Громкий ответ скептикам: в микрорайоне Просторный ввели в эксплуатацию дома

Вокруг микрорайона Просторный последнее время не утихали ожесточенные споры. Жителям приходилось отчаянно отбиваться от заказанных «общественников», отстаивая свои квартиры. Конкуренты «Дискуса» с помощью соцсетей, блогеров, общественников пытались да и пытаются внушить, что свои средства собственники потратили зря.

ИНВЕСТОРЫ НЕ ПРОГАДАЛИ

Раньше здесь было чистое поле. Сейчас - новенькие, современные дома и довольные жители. Это жилмассив Просторный. Люди уже получили ключи от своих квартир. Стало известно, что в эксплуатацию официально введены несколько домов.

- Над вводом домов Просторного в эксплуатацию мы работали достаточно давно, на сегодняшний день мы продолжаем готовить документы и по остальным домам первого двора. Как только будут подписаны акты ввода в эксплуатацию, мы обязательно сообщим, - отметил председатель ПЖСК «Просторный-Квартал 2» Олег Басалаев.

Довольны жители не только тем, что держат ключи в руках, но и полученной выгодой. Где еще можно заработать на инвестировании такие деньги? Инвесторы Просторного на этапе котлована покупали квадратный метр по цене от 19,5 тысячи рублей, а сегодня стоимость подобного жилья - от 51 тысячи рублей. Цена выросла почти в 3 раза! Так что будем честны: инвесторы явно не прогадали. И это тоже можно считать ответом скептикам.

Именно по этой причине и идут скандалы вокруг застройщика - ценовая политика компании. «Дискус» стал организацией, в которую выгодно инвестировать. Какой строитель может предложить такие же привлекательные условия? Получается, единственный метод борьбы с этим - распространять порочащую «Дискус» информацию, распускать слухи, организовывать проверки псевдообщественников. Однако, как бы ни старались конкуренты воткнуть палки в колеса, несколько домов первого двора микрорайона введены в эксплуатацию.

ПРОВОКАТОРЫ СЕЛИ В ЛУЖУ

Мы уже подробно писали, как некоторые «общественники» пытались сделать простых людей разменной монетой в своих играх. Но жители, инвесторы на провокации не повелись. И ключи в руках собственников говорят сами за себя - не зря.

Просторный - масштабный проект, территория окружена лесопарковой зоной. Здесь будут и школа, и два детских сада, один из которых уже почти построен, а до берега Оби всего 1,5 километра. И с такими перспективами верить россказням о том, как все плохо?..

Застройщик Просторного - компания «Дискус» уже построила межквартальные проезды, а также четыре выезда как в сторону гипермаркета «Мега» через Северо-Чемской жилмассив, так и в сторону Советского шоссе на ВАСХНИЛ, продолжает благоустраивать микрорайон, озеленять его, в чем жители Просторного активно помогают.

СПРАВКА «КП»

Просторный в цифрах - какой он сейчас и каким будет

• 80 современных жилых домов - двухподъездные 10-этажные и несколько 18-этажных

• 500 тысяч квадратных метров

• 20 тысяч счастливых жителей