2019-04-10T01:00:01+03:00
Экономика

Воровать газ - себе дороже

За несанкционированное потребление газа виновному грозит до 8 лет лишения свободы
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Все несанкционированные врезки незамедлительно устраняются.Все несанкционированные врезки незамедлительно устраняются.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Общеизвестно, что при утечке природного газа достаточно зажженной сигареты, непотушенной спички, любой искры, чтобы произошел взрыв. В результате страдают люди, наносится непоправимый ущерб помещениям, обрушаются целые этажи и подъезды домов. А когда речь идет о несанкционированном, нелегальном подключении к сетям газоснабжения, вероятность трагедии вырастает в разы. Ведь ни для кого не секрет, что нелегальное подключение осуществляются без соблюдения правил техники безопасности. Зачастую - с помощью резиновых шлангов, фиксируются хомутами, не гарантирующими герметичность соединения. Именно поэтому пользование газом и эксплуатация газового оборудования законодательством строго регламентированы, а за незаконное подключение к газу предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.

Количество нелегальных врезок удвоилось

И все-таки находятся люди, готовые рискнуть жизнью - своей и окружающих. В прошлом году в Новосибирской области сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» выявили 44 нелегальные врезки в газопроводы (в 2 раза больше, чем в 2017 году). Среди них: 15 случаев самовольного подключения гражданами к системе газоснабжения после отключения газа по причине задолженности и 29 незаконных врезок в газопровод лицами, не имеющими договора поставки газа. Суммарный ущерб от незаконных подключений превысил 1,49 миллиона рублей.

Наибольшее количество фактов несанкционированного пользования газом было зафиксировано в Новосибирском районе. Остальные лидеры антирейтинга: Колыванский, Болотнинский, Искитимский и Коченевский районы.

Срок за рецидив

Все несанкционированные врезки незамедлительно устраняются сотрудниками газораспределительных организаций. По фактам нарушений составляются соответствующие акты, материалы направляются в правоохранительные органы. Только за первый квартал 2019 года поставщиком газа было подано 18 заявлений для привлечения нарушителей к установленной законом ответственности.

При этом за хищение природного газа предусмотрены как административная (штраф от 10 до 15 тысяч рублей), так и уголовная (до 6 лет лишения свободы) ответственность. Более того, в прошлом году была введена уголовная ответственность для лиц, ранее уже подвергавшихся административному наказанию за самовольное подключение к газовым сетям.

Теперь за повторное нелегальное подключение рецидивисту грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Также предусмотрены: ограничение свободы или принудительные работы на срок до 2 лет, исправительные работы на срок до 1 года, обязательные работы на срок до 360 часов. Если несанкционированное подключение повлечет аварию или смерть человека, виновнику грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы до 8 лет.

Почем «бесплатный» газ?

Кроме административного либо уголовного наказания и возмещения расходов на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения нарушитель полностью оплачивает незаконно потребленный газ исходя из мощности оборудования за 3 месяца его круглосуточной работы. Если мощность несанкционированно подключенного оборудования определить невозможно, то нарушителю придется заплатить в 10 раз больше норматива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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