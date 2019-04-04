2019-04-04T12:45:41+03:00
Общество

16 марта в «Новосибирск Экспоцентре» состоялась XVI Межклиническая конференция «Дентал-Сервис»

Конференция, на которой были представлены совершенно новые технологии в лечении, ранее не применявшиеся в новосибирской стоматологии, была уже 16-й по счету и собрала более 600 человек из 14 клиник самой крупной стоматологической сети Новосибирска [фото]
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Командный случай комплексной реабилитации.Командный случай комплексной реабилитации.
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Девиз конференции «Легендарное качество «Дентал-Сервис» подтвердили выступления спикеров. 30 докладов в формате TED охватили все актуальные темы современной стоматологии: терапия, хирургия, имплантация, ортопедия (в том числе цифровая стоматология и внедрение 3D-слепков с помощью сканера Omnicam), работа со стоматологическим микроскопом, ортодонтия, детская стоматология, помощь пациенту при неотложных состояниях и многое другое.

Выступление челюстно-лицевого хирурга сети, которая рассказала о современном методе лечения детей с синдромом Пьера Робена.

Выступление челюстно-лицевого хирурга сети, которая рассказала о современном методе лечения детей с синдромом Пьера Робена.

Одним из самых ярких докладов, завоевавших приз зрительских симпатий, стало выступление челюстно-лицевого хирурга сети, которая рассказала о современном методе лечения детей с синдромом Пьера Робена. На сегодняшний день в Новосибирске челюстно-лицевые операции у малышей до года по представленной на конференции малоинвазивной технологии проводят только в одной клинике - Клинике хирургии лица и стоматологии «Дентал-Сервис».

Более 40 клинических случаев изучили и оценили участники конференции. Среди них как индивидуальные стендовые доклады, так и комплексные случаи, где над реабилитацией пациента на протяжении длительного времени работала команда узкоспециализированных врачей.

Более 40 клинических случаев изучили и оценили участники конференции.

Более 40 клинических случаев изучили и оценили участники конференции.

Отличным примером служит победившая в одном из конкурсов история пациента, реабилитацией которого в течение двух лет занималась команда профессионалов, состоящая из стоматолога-терапевта, ортопеда, хирурга-имплантолога и специалиста зуботехнической лаборатории. Пациенту была проведена современная комплексная диагностика (в том числе очень важная - гнатологическая) и составлен индивидуальный план лечения. Показательным является отложенный результат, который продемонстрировала команда врачей: вся зубочелюстная система работает гармонично, а пациент, в свою очередь, чувствует себя максимально комфортно и доволен результатом. Это и есть самая большая награда для всей команды.

Основатель сети стоматологических клиник «Дентал-Сервис» и ЦПО «ДентМастер» Борис Шеплев.

Основатель сети стоматологических клиник «Дентал-Сервис» и ЦПО «ДентМастер» Борис Шеплев.

Межклиническая конференция «Дентал-Сервис» - тот самый формат, который раз в год собирает вместе порядка 600 человек, огромное количество экспертов, имеющих прямое отношение к стоматологии, к медицине. Это сплоченная команда, а также их друзья и партнеры, которых с каждым годом становится все больше. В 2019 году в конференции приняли участие 10 партнеров сети клиник: R.O.C.S. («Диарси»), Straumann, ORMCO, ООО «СибПраймМедКомпани», Oral-B (P&G), Dentsply Sirona, Unident, Curaprox, МедТорг, Группа компаний «Пумпа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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