2019-04-10T13:39:50+03:00
Общество

Более 100 новосибирцев зарегистрировались на новую площадку Тотального диктантав СибГУТИ

Впервые «Ростелеком» стал городским партнером диктанта в Новосибирске
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Текст диктанта для гостей СибГУТИ прочитает вице-президент «Ростелекома» Николай Зенин.Текст диктанта для гостей СибГУТИ прочитает вице-президент «Ростелекома» Николай Зенин.
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Уже более ста человек зарегистрировались на новую площадку Тотального диктанта, которая открылась при поддержке «Ростелекома» в Новосибирске.Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики впервые в своих стенах примет участников всемирной акции по проверке грамотности. Текст диктанта для гостей СибГУТИ прочитает вице-президент «Ростелекома» Николай Зенин.

– Впервые «Ростелеком» стал городским партнером диктанта в Новосибирске. Для нас это совершенно новый опыт участия в таком масштабном проекте, который объединяет любителей русского языка по всему миру. При подготовке к этому дню мы не могли обойти стороной наш отраслевой университет–СибГУТИ, где учились многие наши сотрудники. 13 апреля у них будет возможность вернутся за парты и написать диктант вместе с нами, – отметил вице-президентдиректор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

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– Принято считать, что технические вузы уделяют русскому языку недостаточно внимания. Главное – точные науки и специальные предметы для конкретных направлений подготовки. Это не так. В СибГУТИ русский язык и культура речи преподается целый семестр. И если студенты технических специальностей получают зачёт по этому предмету, то гуманитарии сдают экзамен, – уточнил Валерий Беленький, ректор СибГУТИ.

– Для нас очень важно, что в акцию из года в год включаются новые точки. Вузы –традиционные центры притяжения молодежи, поэтому подключение СибГУТИ к тотальному диктанту в этом году – это и расширение нашей городской географии, и вовлечение в акцию новых людей, – рассказал Андрей Поздняков, городской координатор проекта.

Тотальный диктант – 2019 состоится в Новосибирске 13 апреля в 15:00.По прогнозам организаторов акции, в эту субботу за парты по всему миру сядут более 250 тысяч человек. Кроме того, одновременно с диктантом пройдет тест TruD, который позволит принять участие в акции тем, кто изучает русский язык как иностранный.

Зарегистрироваться на площадку в СибГУТИ можно на сайте totaldict.ru

Справка «КП»:

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Впервые он состоялся в 2004 году в Новосибирске по инициативе «Глум-Клуба» творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. Первыми «диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были преподаватели НГУ. Авторами «Диктанта» в разные годы становились известные российские писатели: А. Иванов, Д. Рубина, Б. Стругацкий, Е. Водолазкин, Д. Быков, Г. Яхина, З. Прилепин и другие. В этом году автором стал Павел Басинский. За 15 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2018 году акция прошла в 1021 населенных пунктах, охватив 76 стран, ее участниками стали более 230 тысяч человек. Тотальный диктант – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск).

Сайт проекта: totaldict.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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