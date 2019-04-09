Апрельские тезисы: Анатолий Локоть обозначил семь магистральных направлений

Форум «Городские технологии» - важная для столицы Сибири площадка. Ежегодно представленные на нем новинки внедряются в городскую среду, делая жизнь новосибирцев комфортнее. В то же время «Гортех» - это точка пересечения интересов горожан, власти, бизнеса. Именно на этой площадке возможно принятие решений, способных изменить жизнь мегаполиса.

На форуме мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально заявил о своем намерении принять участие в очередных выборах главы города. Отметим, что именно в последние годы Новосибирск получил решение по вхождению в проекты федерального масштаба - «Академгородок-2», «Умный город» и молодежный чемпионат мира по хоккею - 2023. Но это далеко не все перспективы для мегаполиса. Основные идеи и задачи Анатолий Евгеньевич сформулировал в своих апрельских тезисах. Всего мэр обозначил семь главенствующих направлений, они были раскрыты в докладе о перспективах развития Новосибирска перед депутатами, представителями научного мира, общественниками и предпринимателями.

1. «Комфортный город»: новые ливневки, парки и квартиры

- Планируется увеличить количество парков до 250. Новый облик получат 10 общественных мест - по одному в каждом районе города. Эти площадки горожане выбрали на открытом голосовании. Одна из них - сквер монумента Славы.

- 1000 новосибирских дворов приведут в порядок.

- Продолжить программу расселения из ветхого жилья в новостройки. На эти цели область получит около 6 миллиардов рублей.

- По программе капремонта за 5 лет приведут в порядок 2,5 тысячи многоэтажек.

- Новый акцент на уборке дорог: использование современных реагентов, закупка уборочной техники.

- Актуализация Генплана; инвентаризация всех городских земель.

2. Транспорт: автобусы до удаленных районов

- Удобный регулярный транспорт до 4, 5 и 6-го микрорайонов, а также бесперебойное сообщение с Плющихинским, Южно-Чемским жилмассивами и Чистой Слободой.

- Трехэтапная реконструкция трех выездов из города по проекту «Безопасные и качественные дороги».

- Развитие новых трамвайных линий благодаря привлечению частных инвесторов. Старые пути ждет поэтапная реконструкция.

- Строительство дорог: продление улицы Титова, стройка железнодорожного переезда и участка, соединяющего улицы Фадеева и Гребенщикова, третий этап дороги по улице Г. Колонды. Долгосрочные планы: продление улицы Петухова и Красного проспекта, разработка проекта трамвайной линии до станции метро «Золотая нива».

- Разработка выгодных пересадочных тарифов на общественном транспорте.

- Продолжение строительства платных парковок. В ближайшее время в Новосибирске появятся стоянки на 10 тысяч машино-мест.

3. Социальная сфера: новые больницы

- Строительство детских садов в каждом отдаленном микрорайоне. Активный поиск финансирования на реконструкцию и расширение действующих школ в районах плотной застройки.

- Реализация плана по строительству семи поликлиник. Завершение строительства перинатального центра, начало строительства онкологического центра и Центра ядерной медицины.

- Создание системы долговременного ухода за пожилыми на дому. Мобильные бригады разнопрофильных специалистов окажут помощь, не отрывая человека от привычной обстановки. Система поможет вовремя диагностировать и предупредить серьезные заболевания.

- Системная помощь людям предпенсионного возраста в поисках работы, профпереподготовке и обучении.

4. Спорт: готовимся встречать чемпионат

- В 2023 году в Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. Строительство новой ледовой арены и ремонт действующего ЛДС.

- Строительство регионального волейбольного центра.

- Завершение строительства спорткомплекса с бассейном «Фламинго», реконструкция кинотеатра «Космос» под Центр хоккейного мастерства, капремонт бассейна «Дельфин».

- Обновление материальной базы спортивных школ.

- Привлечение дополнительных ресурсов для развития дворового спорта.

5. Культура: сохранить и отремонтировать

- Сохранение и развитие музыкальных школ города.

- Решение проблемы нового помещения для школы искусств в Пашино.

- Строительство отдельного здания музыкальной школы в Академгородке.

- Реконструкция театра под руководством Сергея Афанасьева.

- Сохранение архитектурных памятников.

6. Наука и промышленность: первые на российских площадках

- Активная работа по проекту «Академгородок-2», в будущем это обеспечит городу научные и технологические прорывы.

- Поддержка и участие в решении инфраструктурных вопросов для важных и развивающихся предприятий (оформление земельных участков, проведение коммуникаций, поиск выхода на новые рынки).

7. Экономика: малый бизнес в приоритете

- Развитие логистических, управленческих, географических возможностей Новосибирска.

- Вхождение в федеральный проект «Умный город» позволит внедрить передовые цифровые и инженерные решения в городской и коммунальной инфраструктуре.

ОФИЦИАЛЬНО

Мэр Анатолий Локоть начал выступление с заявления о своем участии в выборной кампании.

- Нам удалось достичь политического согласия ради развития Новосибирска. Мое главное решение: заявляю о том, что готов участвовать в выборах, если это решение поддержат новосибирцы.

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНА

Губернатор Андрей Травников положительно отреагировал на выдвижение Анатолия Локтя:

- Я приветствую решение Анатолия Евгеньевича Локтя участвовать в этих выборах. На посту мэра он доказал, что ставит интересы горожан выше политических и партийных амбиций. Обозначенные Анатолием Евгеньевичем приоритеты находятся в русле национальных проектов и Стратегии развития Новосибирской области. Консолидированные усилия всех уровней власти - безусловный залог успеха в реализации масштабных задач, которые ставят перед нами новосибирцы. Я готов совместно работать и поддерживать Анатолия Евгеньевича в реализации заявленной им программы.

МНЕНИЕ

Известные люди Новосибирска высказываются о программе Анатолия Локтя

Вера Ганзя, депутат Госдумы:

- Новосибирск развивается в сложных условиях, когда средств на развитие практически нет. Изыскивать возможности, привлекать инвестиции - это задача команды. И команда работает. Новый курс направлен на дальнейшее развитие. Я, как учительница, поставлю Локтю хорошую четверку за работу.

Наталья Багрова, ректор НГУАДИ:

- Программа содержательная, емкая. Она центрирована на повседневные потребности каждого человека. Акценты расставлены мэром правильно. Новосибирск - крупный город, он включен в конкурентную борьбу территорий за активное трудоспособное население, поэтому потребительские стандарты, нужды человека выходят на первый план, экономикой управляет качество жизни. Программа вполне реальная, видны горизонты ее реализации.

Вадим Агеенко, депутат Законодательного собрания Новосибирской области:

- У команды мэра есть и желание, и возможности выполнить намеченные цели. Радует, что налажено взаимодействие с губернатором, с областью. Если опираться на эту финансовую помощь, многие задачи, поставленные на пять лет, могут быть выполнены. Радует, что начинаем участвовать в федеральных проектах. Это говорит о том, что профильные министерства и департаменты стали работать лучше.