ГК «Расцветай» экономит время своих клиентов!

Для максимального удобства своих дольщиков компания организовала выездной прием специалистов МФЦ. С января 2019 года клиенты ГК «Расцветай» могут сдать документы договора долевого участия на государственную регистрацию, непосредственно находясь в современном и комфортном офисе застройщика. Представители МФЦ ведут прием по предварительной записи три раза в неделю (понедельник, среда, четверг).

Если ранее эта процедура требовала похода в МФЦ и могла занять несколько часов, то сейчас подать документы можно в течение 15 минут.

Многие дольщики уже воспользовались сервисом, предлагаемым ГК «Расцветай», и отметили, что главное его преимущество - существенная экономия времени.

- Мы стремимся к тому, чтобы важная для каждого человека сделка - покупка квартиры - была максимально комфортной, поэтому постоянно работаем над совершенствованием и качеством предоставляемых услуг своим клиентам, - отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай».

Подробности о ЖК «Расцветай на Гоголя» и ЖК «Расцветай на Маркса» можно узнать:

♦ по телефону (383) 255-88-22

♦ на сайте гкрасцветай.рф

♦ в офисах продаж:

• ул. Фрунзе, 228, оф. 1

• ул. Гоголя, 205

• пр-т К. Маркса, 28, к. 1

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»

Проектная декларация на сайте: гоголя.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса»

Проектная декларация на сайте: жк-на-маркса.рф