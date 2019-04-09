Горожане ждут реконструкции сквера имени Гагарина

В начале года в разных районах города прошли публичные слушания, на которых горожане могли сказать да или нет инициативам застройщиков, просящих о перезонировании участков. Согласно Генплану город делится на зоны. Например, в зоне ОД-1 можно строить многоэтажное жилье. Есть свои зоны для социальных, образовательных, спортивных проектов. А есть зоны для парков и скверов, где строить нельзя. Но и Генплан не догма. Периодически власти меняли назначение разных зон. Застройщики при этом выходят со своими предложениями по перезонированию, чтобы получить согласование на новые жилые комплексы. Свободной земли в Новосибирске осталось мало. Поэтому строители то и дело пробуют зайти на участки, предназначенные для других целей, и узаконить там котлованы под многоэтажки.

Популярной была схема, когда на участке, отведенном, например, для социального объекта, строилось некое здание с соответствующим назначением, а после этого застройщик получал право выкупить эту землю, сносил постройку и возводил на ее месте жилье. В большинстве случаев такие временные сооружения строили как попало, лишь для вида. Но бывают исключения. Возле парка имени С. М. Кирова компания, связанная с группой компаний «Стрижи», взяла в аренду участок в «спортивной» зоне Р-4 и построила капитальное здание под будущий спортклуб. Согласно Генплану изначально участок был в зоне ОД-1, позже власти его перезонировали. Застройщик возвел спортклуб, который должен был стать частью жилого дома, и начал процедуру перезонирования.

Это редкий случай, когда по итогам публичных слушаний проект получил однозначное одобрение общественности. По словам депутата Законодательного собрания Новосибирской области Евгения Смышляева, знакомого с ситуацией, представители застройщика вошли в диалог с жителями соседних дворов на стадии начала работ на площадке. Место знаковое - рядом популярный у горожан парк имени С. М. Кирова, по соседству сквер имени Гагарина, к сожалению давно заброшенный.

- Жителей окрестностей беспокоили планы строителей. Оказалось, что их интересы - сделать территорию красивой, удобной для людей, привлекательной для нынешних и будущих жителей района парка имени С. М. Кирова - совпадают, - рассказал Смышляев. - Это выразилось в конкретных решениях. Застройщик по просьбе общественности снизил этажность до 9 - 13 этажей, взял обязательства обустроить входную группу в парк, благоустроить улицу Котовского от улицы Ватутина до парковой территории, а также вложить 10 миллионов рублей в восстановление сквера имени Гагарина.

По словам депутата, гарантийные письма об этом были направлены губернатору Андрею Травникову и мэру Анатолию Локтю.

После того как общественность одобрила проект на слушаниях, перезонирование должен утвердить Совет депутатов города Новосибирска. Вопрос будет рассмотрен на апрельской сессии. Неожиданно за месяц до того председатель комиссии по градостроительству Дмитрий Дамаев выступил в СМИ против проекта. Ссылаясь на обращение неких представителей общественности и собственную позицию, депутат заявил, что проект не заслуживает поддержки властей и что этот участок нужно использовать исключительно для социальных нужд.

- После этого жители соседних дворов во главе с известной общественницей, руководителем проекта «Школа грамотного потребителя» Светланой Мироновой направили письма мэру, председателю Совета депутатов города Новосибирска и депутатам городского и областного уровней, - продолжает Смышляев. - В заявлениях Дамаева они увидели намерение остановить проект, предусматривающий благоустройство территории, и потребовали от властей разобраться в ситуации. Авторы письма заявили о намерении обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность аналогичных решений о перезонировании, принятых властями с подачи комиссии Дамаева.

- Люди понимают, что должен быть один стандарт, общие правила для всех. Если можно одному, значит, то же можно и другому участнику рынка. Если же дискриминируют кого-то одного, это больше похоже на недобросовестную конкуренцию или сведение каких-то счетов, - комментирует депутат Заксобрания.

На сессии в конце апреля Совету депутатов города Новосибирска предстоит решить вопросы перезонирования по многим проектам, в том числе требующим передачи под застройку жильем спортивных площадок и лесных территорий. Общественники, изучившие ситуацию, искреннее недоумевают, почему председатель градостроительной комиссии Совета депутатов города Новосибирска видит проблему только в одном случае. Причем как раз в том, где жители соседних дворов проект поддерживают и ждут, когда застройщик приступит к исполнению обязательств по благоустройству. В письме городскому руководству написано, что, если у кого-то из депутатов есть претензии к одному из ряда аналогичных проектов, по справедливости нужно затормозить все результаты публичных слушаний и обсудить их с общественниками повторно. Тем более раз уж результаты во многих случаях неоднозначны. В прессе отмечали неожиданную поддержку некоторых проектов со стороны организованных спортивных группировок, приходивших на слушания под видом «экологов» и «общественников». Может, именно такие ангажированные «общественники» выступают против восстановления сквера имени Гагарина?