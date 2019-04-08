2019-04-09T07:00:01+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте

При этом при покупке онлайн-кассы клиент получает услугу по передаче фискальных данных в подарок
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Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам-предпринимателям комплексное обслуживание* - подключение сразу трех продуктов по одной заявке на сайте Банка. При подключении онлайн-кассы клиенты получают услуги эквайринга на персональных условиях и бесплатное открытие расчетного счета.

В рамках 54-ФЗ партнер Банка УРАЛСИБ - поставщик онлайн-касс ЗАО «Калуга-Астрал» - предлагает предпринимателям наборы касс, ориентированные на потребности конкретного вида бизнеса: «Стационарный» - для розничных магазинов, «Курьер» - для предприятий, специализирующихся на выездной торговле, «Интернет-магазин» - для розничных и интернет-магазинов.

Купить онлайн-кассу можно как в офисе Банка УРАЛСИБ, так и в Бизнес-плейсе - магазине решений для бизнеса. При этом при покупке онлайн-кассы клиент получает услугу по передаче фискальных данных в подарок.

Узнать подробности и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Предложение действует в регионах присутствия Банка УРАЛСИБ, кроме Республики Башкортостан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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