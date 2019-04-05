Бизнес-абоненты Tele2 в Новосибирске стали качать в 3,5 раза больше

Преимущественно корпоративные клиенты в Новосибирске используют мобильный интернет на устройствах с поддержкой 4G, в частности, на своих смартфонах: за последний год их доля в сети оператора увеличилась на 11 п. п. и составляет 57%. Через сети LTE сегодня проходит 67% совокупного интернет-трафика корпоративных клиентов.

Выбор в пользу корпоративной связи Tele2 сделали мэрия города Новосибирска, новосибирский филиал «АБ Россия», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Почта Банк», АО «Птицефабрика «Евсинская», ООО Спецзавод «Квант».

Светлана Мороз, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса Tele2 в МР Сибирь:

- Качественный и доступный мобильный интернет - это эффективный бизнес-инструмент. Особенно для предпринимателей, которые занимаются продвижением в соцсетях, находятся на связи с клиентами в мессенджерах, ведут переписку с партнерами в разных точках страны и мира. Сейчас минимальные базовые потребности наших корпоративных клиентов - не менее 10 Гб в месяц. Сегодня в зоне покрытия сети 4G живут 98% жителей Новосибирска и области. Мы улучшили покрытие в местах с самым высоким трафиком в городе. В прошлом году в Новосибирске и области было запущено порядка 300 новых базовых станций стандарта 4G/LTE. Половина из них работает в частотном диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных, что позволяет абонентам одинаково комфортно пользоваться скоростным интернетом на улице и в помещениях.