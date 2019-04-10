«Если прорыв - то лучше в технологиях»

Энергетики решили наглядно показать все нюансы своей работы. Ожидания оправдались: площадка СГК оказалась весьма востребованной. Сфера теплоснабжения затрагивает абсолютно всех - в Сибири это вопрос не только комфорта, но и безопасности

От томографа до квадрокоптера

Возле огромного интерактивного экрана расположилась выставка современных приборов для диагностики трубопроводов.

К примеру, «Каскад-3» - это акустический томограф, он позволяет выявить напряженные участки металла трубопроводов с помощью виброакустических датчиков. Их ставят на разных концах отрезка теплотрассы, а потом расшифровывают данные звуковых колебаний. Одним таким прибором можно обследовать зараз от 40 до 300 метров трубопровода.

Квадрокоптер с тепловизором - все гениальное просто.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Другой аппарат - суперсильный и суперчувствительный микрофон, благодаря которому можно услышать, что творится на глубине 3 метра. Если идти четко по линии трубы, при порыве обязательно услышите в наушниках необычный шум. Называется прибор - акустический течеискатель «Микрон». Рядом стоит квадрокоптер - тоже новая технология для обследования сетей. На «вертушку» цепляется тепловизор, который с высоты 100 - 150 метров определяет зоны тепловых аномалий. Если помните, раньше теплопотери искали с тепловизорами на вертолетах. Теперь есть новый способ, квадрокоптер - это экономия, маневренность, оперативность, все данные с неба тут же передаются с помощью Wi-Fi на землю.

Для жителей города СГК устроила и полезный уголок потребителя. На тач-мониторе можно было вписать свой адрес и узнать, сколько раз за пять лет в конкретном доме проходили отключения тепла для проведения ремонтов на теплосетях. Тут же помогали научиться пользоваться мобильным приложением компании, которое позволяет напрямую оплачивать услуги за тепло и обращаться за консультацией к специалистам в режиме онлайн.

Треть тепла и половина повреждений

К огромному интерактивному экрану подошли первые лица города и области. Гендиректор СГК Степан Солженицын тут же развернул план теплосетей города: на карте видно, каким магистралям необходим срочный ремонт, какие трубы не менялись несколько десятилетий и так далее.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников по итогу обзора интерактивной карты отметил:

- Сетевое хозяйство Новосибирска достаточно старое. На схеме видно, что две трети труб имеют срок службы более 30 лет. К сожалению, в последние годы объем недоремонтов накапливался, что привело к негативной тенденции аварийности за последние пять лет. Важно, что основная теплоснабжающая организация СГК, понимая эту ситуацию, правильно расставляет приоритеты. Компания использует новые технические решения, в первую очередь для диагностики теплосетей.

Живое общение с прессой на площадке СГК.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Степан Солженицын принял участие в пленарном заседании форума, но самой активной площадкой, посвященной современной энергетике, стал круглый стол «Обновление инфраструктуры теплоснабжения Новосибирска как условие развития современной городской среды». Гендиректор компании рассказал, что сегодня Новосибирск - один из лидеров по количеству обнаруженных дефектов на теплосетях среди городов присутствия СГК.

- Новосибирск - треть нашего тепла и половина повреждений на сетях. И это центральный вопрос для нашей компании.

При этом в компании не драматизируют ситуацию, у энергетиков есть план, как ее исправить.

Инфраструктурная ипотека?

Также Степан Александрович рассказал, какие сценарии работы имеются у энергетиков:

- Есть два пути: краткосрочный и долгосрочный. Краткосрочный - это тот, что есть на сегодняшний день, при нем можно жить. Проблема, которую мы видим при краткосрочном планировании, - это всего лишь частичный ремонт на перспективу. В остальном - аварийные ремонты. Долгосрочный путь - использование системы альтернативной котельной. Есть разные слова: «альткотельная», «ценовая зона», я использую словосочетание «инфраструктурная ипотека». Это когда получил квартиру сразу, а платишь постепенно. То же самое придумано для теплосетей.

В течение пяти лет энергетики готовы вложить в тепловые сети Новосибирска 16 миллиардов рублей, то есть в 4 раза больше, чем при традиционном подходе. При этом резкого роста цен на тепло не будет. Все расчеты будут понятны сразу - на 10 лет вперед.

Идея альткотельной была поддержана на круглом столе сразу несколькими экспертами.

В частности, «за» высказалась Наталья Пинус.

- Хочу поддержать в целом идею альткотельной. Мне кажется, это единственный разумный выход из ситуации, которая будет позволять вкладывать инвестору значительные средства в теплогенерирующее хозяйство и трубы. Вопрос: каков будет тариф? - спросила Наталья Пинус.

Наталья Пинус: - Хочу поддержать в целом идею альткотельной.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Степан Солженицын ответил, что, по расчетам СГК, при увеличении инвестиций в теплоэнергетический комплекс города рост тарифа может составить 7 - 7,5% в год.

Уже после круглого стола при общении с прессой Степану Солженицыну был задан животрепещущий вопрос:

- Два года назад мы видели несколько митингов при попытке поднять тариф на 14,9%. Как вы планируете работать с общественным мнением при переходе на альткотельную?

- Про Новосибирск мы знаем много, в том числе про попытки повышать тарифы рывком. Наша компания никогда не будет использовать такой подход. В целом энергетика не признает рывков, только если в новых технологиях, - отметил гендиректор СГК. - Наша задача - быть готовыми к любому сценарию работы на теплосетях, который поддержит город. Главное, что нужно делать сейчас, - терпеливо, внятно, открыто объяснять, какова ситуация в теплосетевом комплексе. Я продолжаю подчеркивать: мы купили компанию в Новосибирске, чтобы здесь работать. Мы относимся ко всему с хозяйственной точки зрения.