушные линии электропередачи были переведены в подземные кабельные линии с последующим демонтажем опор ЛЭП, что также способствовало улучшению эстетического облика областного центра.
ПС Вертковская.
В 2019 году АО «РЭС» планирует выполнить значительный объем мероприятий по реконструкции и строительству электрических сетей 10 - 0,4 кВ с целью повышения надежности и качества электроснабжения потребителей. В частности, работы в рамках реализации инвестиционной программы коснутся многих улиц в Новосибирске (улицы Связистов, Семьи Шамшиных, Державина, Сурикова, 2-я Юргинская, Линейная, Ипподромская, Кропоткина, Добролюбова, Ивлева, Слюдянка, Штормовая, Находка, Снежная, Московская, Ватутина, Бурденко, Есенина, Шамшурина, 1905 года, Ленская, 1-й переулок Седова и др.). В Новосибирской области мероприятия будут выполняться в ряде населенных пунктов, среди которых Боровое, Сузун, Маслянино, Дорогино, Барабинск, Черепаново, Искитим, Бердск и др.
Электростанция Березовка.
Кроме того, будут продолжены работы по реконструкции электрических подстанций ПС 110 кВ Центральная и Заречная с завершением в периоде 2018 - 2020 годов и выполнена реконструкция ПС 110 кВ Баганская и ПС 35 кВ Барлак. Также запланирована замена трансформаторов на электрических подстанциях ПС 110 кВ Первомайская, Карасукская и Текстильная.
В целом реализация данных инвестиционных проектов позволит выполнить основные стоящие перед АО «РЭС» задачи по обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей, а также создаст возможность экономического и социального развития города Новосибирска и районов области. Кроме того, строительство и реконструкция электросетевого комплекса в рамках инвестиционной деятельности АО «РЭС» является необходимым условием устойчивого функционирования и развития энергосистемы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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