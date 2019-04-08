Более 100 юных сибиряков пришли на пробы в ГИТИС

Новосибирск вновь стал одной из главных географических точек на карте проекта МТС «Поколение М». В рамках образовательного тура МТС и ГИТИС в нашем городе впервые работала приемная известного вуза. В конце прошлой недели в Новосибирске состоялся очный этап прослушиваний: Алексей Курганов, доцент кафедры эстрадного искусства ГИТИСа, отсматривал кандидатов к поступлению, а также провел мастер-класс по актерской технике для ребят из театральных школ и студий. Важная часть таких встреч - сориентировать ребят, объяснить, что это за профессия, сколько сил требует, а еще - дать полезный опыт участия в отборе.

- У каждого мастера есть свои соображения, варианты прочтения. Но если человек талантлив, то это видно, и его возьмут. Внешность - далеко не главное, проходят и маленькие, и толстые. Главное - это актерское обаяние, актерский темперамент, - делится своим опытом Алексей Курганов.

Ребята читали прозу, басни, стихи.

Он также ответил на вопрос о волнении перед просмотром. Главное средство от него - работа. Только усердный труд поможет справиться с дрожанием голоса и зажатостью. Подобные пробные экзамены - это получение ценного опыта, который, безусловно, поможет тем, кто будет пробовать поступить в театральные училища и вузы.

Прослушивания проходили на площадке Дома актера, мы поговорили с ребятами, ожидающими своей очереди на прослушивание. В холле - волнение и приподнятое настроение.

- Узнал о проекте от моей учительницы, она скинула мне ссылку. Планы на поступление у меня конкретные. Думаю, сегодняшний опыт будет очень полезен, - считает девятиклассник Егор Перепелкин.

- Мне понравилась благотворительная составляющая проекта, это классно придумано. В театральной студии занимаюсь много лет, приехала сюда из города Оби, - говорит Наташа Кабик.

Всего в Новосибирске в образовательном туре МТС и ГИТИС «Поколение М» поучаствовали более 200 ребят. Половина из них пришли на живое прослушивание. Школьников вызывали по 10 человек, старшеклассники читали прозу, басни, стихи. По итогам три участника - школьник из Юрги Кемеровской области и две наши землячки - были рекомендованы к прохождению второго тура вступительных экзаменов в Москве. Отсев серьезный, но у желающих будет еще шанс попасть в ряды студентов ГИТИСа.

Педагогам важны вокальные данные.

В целом подобные выездные кампании - весьма полезное и нужное дело, ведь поиск талантов - дело щепетильное и самородок может обнаружиться даже в самой глухой глубинке. Однако проект МТС гораздо шире и масштабнее - это не просто конкурсы на сайте проекта и мероприятия в российских городах, а еще и массовое распространение культуры филантропии.

Участники проекта по всей стране загружают на сайт «Поколение М» свои творческие работы. Каждое действие на площадках проекта - на сайте, в группе «ВКонтакте» и на странице в Instagram, будь то загруженная работа, лайк или репост, отражается в виде баллов на главной странице сайта «Поколение М». В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги, которые направляются на лечение тяжелобольных детей.

- Мы не собираем деньги с детей и родителей - мы продвигаем уникальную механику филантропии, которая позволяет с малых лет привлекать к благотворительности. У детей нет собственных денег - казалось бы, как они могут кому-то помочь? Но ребята видят, что их творчество помогает собрать средства и спасти реальных детей, - так формируется привычка помогать, поддерживать. Мы надеемся, что и в дальнейшем они будут участвовать в подобных благотворительных проектах, - рассказывает руководитель благотворительной программы МТС Екатерина Филатова. - Мы бываем в разных городах и часто слышим: «Мы загрузили на сайт работу не для победы, а чтобы помочь». И таких ребят много.

Важно

Те, кто не смог или не успел лично попасть на прослушивание, могут принять участие в театральном онлайн-конкурсе и пройти прослушивание онлайн. Для этого достаточно записать на видео песню, басню, отрывок из прозы или стихотворение в собственном исполнении и до 31 мая загрузить его на сайт pokolenie.mts.ru в раздел «Мастерская ГИТИС». Все загруженные видео будут отсмотрены мастерами театрального института, и лучшие будут признаны прошедшими первый тур вступительных испытаний.

pokolenie.mts.ru