2019-04-09T13:29:07+03:00
Общество

«Джихад-мобиль» проехал по рельсам

В Новосибирске военно-патриотическую акцию «Сирийский перелом» посетили более 31 тысячи человек
Анастасия ПЕТРОВА
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Малыши просят сделать фотографию на память.Малыши просят сделать фотографию на память.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В выходные на железнодорожные пути Новосибирска приехал поезд. Мальчишки на перроне вытягивают шеи, подростки встают на цыпочки, тычут пальцами на платформы. На них - застывшая война, наши трофеи из Сирии. Техника, поучаствовавшая в военных действиях, тихо покоится на чужой стороне. Трудно поверить, что еще несколько недель назад что-то из этого боекомплекта двигалось, скрежетало, несло разрушение, смерть.

- На платформах представлены образцы военной техники боевиков. Например, танк советского производства Т-55МВ, увешанный блоками динамической защиты и самодельными противокумулятивными экранами, БМП турецкого производства ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD курдских вооруженных формирований, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee, машина для прокладки подземных тоннелей, ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты, холодное, огнестрельное оружие и многое другое, - перечисляют состав экспозиции сотрудники Центрального военного округа.

Один из участников акции - военнослужащий, сопровождающий поезд, подробнее рассказывает о самом первом экспонате:

- Танк Т-55 советского производства, год выпуска - 1975-й. Во времена СССР был поставлен в Сирийскую Арабскую Республику как дружественному государству. На момент начала войны в Сирии в регулярной армии насчитывалось около 200 подобных танков. Когда началась война, часть техники была захвачена боевиками и активно использовалась. Данный танк не исключение - на него кустарно установлена дополнительная броневая защита, стальные решетки, блоки динамической защиты, что делало танк в кумулятивном отношении практически неуязвимым.

Этот поезд идет через всю страну, остановки предусмотрены в 60 городах. Называется проект «Сирийский перелом», проводится он Министерством обороны по поручению Президента России Владимира Путина. Значение проекта чисто патриотическое: наши молодые люди должны знать о мощи российской армии.

- Сегодня здесь очень много людей. Это возможность для ребят посмотреть и почувствовать современную историю. Можно ощутить гордость за нашу армию. На платформах стоит сирийская техника, захваченная у террористов, и в этом есть особый смысл. Это не компьютерные игры, - отметила Алла Данилевская, директор Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

Проще и ярче всего смысл этой акции передал полковник Виктор Журавлев, заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе, руководитель акции «Сирийский перелом»:

- В другом городе во время акции выступал бывший офицер сирийской армии, он сказал: «Если ваши солдаты и офицеры так сражаются за Сирию, то, я представляю, как они будут сражаться за свою Родину, за Россию», - наверное, этим все сказано.

В Новосибирске поезд простоял около трех часов, за это время экспонаты смогли увидеть более 31 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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