2019-04-04T09:32:28+03:00
Общество

Обмен практическим опытом собрал представителей шести филиалов АО «РЭС»

В целях внедрения передовых технологий обслуживания электросетевого комплекса и обмена передовым опытом в АО «РЭС» на постоянной основе проводятся конкурсы профессионального мастерства, призванные поддержать соревновательный дух и высокий уровень професси
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Организация и проведение подобных мероприятий говорит о том, что в компании серьезно относятся к повышению качества условий труда, его безопасности, воспитанию у работников чувства ответственности и нацеленности персонала на высокий результат.Организация и проведение подобных мероприятий говорит о том, что в компании серьезно относятся к повышению качества условий труда, его безопасности, воспитанию у работников чувства ответственности и нацеленности персонала на высокий результат.
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В конце 2018 года в Обществе были подведены итоги финального этапа конкурса за IV квартал.

Напомним, что по итогам конкурса «Лучший мастерский участок» сразу две команды набрали равное количество баллов. Победителями были признаны коллективы Половинского участка Краснозерского РЭС филиала АО «РЭС» «Карасукские электрические сети» и 2-й участок (ПС «Текстильная») Западного РЭС филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети».

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Соответственно, и мероприятия по обмену опытом прошли на базе обоих победивших подразделений. Так, 22 марта обменяться опытом и ознакомиться с подразделением - победителем конкурса в расположение Половинского участка Краснозерского РЭС филиала «Карасукские электрические сети» прибыли представители двух филиалов Общества «Западные электрические сети» и «Чулымские электрические сети», а также представитель аппарата управления. Перед началом мероприятия коллективу победившего мастерского участка в торжественной обстановке была вручена почетная грамота АО «РЭС».

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Участники мероприятия ознакомились с порядком хранения и ведения документации в подразделении. Затем было организовано посещение подстанции ТП 10/0,4 кВ на социально значимом объекте - МКОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа».

Далее приглашенные участники ознакомились с внедрением и поддержанием системы «5С» в Краснозерском РЭС, а также с содержанием производственных помещений и территории.

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29 марта представители филиалов АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» и «Приобские электрические сети» посетили объекты Западного РЭС филиала «Восточные электрические сети». Традиционно мероприятие началось с вручения почетной грамоты АО «РЭС» персоналу 2-го участка Западного РЭС.

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На этот раз специалисты АО «РЭС» собрались на реконструированной подстанции (ПС) 110 кВ «Вертковская». В ходе осмотра этого энергообъекта все без исключения участники отметили высокий уровень организации и рационализации рабочих мест, а также оформление уголка по охране труда.

Помимо ПС «Вертковская» участники мероприятия посетили подстанцию 110 кВ «Кировская», где также оценили качество содержания и обслуживания данной электроустановки, организации хранения средств защиты и знаков безопасности.

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Организация и проведение подобных мероприятий говорит о том, что в компании серьезно относятся к повышению качества условий труда, его безопасности, воспитанию у работников чувства ответственности и нацеленности персонала на высокий результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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