«Некоторые брали кредиты»: с родителей детей-моделей собрали более 3 миллионов рублей за несостоявшийся показ

Московская неделя моды NEW FASHION WEEK для маленьких моделей из России - это как для взрослых манекенщиц - Неделя моды в Париже или Милане. За четыре дня дети должны были пройти по самому длинному подиуму в стране, пообщаться с известными дизайнерами. А еще обещали потом и фото с показов в журнале напечатать. Родители клюнули и стали оформлять заявки на участие.

- Само мероприятие проводилось не первый год, поэтому сомнений у нас не возникло. Со всей страны приехали более 700 детей, из Новосибирска - моя дочка и еще две участницы, - рассказывает Ирина Турсукова, мама семилетней Кати.

РАДИ ПОКАЗА ВЛЕЗАЛИ В КРЕДИТЫ

Не смутили родителей и расходы, которые предстояли участникам: нужно было самостоятельно оплатить перелет до Москвы и обратно (в зависимости от авиакомпании - примерно 17 - 20 тысяч рублей на двоих), проживание и питание (в зависимости от отеля - порядка 2,5 - 3 тысяч рублей в сутки).

- Платили мы и взнос за участие - 21 тысяча рублей за каждого ребенка, - не скрывает Елена Романова, мама пятилетней Кати.

Самая большая команда была из Калининграда: оттуда приехали более 60 ребятишек.

- В среднем расходы на каждого участника были около 50 тысяч рублей. Семье одного ребенка даже пришлось взять кредит, чтобы оплатить эту поездку, - продолжает Ирина Турсукова.

«МЕРЗЛИ ТРИ ЧАСА НА ЛЕДЯНОМ ВЕТРУ»

Странности начались уже накануне репетиций. Одной из первых с ними столкнулась Елена Романова.

- Мы с дочкой приехали на сутки раньше, 26 марта. В Москве мы были первый раз, поэтому хотели заранее съездить к месту репетиций на Павелецкой набережной. Но я забыла дома документы с точным адресом, поэтому связалась с организатором, - описывает ситуацию Елена Романова. - Но он сказал, что надо будет ехать в совершенно другое место - на шоссе Энтузиастов.

Других родителей и вовсе не предупредили о смене места репетиции, так что они сначала приехали на Павелецкую набережную - к закрытому зданию. Одними из этих «счастливчиков» оказались Турсуковы.

- Мало того что мы на Павелецкой набережной на ледяном ветру померзли, так потом приехали к новому месту репетиции и еще почти три часа простояли у закрытых дверей, - возмущается Ирина Турсукова. - Многие дети простыли из-за такой «организации».

- И я, и моя дочка - мы до сих пор кашляем, - соглашается Елена Романова.

Потом организаторы все же появились, и детей пустили на репетицию, но никакого «самого большого подиума» там и в помине не было.

- В 2 часа дня нас из здания выгнали - охранники сказали, что якобы будут монтировать подиум. Организаторы продолжали обнадеживать, что все будет в порядке, - говорит Ирина Турсукова.

Дизайнер Гера Скандал не только сфотографировался с новосибирскими участницами шоу, но и помог бесплатно организовать показ. Фото: предоставлено Ириной Турсуковой

ПОКАЗА НЕ БУДЕТ

На следующий день, когда толпа родителей с детьми собралась у здания, никто из организаторов на показ не явился.

- Мы несколько часов стояли у этого здания, потом владелец помещения просто пожалел нас с детьми и пустил внутрь. Там мы и узнали, что показа не будет: аренду здания не оплатили, - добавляет Ирина Турсукова. - Потом приехала полиция, мы стали писать заявления. Общие убытки, которые понесли семьи участников, - около 20 миллионов рублей.

Однако один из четырех показов для детей все же состоялся.

- Владелец помещения совершенно бесплатно предоставил нам площадку, дизайнеры Никита Турчин и Гера Скандал тоже бесплатно предоставили наряды. За это им большое спасибо, - благодарит Ирина Турсукова. - Но к NEW FASHION WEEK это не имеет никакого отношения.

Катя Турсукова все-таки вышла на подиум на бесплатном показе.

ЗВОНОК ОРГАНИЗАТОРАМ

У организаторов NEW FASHION WEEK своя версия событий.

- Сумма ущерба участников показов не 20, а 3,9 миллиона рублей. И директор NEW FASHION WEEK уже сейчас начинает выплачивать деньги по первым поступившим претензиям от родителей, - заявил Станислав Белов, один из организаторов показов.

- Почему же все-таки мероприятие не состоялось? - спрашиваем мы в лоб.

- Директор NEW FASHION WEEK хотела оплатить аренду наличными, но руководство площадки не приняло платеж. Потом она перевела деньги на банковский счет, но так как он был благотворительным, платеж опять не прошел. Из-за этой заминки все и сорвалось, - объяснил Станислав.

Так это или нет, теперь будет разбираться полиция.