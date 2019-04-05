2019-04-06T08:30:02+03:00
Экономика

Бизнес-абоненты Tele2 в Новосибирске стали качать в 3,5 раза больше

Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, сообщает: среднемесячный трафик мобильного интернета на одного пользователя вырос в 3,5 раза по итогам 2018 года
Поделиться:
Потребление трафика данных бизнес-абонентами за год увеличилось на 87%. Прирост числа пользователей data-услуг составил 35% год к году.Потребление трафика данных бизнес-абонентами за год увеличилось на 87%. Прирост числа пользователей data-услуг составил 35% год к году.
Изменить размер текста:

Преимущественно корпоративные клиенты в Новосибирске используют мобильный интернет на устройствах с поддержкой 4G, в частности, на своих смартфонах: за последний год их доля в сети оператора увеличилась на 11 п. п. и составляет 57%. Через сети LTE сегодня проходит 67% совокупного интернет-трафика корпоративных клиентов.

Выбор в пользу корпоративной связи Tele2 сделали мэрия города Новосибирска, новосибирский филиал «АБ Россия», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Почта Банк», АО «Птицефабрика «Евсинская», ООО Спецзавод «Квант».

Светлана Мороз, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса Tele2 в МР Сибирь:

- Качественный и доступный мобильный интернет - это эффективный бизнес-инструмент. Особенно для предпринимателей, которые занимаются продвижением в соцсетях, находятся на связи с клиентами в мессенджерах, ведут переписку с партнерами в разных точках страны и мира. Сейчас минимальные базовые потребности наших корпоративных клиентов - не менее 10 Гб в месяц. Сегодня в зоне покрытия сети 4G живут 98% жителей Новосибирска и области. Мы улучшили покрытие в местах с самым высоким трафиком в городе. В прошлом году в Новосибирске и области было запущено порядка 300 новых базовых станций стандарта 4G/LTE. Половина из них работает в частотном диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных, что позволяет абонентам одинаково комфортно пользоваться скоростным интернетом на улице и в помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
На отраслевом форуме в Новосибирске участники рынка разливных напитков обсудят развитие современных форматов торговли
10 апреля 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» при участии министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области состоится VIII отраслевой форум «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива»
Новости 24
Деньги, яблоки и варенье: после публикации «КП» медведям, брошенным цирком, собрали помощь
Головой в глаз и дерущиеся девушки: охранники пострадали от рук буйных посетителей в барах Новосибирска
«Как будто газонокосилкой стригли»: сибирячке сделали кривую стрижку в модной японской парикмахерской
Визги и брызги: белым медвежатам в зоопарке пустили воду в бассейн
«Мы – золотые люди. Танцуем и шалим»: парочка измазалась краской и устроила танцы в новосибирских ТЦ
Пользовалась беспомощностью: сотрудница психбольницы украла со счетов пациентов более 700 тысяч рублей
Вода, похожая на нефть: под Новосибирском черную жижу из-под крана признали пригодной к пище
В метрополитене нашли романтика-машиниста, посадившего девушку управлять поездом
«Кровь еще свежая»: под Новосибирском нашли разбитый кроссовер и документы на хозяйку машины
Оттаявшая опасность: новосибирец насчитал с десяток шприцов и бычков, разбросанных возле детской площадки
Затор в Ленинском районе: девушка на кроссовере устроила ДТП с «Мерседесом» около трамвайных путей
Вышел из дома и пропал: новосибирские волонтеры объявили о поиске жителя Искитима
Погода на день в Новосибирске: 8 апреля потеплеет до плюс 9 градусов
«Выпивала. Не помнит, как ребенка потеряла» - пьяная мамаша не заметила, как пропал ее трехлетний сын
«Вышел из поезда и пропал»: тело мужчины, которого искали полицейские, нашли в реке
«Пройти мимо я не мог»: «Комсомолка» отыскала героя, задержавшего человека с ножом
Катаясь на снегоходе, трое новосибирцев провалились в воду
Мужчины – жертвы домашнего насилия: в МВД рассказывают, как от новосибирских женщин страдают их мужья
Сделай ей тартар: мужчина из Новосибирска приготовит Эвелине Бледанс блюдо из селедки
Угрожал ножом: мужчина ограбил цветочный магазин в Новосибирске
Тому, кто выдаст убийц, гарантируют награду: МВД продолжает искать преступников, которые на пляже расправились со школьником