«Ростелеком» построил базовые станции сотовой связи в 15 селах Новосибирской области

В Краснозерском районе мобильная связь отличного качества теперь доступна жителям села Новый Баганенок. В Здвинском районе в эту программу вошли Алексеевка, Нижний Урюм и село Петраки. В Купинском районе радиосигнал появился в деревнях Вороновка, Вишневка, Благовещенка, Киргинцево и в селе Чумашки. В Усть-Таркском районе вышки сотовой связи «Ростелекома» обеспечивают устойчивое покрытие в шести пунктах: Камышово, Новосилиш, Яркуль-Матюшино, Угуй, Новоникольск и Победа.

- В первом полугодии 2019 года мы должны построить 26 базовых станций для организации сотовой связи. Первую часть программы компания уже выполнила, - поясняет директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. - Остальные 11 вышек компания строит в населенных пунктах Тогучинского, Татарского и Каргатского и районов. Уже летом жители этих территорий также получат надежный мобильный интернет.

Строительство антенно-мачтовых сооружений для размещения оборудования операторов сотовой связи включили в проект «500+» в 2018 году. «Ростелеком» обеспечил мобильной связью семь сел в Чановском, Купинском и Северном районах, где проживают от 500 до 1000 жителей.

«Ростелеком» становится исполнителем регионального целевого проекта «500+» по итогам объявленных правительством Новосибирской области конкурсов на предоставление услуг связи на сельских территориях.