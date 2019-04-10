2019-04-10T13:02:19+03:00
Общество

«Феникс- 88»: С нами всегда светло и безопасно!

В октябре 2018 года новосибирской компании ЗАО «Феникс- 88» исполнилось 30 лет. Для компании возраст молодой, но если учесть послужной список и репутацию, то смело можно написать: надежная, профессиональная, занимающая лидирующие позиции
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Во время форума экспозиция компании пользовалась большой популярностью.Во время форума экспозиция компании пользовалась большой популярностью.
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ЗАО «Феникс- 88» лидер в таком сложном секторе, как производство опор для линий электропередач до 220 кВа, ограничителей перенапряжения до 750 кВа. Ряд изобретений защищен патентами.

Кроме того, специалистами компании разработаны и внедрены в производство композитные опоры освещения как для городской среды, так и для дорог общего пользования. Эти конструкции соответствуют госту, имеют сертификат о сейсмостойкости и являются экологически чистыми. Важная деталь: опоры освещения соответствуют международным стандартам о безопасности. Так что можно смело говорить: производство и установка таких конструкций в нашем городе осуществляются на самом высоком уровне. Кстати, производители опор в качестве средства защиты от воздействия ультрафиолета используют специальный адсорбер, цветовой пигмент добавляется в тело опоры при ее производстве, выбор цвета осуществляется по каталогу RAL.

Игорь Олегович Кухтин, руководитель проектов компании «Феникс-88».

Игорь Олегович Кухтин, руководитель проектов компании «Феникс-88».

Срок службы опоры составляет до 90 лет. Сама опора не требует обслуживания. А теперь самое главное: размещение внутри конструкции дополнительных управляемых источников цвета позволяет сделать такую опору «умной». Можно производить дублирование сигналов светофора и создать дополнительные острова безопасности. А еще это позволяет решить вопрос о праздничной подсветке города, когда становится не просто светло, но и нарядно.

Кроме того, специалисты компании производят с использованием композитных материалов мачты связи высотой до 42 метров, которые также нашли свое применение у компаний операторов сотовой связи. Преимущества быстровозводимых мачт в том, что их монтаж и установку можно произвести в короткий срок в самых труднодоступных местах, а полезная нагрузка составляет до 1 тонны включительно. Кроме того, мачты удобны в эксплуатации - имеют технологическую площадку для обслуживания и снабжены лестницей с защитой от падения.

Компания благодарит за помощь департамент промышленности и инноваций мэрии и лично руководителя А. Люлько.

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Оборудование компании «Феникс- 88» - отличное решение разных проблем. С нами всегда светло и безопасно!

Контакты

Сайт: fenix88.com

Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/3

тел.: (383) 344-25-60, 344-86-84

Производство композитных световых опор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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